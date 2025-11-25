Tecno

Black Friday pone a prueba a las empresas latinas con las estafas digitales que ofrecen descuentos

Las compañías deben implementar medidas como la autenticación multifactor y el monitoreo en tiempo real, además de mantener respaldos actualizados y evaluar la seguridad de proveedores para evitar filtraciones y pérdidas económicas

Guardar
Un ataque exitoso en una
Un ataque exitoso en una compañía puede ocasionar grandes pérdidas de dinero o hasta llevarla a la quiebra en ciertos casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de Black Friday presenta uno de los desafíos más complejos para las empresas dedicadas al comercio electrónico. Durante estos días de ofertas, la atención ya no se centra únicamente en aumentar las ventas, muchas compañías enfrentan el reto de proteger sus sistemas frente al aumento de intentos de fraude y ataques digitales.

La exposición a riesgos se intensifica por el aumento en el tráfico de usuarios, la urgencia por concretar ofertas y la sofisticación de los ciberdelincuentes, que buscan explotar cualquier vulnerabilidad. Además, el auge del comercio electrónico en Latinoamérica ha creado un ecosistema propicio para los ataques.

El informe Latin America Ecommerce Forecast 2025 de eMarketer prevé un crecimiento de 20% en ventas minoristas en línea entre 2019 y 2029, con un alza proyectada de 12,7% en la región, situando a estos países como el mercado de mayor expansión global.

Las credenciales débiles y el
Las credenciales débiles y el acceso sin restricciones abren la puerta a filtraciones de datos durante campañas de descuentos masivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este crecimiento acelerado ha convertido el Black Friday en un terreno fértil para los ciberdelitos, donde la falta de actualización de estrategias de seguridad agrava la situación. Solo el 17% de las empresas en Latinoamérica revisa de forma continua o mensual su infraestructura de protección, lo que aumenta el riesgo ante los picos de actividad.

Cuál es la forma de fraude más frecuente durante el Black Friday

El robo de credenciales figura entre las causas más recurrentes de brechas de seguridad durante el periodo de descuentos masivos. Según ManageEngine, la implementación de métodos de autenticación multifactor (MFA) y la revisión periódica de permisos es clave para proteger la información sensible.

Wilson Calderón, director técnico asociado para Latinoamérica en ManageEngine, sostiene que “durante los picos de comercio electrónico, la ciberseguridad no puede ser un pensamiento secundario”. Una brecha en estas medidas puede traducirse en filtraciones de datos que afectan tanto la situación financiera como la confianza del consumidor.

Solo cuando el personal cuenta con accesos restringidos y autenticación robusta, se reduce el impacto de ataques dirigidos a obtener contraseñas o suplantar identidades.

Por qué es necesario monitorizar la infraestructura en tiempo real

El monitoreo continuo es una
El monitoreo continuo es una herramienta esencial para anticipar y neutralizar intentos de intrusión en plataformas de alto tráfico. (Imagen ilustrativa Infobae)

El incremento en la demanda puede sobrecargar los sistemas e invisibilizar ataques en curso. Las soluciones de visualización de eventos en tiempo real, como los sistemas de monitoreo continuo y gestión de logs, permiten identificar actividades inusuales antes de que deriven en problemas graves.

Al dejar de vigilar la infraestructura digital durante el Black Friday, se incrementa el riesgo de que los delincuentes actúen sin ser detectados, lo que puede generar caídas en la plataforma o alteraciones en los sistemas de pago.

Estas alteraciones pueden ocasionar pérdidas de ventas, afectar la experiencia de los usuarios y abrir la puerta a investigaciones regulatorias en casos de fugas de datos personales. Según la compañía experta, empresas que adoptan monitoreo permanente logran respuestas mucho más ágiles frente a incidentes.

Cómo reducir el riesgo en la cadena de suministro digital y evitar fraudes

La seguridad de proveedores y
La seguridad de proveedores y socios tecnológicos influye directamente en la protección de los datos de los clientes y la estabilidad del comercio electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ecosistema online depende de una red de proveedores que abarca desde pasarelas de pago y servicios de hosting hasta plataformas de marketing. Cada actor constituye una potencial vía de acceso para los ciberdelincuentes.

ManageEngine sugiere evaluar la ciberhigiene de cada aliado tecnológico, exigir certificaciones vigentes de seguridad y auditar las integraciones de manera regular. Si alguna empresa de la cadena carece de controles robustos, puede ser el origen de una brecha que afecte a todos los involucrados.

Hay antecedentes en los que ataques a proveedores externos derivaron en daños importantes a las plataformas comerciales, impactando tanto la reputación como la operatividad de las marcas.

Por qué las copias de seguridad y los planes de recuperación son claves

La presencia de respaldos cifrados
La presencia de respaldos cifrados y de planes de recuperación probados mitiga el impacto operativo y económico de un ataque de ransomware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de los ataques con ransomware durante las grandes jornadas de consumo exige ir más allá de la prevención de accesos extraños. “El daño financiero de una interrupción es solo una dimensión del problema; la pérdida de confianza del cliente puede tener consecuencias aún peores”, señala Calderón.

En caso de quedar bloqueado el acceso a los sistemas y carecer de respaldos recientes, la empresa corre el riesgo de permanecer inactiva por tiempo indefinido y enfrentar consecuencias legales por incumplir la protección de datos.

Por esta razón, según ManageEngine, las compañías deben mantener copias de seguridad cifradas, actualizadas y almacenadas fuera de la red principal. Además, la existencia de un plan de recuperación probado garantiza continuidad operativa ante incidentes graves.

Temas Relacionados

EstafasEmpresasDescuentosBlack FridayDigitalLo último en tecnología

Últimas Noticias

Free Fire: códigos de hoy martes 25 de noviembre de 2025 para reclamar recompensas gratis

Los usuarios pueden obtener nuevas skins, diamantes y otros elementos para potenciar sus habilidades dentro del videojuego

Free Fire: códigos de hoy

La tecnología sorprende en el Black Friday en Colombia: electrodomésticos, viajes y más pagos digitales

Desde celulares y computadores hasta audífonos inteligentes, los consumidores encuentran en esta jornada la ocasión perfecta para acceder a dispositivos sofisticados a precios moderados

La tecnología sorprende en el

Google revela que 92% de los colombianos desea comprar en Black Friday: Generación Z y Millennials lideran

Entre quienes manifiestan intención de compra, el 70% planea gastar igual o más que el año pasado y el 60% aprovechará la fecha para anticipar compras de fin de año

Google revela que 92% de

Black Friday: Sony añade por sorpresa un nuevo juego exclusivo a PS Plus para diciembre 2025

Sony apuesta por la creatividad indie en su plataforma con el estreno exclusivo de Skate Story

Black Friday: Sony añade por

Así puedes transferir los datos de Nintendo Switch a Switch 2: paso a paso

Nintendo facilita dos opciones de traspaso, local y online, permitiendo a los jugadores migrar perfiles, partidas, y configuraciones entre consolas

Así puedes transferir los datos
DEPORTES
El ex futbolista de Estudiantes

El ex futbolista de Estudiantes Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abusar de una jugadora de hockey

“Guerra civil” en el vestuario del Real Madrid: la división que se generó entre las figuras por el entrenador Xabi Alonso

Del simbólico homenaje en La Bombonera a una conmovedora frase: el recuerdo del fútbol argentino para Maradona a 5 años de su muerte

Tragedia en el motociclismo: murió un piloto en un show de acrobacias tras impactar contra una rampa

El piloto sorpresa que se suma a la puja interna en Red Bull por las últimas 3 butacas en la Fórmula 1 para 2026

TELESHOW
El impresionante susto de Coco

El impresionante susto de Coco Sily al recibir un diagnóstico médico equivocado: “Te aparecen flashes”

Bastian, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, se mostró muy enamorado con su novia: “Hermosa mía”

El Puma Rodríguez fue bajado de un avión en Ecuador luego de un fuerte cruce con la tripulación: las imágenes

Tefi Russo celebró 40 años rodeada de amigos y naturaleza: Spa, bodegas y relax en Carmelo

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña enamoraron con su escena a solas en la piscina en su viaje a las Cataratas

INFOBAE AMÉRICA

Cuba recibió hasta octubre un

Cuba recibió hasta octubre un 20% menos de turistas que en el mismo periodo de 2024

El visionario que imaginó Internet medio siglo antes: la increíble historia de Paul Otlet

Sin combustible ni salarios: la huelga de autobuses agrava el caos del transporte en Kosovo

Con una película y una banda sonora, Jimmy Cliff cambió el reggae para siempre

Los perros golden retriever y las personas tienen más en común de lo que se creía, según un estudio de la Universidad de Cambridge