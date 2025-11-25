Así puedes transferir los datos de Nintendo Switch a Switch 2: paso a paso

Cómo transferir todos tus datos de Nintendo Switch a Switch 2 de forma segura y rápida - Europa Press

El lanzamiento de Nintendo Switch 2 marcó el inicio de una nueva generación de consolas portátiles, y con su llegada planteó dudas para quienes desean migrar todos sus juegos, partidas y configuraciones desde la consola original.

Nintendo ha implementado procedimientos sencillos para conservar el progreso y los contenidos almacenados a lo largo de los años. A continuación se repasará el proceso paso a paso de cómo transferir los datos y qué debes tener en cuenta antes de realizar el proceso.

Qué datos son transferibles entre Nintendo Switch y Switch 2

Nintendo presenta nuevas opciones para migrar perfiles y partidas de Switch a Switch 2 - NINTENDO

Durante la migración pueden trasladarse varios tipos de datos fundamentales:

Usuarios con sus respectivas Cuentas Nintendo .

Catálogo de juegos digitales adquiridos.

Datos de guardado de partidas .

Capturas de pantalla y vídeos personales.

Ajustes generales de la consola y control parental.

Sin embargo, las secciones de noticias personalizadas y algunos datos temporales no se transfieren con el proceso estándar.

Requisitos previos para iniciar la transferencia

Para garantizar una migración sin problemas es indispensable cumplir estos requisitos:

Actualizar ambas consolas a la última versión disponible del sistema operativo.

Iniciar sesión con una cuenta Nintendo activa en la consola original.

Verificar una conexión a internet por WiFi estable .

Cargar ambas consolas por encima del 50% o mantenerlas conectadas a la energía.

Tener, en caso de ser necesario, una tarjeta MicroSD instalada.

Cuáles son los métodos disponibles para transferir los datos a la Switch 2

Estrena Nintendo Switch 2 sin perder avances: guía completa para conservar todo tu contenido digital - REUTERS/Benoit Tessier

Nintendo ofrece dos opciones según las necesidades del usuario:

Transferencia local: Requiere tener ambas consolas cerca y conectadas a la corriente. Permite mantener la mayoría de la información en la consola original.

Transferencia online: Utiliza los servidores de Nintendo y realiza un reseteo de fábrica en la Switch original tras la transferencia. Resulta útil si no planeas seguir usando la antigua consola.

Transferencia local: paso a paso

Si optas por la transferencia local, sigue este proceso:

Enciende la Switch 2 y selecciona Iniciar transferencia entre consolas cuando te lo indique el sistema. Permite que se realicen las actualizaciones necesarias en la nueva consola y, si se solicita, inserta una MicroSD Express. Inicia sesión con la misma Cuenta Nintendo que utilizabas en la consola antigua. Coloca ambas consolas cerca y conéctalas a la corriente a través de sus puertos USB-C. En el menú HOME de la Switch 1, accede a Configuración de la consola y luego busca la opción Transferir a una consola Nintendo Switch 2. Acepta la advertencia sobre partidas de juegos específicos que se trasladarán completamente a la Switch 2 y no permanecerán en la original. Verifica que tu nueva consola esté reconocida y acepta en ambas pantallas. Espera mientras se realiza el proceso de copia de datos. Cuando el sistema lo indique, extrae la tarjeta MicroSD de la Switch original e introdúcela en la Switch 2 para migrar imágenes y vídeos. Pulsa Copiar para finalizar. Tras el mensaje de confirmación, sigue las instrucciones para almacenar las imágenes y vídeos en una MicroSD Express si la tienes disponible. Concluido el proceso, acepta y espera a que se descarguen los juegos digitales en la Switch 2.

Cómo hacer la transferencia online de Nintendo

La actualización 20.1.0 de Nintendo permite transferir datos mediante servidores. Inicia sesión en la consola antigua, accede a la configuración y selecciona transferencia online cuando no tengas la nueva consola a mano.

Este método borra todo el contenido de la Switch original, permitiéndote luego descargar tus datos en la Switch 2. Dispondrás de un año para completar la descarga desde el servidor.

Aspectos para tener en cuenta antes de hacer la transferencia de datos

Los juegos mejoran automáticamente en Switch 2 en la mayoría de los casos, aunque algunos requieren actualización específica.

Las transferencias locales permiten mantener las partidas en ambas consolas salvo en títulos como Pokémon, Animal Crossing o Splatoon , que migran su guardado exclusivamente.

Si cancelas el traspaso inicial, solo podrás transferir partidas como en una transferencia habitual entre dos Switch, no el perfil completo.

Migrar datos de la consola Nintendo Switch a Switch 2 es un proceso pensado para que los usuarios mantengan sin tropiezos su progreso, preferencias, y recuerdos digitales. Preparar adecuadamente cada paso garantiza una experiencia de estreno fluida y satisfactoria con la nueva generación de dispositivos.