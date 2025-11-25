Tecno

Así puedes transferir los datos de Nintendo Switch a Switch 2: paso a paso

Nintendo facilita dos opciones de traspaso, local y online, permitiendo a los jugadores migrar perfiles, partidas, y configuraciones entre consolas

Guardar
Cómo transferir todos tus datos
Cómo transferir todos tus datos de Nintendo Switch a Switch 2 de forma segura y rápida - Europa Press

El lanzamiento de Nintendo Switch 2 marcó el inicio de una nueva generación de consolas portátiles, y con su llegada planteó dudas para quienes desean migrar todos sus juegos, partidas y configuraciones desde la consola original.

Nintendo ha implementado procedimientos sencillos para conservar el progreso y los contenidos almacenados a lo largo de los años. A continuación se repasará el proceso paso a paso de cómo transferir los datos y qué debes tener en cuenta antes de realizar el proceso.

Qué datos son transferibles entre Nintendo Switch y Switch 2

Nintendo presenta nuevas opciones para
Nintendo presenta nuevas opciones para migrar perfiles y partidas de Switch a Switch 2 - NINTENDO

Durante la migración pueden trasladarse varios tipos de datos fundamentales:

  • Usuarios con sus respectivas Cuentas Nintendo.
  • Catálogo de juegos digitales adquiridos.
  • Datos de guardado de partidas.
  • Capturas de pantalla y vídeos personales.
  • Ajustes generales de la consola y control parental.

Sin embargo, las secciones de noticias personalizadas y algunos datos temporales no se transfieren con el proceso estándar.

Requisitos previos para iniciar la transferencia

Para garantizar una migración sin problemas es indispensable cumplir estos requisitos:

  • Actualizar ambas consolas a la última versión disponible del sistema operativo.
  • Iniciar sesión con una cuenta Nintendo activa en la consola original.
  • Verificar una conexión a internet por WiFi estable.
  • Cargar ambas consolas por encima del 50% o mantenerlas conectadas a la energía.
  • Tener, en caso de ser necesario, una tarjeta MicroSD instalada.

Cuáles son los métodos disponibles para transferir los datos a la Switch 2

Estrena Nintendo Switch 2 sin
Estrena Nintendo Switch 2 sin perder avances: guía completa para conservar todo tu contenido digital - REUTERS/Benoit Tessier

Nintendo ofrece dos opciones según las necesidades del usuario:

  • Transferencia local: Requiere tener ambas consolas cerca y conectadas a la corriente. Permite mantener la mayoría de la información en la consola original.
  • Transferencia online: Utiliza los servidores de Nintendo y realiza un reseteo de fábrica en la Switch original tras la transferencia. Resulta útil si no planeas seguir usando la antigua consola.

Transferencia local: paso a paso

Si optas por la transferencia local, sigue este proceso:

  1. Enciende la Switch 2 y selecciona Iniciar transferencia entre consolas cuando te lo indique el sistema.
  2. Permite que se realicen las actualizaciones necesarias en la nueva consola y, si se solicita, inserta una MicroSD Express.
  3. Inicia sesión con la misma Cuenta Nintendo que utilizabas en la consola antigua.
  4. Coloca ambas consolas cerca y conéctalas a la corriente a través de sus puertos USB-C.
  5. En el menú HOME de la Switch 1, accede a Configuración de la consola y luego busca la opción Transferir a una consola Nintendo Switch 2.
  6. Acepta la advertencia sobre partidas de juegos específicos que se trasladarán completamente a la Switch 2 y no permanecerán en la original.
  7. Verifica que tu nueva consola esté reconocida y acepta en ambas pantallas.
  8. Espera mientras se realiza el proceso de copia de datos.
  9. Cuando el sistema lo indique, extrae la tarjeta MicroSD de la Switch original e introdúcela en la Switch 2 para migrar imágenes y vídeos. Pulsa Copiar para finalizar.
  10. Tras el mensaje de confirmación, sigue las instrucciones para almacenar las imágenes y vídeos en una MicroSD Express si la tienes disponible.
  11. Concluido el proceso, acepta y espera a que se descarguen los juegos digitales en la Switch 2.

Cómo hacer la transferencia online de Nintendo

La actualización 20.1.0 de Nintendo permite transferir datos mediante servidores. Inicia sesión en la consola antigua, accede a la configuración y selecciona transferencia online cuando no tengas la nueva consola a mano.

Este método borra todo el contenido de la Switch original, permitiéndote luego descargar tus datos en la Switch 2. Dispondrás de un año para completar la descarga desde el servidor.

Aspectos para tener en cuenta antes de hacer la transferencia de datos

  • Los juegos mejoran automáticamente en Switch 2 en la mayoría de los casos, aunque algunos requieren actualización específica.
  • Las transferencias locales permiten mantener las partidas en ambas consolas salvo en títulos como Pokémon, Animal Crossing o Splatoon, que migran su guardado exclusivamente.
  • Si cancelas el traspaso inicial, solo podrás transferir partidas como en una transferencia habitual entre dos Switch, no el perfil completo.

Migrar datos de la consola Nintendo Switch a Switch 2 es un proceso pensado para que los usuarios mantengan sin tropiezos su progreso, preferencias, y recuerdos digitales. Preparar adecuadamente cada paso garantiza una experiencia de estreno fluida y satisfactoria con la nueva generación de dispositivos.

Temas Relacionados

NintendoSwitch 2Transferir datosPaso a pasoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Si piensas comprar un televisor en Black Friday, esta es la guía para tomar la mejor decisión

En temporadas de descuentos, antes del precio es clave verificar factores como el tamaño, la tecnología de su pantalla, las funciones inteligentes, el sonido y el diseño

Si piensas comprar un televisor

Black Friday pone a prueba a las empresas latinas con las estafas digitales que ofrecen descuentos

Las compañías deben implementar medidas como la autenticación multifactor y el monitoreo en tiempo real, además de mantener respaldos actualizados y evaluar la seguridad de proveedores para evitar filtraciones y pérdidas económicas

Black Friday pone a prueba

Alphabet roza los USD 4 billones impulsada por la inteligencia artificial y su expansión en chips

El valor de mercado de la matriz de Google se acerca a un récord histórico tras el auge de sus tecnologías de IA y el interés de Meta en sus chips, mientras Nvidia y AMD muestran señales de debilidad

Alphabet roza los USD 4

Cómo identificar si el smartphone de mi hijo está siendo espiado por un intruso

Detectar comportamientos extraños en el móvil, desde batería que dura poco hasta contenidos borrados, ayuda a padres y madres a identificar espionaje digital

Cómo identificar si el smartphone

Uno de cada cuatro pasajeros en Colombia teme ser robado al usar una aplicación de movilidad, según InDrive

Herramientas como la geolocalización y los perfiles verificados aportan confianza a los usuarios, pero el miedo al hurto sigue siendo el principal desafío para una mayor percepción de seguridad

Uno de cada cuatro pasajeros
DEPORTES
“Guerra civil” en el vestuario

“Guerra civil” en el vestuario del Real Madrid: la división que se generó entre las figuras por el entrenador Xabi Alonso

Del simbólico homenaje en La Bombonera a una conmovedora frase: el recuerdo del fútbol argentino para Maradona a 5 años de su muerte

Tragedia en el motociclismo: murió un piloto en un show de acrobacias tras impactar contra una rampa

El piloto sorpresa que se suma a la puja interna en Red Bull por las últimas 3 butacas en la Fórmula 1 para 2026

Los gestos silenciosos de Leandro Paredes en Boca Juniors que lo convirtieron en el líder del vestuario

TELESHOW
El Puma Rodríguez fue bajado

El Puma Rodríguez fue bajado de un avión en Ecuador luego de un fuerte cruce con la tripulación: las imágenes

Tefi Russo celebró 40 años rodeada de amigos y naturaleza: Spa, bodegas y relax en Carmelo

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña enamoraron con su escena a solas en la piscina en su viaje a las Cataratas

Oriana Sabatini mostró su rutina de entrenamiento en su sexto mes embarazo: “Mientras esperas”

El viaje romántico de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich a Uruguay: la dedicatoria de él que generó polémica

INFOBAE AMÉRICA

“Cumplir año está sobrevalorado”: Pérez

“Cumplir año está sobrevalorado”: Pérez Reverte llegó a los 74 y abrió otra polémica

El Observatorio Cubano de DDHH le respondió a la ONU: “La miseria se debe al fracaso del sistema político y económico comunista”

Bolivia elimina cuatro impuestos y anuncia reformas en el Presupuesto para reducir el 30% el gasto fiscal

La primera ministra de Japón dijo que Trump la llamó en medio de las persistentes tensiones con China

El canciller israelí agradeció a Paraguay por el apoyo a su país