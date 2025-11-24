Qué tan buena idea es juntar cuatro televisores de 65 pulgadas: este hombre lo hizo y gastó 4.000 dólares

Un hombre invierte más de 4.000 dólares en cuatro televisores OLED para crear una pantalla gigante en su sala. (Reddit)

La idea de transformar la sala de una casa en un cine llevó a un hombre a gastar más de 4.000 dólares comprando cuatro televisores y ponerlos juntos. Lo que lo llevó a recibir múltiples críticas en Reddit por su plan.

La idea de este hombre consistió en comprar cuatro dispositivos OLED de 65 pulgadas y juntarlos, para sincronizarlos y de esa forma tener una pantalla gigante para disfrutar en casa.

Por qué la comunidad de Reddit critica la idea de unir cuatro televisores

El punto de partida de esta singular historia se produjo cuando una imagen apareció en un hilo de Reddit, en un canal dedicado a contenido de entretenimiento en casa. En la fotografía, se veía a un hombre posando con orgullo junto a su creación: una estructura compuesta por cuatro televisores OLED de gran tamaño, con la intención de formar una sola pantalla.

Lo primero que empezaron a comentar los usuarios era que el hombre había construido un “muro negro” en la sala de su casa, tapando la ventana de esa habitación.

La comunidad de Reddit critica la decisión de unir televisores en casa y cuestiona el alto costo del experimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero el tema recurrente en la conversación fue la pregunta frente al costo total del experimento: “¿no hubiese sido más sencillo y económico optar por un proyector de alta calidad?“.

Esta interrogante se repitió en decenas de comentarios, sugiriendo que, en lugar de invertir una suma considerable en televisores y tiempo en sincronizarlos, el hombre habría podido alcanzar el mismo resultado con menos presupuesto y complicaciones técnicas adquiriendo un proyector moderno.

Entre los argumentos que más se repetían en contra del “Frankenstein” de pantallas figuraba el impacto visual negativo sobre el espacio: cuatro rectángulos apagados dominando una pared, además de tapar la entrada de luz natural, podía percibirse como una decisión poco funcional.

Otros usuarios advirtieron que, a largo plazo, mantener todos los televisores operativos podía generar inconvenientes, ya que si uno fallaba podría echar a perder la sincronización o inutilizar la composición.

Usuarios de Reddit sugieren que un proyector de alta calidad sería una opción más económica y sencilla para cine en casa.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el proceso de sincronizar varios televisores

Para quienes consideran la idea de unir múltiples pantallas, existen varias opciones para garantizar la sincronización de la imagen. El recurso más común y asequible es el uso de un HDMI Splitter, un adaptador que distribuye la señal de un solo dispositivo hacia dos o más televisores.

El proceso consiste en conectar la fuente de video al splitter y de allí derivar los cables HDMI a cada pantalla, lo que permite que todos los televisores muestren simultáneamente el mismo contenido, sin la necesidad de configuraciones complejas.

Otra alternativa es el uso de sistemas de transmisión inalámbrica, como los dispositivos Chromecast, Apple TV o Fire TV Stick, que permiten duplicar la pantalla de un dispositivo a varios televisores Smart. Sin embargo, esta posibilidad depende de la estabilidad de la red WiFi, lo que puede ocasionar retrasos o pérdidas temporales de calidad de imagen en algunos casos.

Para instalaciones de mayor envergadura, existen sistemas de video wall processors. Estos equipos permiten dividir una sola imagen y proyectarla en varias pantallas como si todas conformaran una única superficie, pero requieren una inversión considerable y conocimientos avanzados para la configuración.

La sincronización de múltiples televisores requiere dispositivos como HDMI Splitter o sistemas de transmisión inalámbrica. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Además, se presenta un problema difícil de terminar: las líneas divisorias entre los marcos de las pantallas nunca desaparecen, por lo que siempre persiste la percepción de estar ante varios dispositivos independientes.

Por qué un proyector podría ser una mejor opción

La masiva respuesta en Reddit que sugería reemplazar los cuatro televisores por un proyector moderno, tiene sus fundamentos. El avance de los proyectores para uso doméstico han permitido que muchos hogares disfruten de una experiencia de pantalla gigante, flexible y por una menor parte del costo de un conjunto de televisiones. Pero antes de lanzarse a esta opción, es esencial conocer su funcionamiento y los tipos disponibles.

Un proyector es un dispositivo que recibe una señal de video y la proyecta sobre una superficie, ya sea una pantalla especial o, simplemente, una pared clara. Dependiendo del tipo de fuente de luz—LED, láser o tradicional lámpara—el proyector puede alcanzar distintos niveles de luminosidad y calidad de imagen, medidos en lúmenes.

Cuantos más lúmenes posee un proyector, mejor se desempeña en ambientes iluminados o de mayor tamaño. Por ejemplo, para usar en salas pequeñas y oscuras, un proyector de hasta 1.500 lúmenes puede ser suficiente, mientras que para espacios amplios o exteriores nocturnos, se recomiendan modelos de 2.500 a 3.500 lúmenes.

Los proyectores modernos ofrecen experiencias de pantalla gigante en casa, con menor costo y flexibilidad frente a múltiples televisores. (LG ELECTRONICS)

Los proyectores de alta gama pueden superar los 5.000 lúmenes, aptos incluso para funciones en salas semiprofesionales o congregaciones numerosas. Los proyectores actuales suelen brindar tres resoluciones superiores: HD, Full HD y 4K UHD.

Entre las desventajas de estos dispositivos están la necesidad de ambientes controlados de luz para una óptima experiencia visual y, en los modelos más accesibles, una calidad de imagen inferior a la de un televisor de alta gama.