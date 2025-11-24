Cómo cerrara el precio del bitcoin para final de año 2025: esta es la proyección de Gemini y ChatGPT

La inteligencia artificial redefine las proyecciones del precio de bitcoin para final del 2025 - (Imagen ilustrativa Infobae)

El mercado de las criptomonedas vuelve a captar la atención mundial ante una pregunta que implica a inversionistas, analistas y usuarios: cuál será el cierre del precio del bitcoin a fin de año (2025) tras un periodo de alta volatilidad, máximos históricos recientes y el impacto de factores económicos globales.

De acuerdo con los análisis de Gemini y las proyecciones de ChatGPT, reconocidos modelos de inteligencia artificial, las estimaciones sobre el valor de cierre de la principal criptomoneda oscilan en rangos apartados, lo que evidencia la dificultad de anticipar el comportamiento de un activo conocido por su imprevisibilidad.

Cuáles son las predicciones de ChatGPT sobre el precio del bitcoin

El modelo de OpenAI indicó un panorama positivo para la criptomoneda - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La estimación de ChatGPT para el precio de bitcoin a finales de 2025 se apoya en tendencias pasadas y en factores estructurales del mercado. El rango base situado por la inteligencia artificial va desde 130.000 hasta 180.000 dólares estadounidenses por unidad.

Este cálculo se fundamenta en una suma de variables: la adopción institucional, el desempeño de productos financieros basados en bitcoin (como los ETF spot) y el efecto directo del halving, proceso que reduce la entrega de nuevas monedas y que tiende a generar presión sobre la oferta.

De acuerdo con ChatGPT, “la entrada de capital institucional por medio de fondos cotizados al contado está generando un nuevo sustento para la demanda, lo que podría mantener e incluso elevar el precio desde los valores actuales”. Además, la IA referencia en su predicción la escasez estructural de bitcoin, considerando que quedan unas pocas millones de monedas por minar, como un pilar fundamental para mantener el interés de los inversores.

Productos analizados por KuCoin y medios especializados en economía, coinciden en que ante un flujo constante y creciente de dinero institucional, el bitcoin podría sostener una tendencia alcista siempre que los eventos regulatorios o shocks externos no modifiquen el escenario.

Los avances en inteligencia artificial y análisis digital impulsan nuevas metodologías para prever el cierre anual de bitcoin, reforzando la incertidumbre de un mercado guiado por factores económicos, políticas regulatorias y tendencias tecnológicas

Otro factor relevante es el entorno macroeconómico global. Según ChatGPT, la liquidez internacional y los movimientos en la política monetaria, particularmente en los Estados Unidos, presentan condiciones que podrían “favorecer la inversión en activos alternativos cuando los bancos centrales optan por tasas de interés bajas o mantienen políticas acomodaticias”.

Respecto a posibles riesgos, ChatGPT señaló varios escenarios que podrían frenar o revertir el alza:

La salida de capital de los ETF, que podría debilitar la demanda institucional

El fortalecimiento del dólar, con la consiguiente migración de fondos hacia activos tradicionales

El aumento de la rentabilidad de los bonos en mercados desarrollados, lo que incentivaría la preferencia por instrumentos considerados menos riesgosos

La adopción de regulaciones restrictivas que afecten a los principales operadores y participantes del sector

Además, el modelo de OpenAI mencionó la posibilidad de retrocesos fuertes en el precio, derivados de la alta volatilidad característica del mercado de bitcoin, incluso en contextos dominados por una tendencia de crecimiento.

Qué opina Gemini del precio de la criptomoneda para final de 2025

De acuerdo con Gemini su proyección se basó en las tendencias del mercado actual, los datos históricos (como el Halving) y el sentimiento general de los analistas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por su parte, el análisis de Gemini sitúa el rango estimado de precio de bitcoin hacia fines de 2025 entre 65.000 y 110.000 dólares estadounidenses. La plataforma matiza que, “aunque las proyecciones se sustentan en ciclos históricos y fundamentos macroeconómicos”, la incertidumbre predominante impide predecir con exactitud el movimiento de un mercado tan variable.

Según el modelo de IA de Google, la reducción del ritmo de emisión de nuevas monedas (halving), concretada en abril de 2024, suele anteceder una fase de crecimiento que dura entre doce y dieciocho meses, lo cual posiciona el periodo de posible máximo histórico próximo al cierre de este año o inicios del siguiente.

Gemini ha resaltado que la puesta en marcha y éxito de los ETF sobre bitcoin en Estados Unidos, junto con una posible aprobación de instrumentos financieros similares en Europa y Asia, aportan liquidez y credibilidad al mercado.

El rol de nuevos inversionistas institucionales supone una presión compradora adicional, sumada a la adopción de bitcoin como refugio ante escenarios inflacionarios o movimientos de tasas de interés por parte de bancos centrales.

La IA advirtió que diversos riesgos persisten, entre ellos la posibilidad de regulaciones adversas desde potencias como Estados Unidos o China, ventas masivas por parte de grandes tenedores (“ballenas o también conocidos como grandes inversores”) y la aparición de eventos macroeconómicos o tecnológicos inesperados, los denominados “cisnes negros” en jerga financiera.

El precio de bitcoin se convierte en el centro de análisis para tecnologías emergentes y plataformas de intercambio, que aplican predicciones multi-escenario desde el comportamiento de los ETF hasta los efectos de políticas monetarias internacionales - Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La volatilidad permanece como una característica definitoria, con cambios abruptos posibles dentro de ciclos que incluso se muestran, en perspectiva, mayormente alcistas.

Actualmente, el precio de bitcoin ronda los 86.130 dólares estadounidenses según lo consultado del día 24 de noviembre de 2025, tras una etapa de corrección que siguió a máximos cercanos a los 126.000 dólares registrados en los últimos meses.

La evolución del precio de bitcoin hacia final de año mantiene en vilo tanto a inversores como a analistas. Las estimaciones presentadas por Gemini y ChatGPT ofrecen proyecciones fundadas en ciclos previos y factores estructurales del mercado, pero coinciden en subrayar los riesgos inherentes al ecosistema cripto.

La volatilidad, los cambios regulatorios y la influencia de actores de gran escala pueden modificar rápidamente cualquier escenario previsto.

Ante este contexto, resulta imprescindible advertir que la inversión en criptomonedas implica un nivel de riesgo elevado y una marcada imprevisibilidad. Las proyecciones aquí detalladas constituyen un análisis orientativo basado en información disponible, y de ningún modo representan una recomendación financiera personalizada. Cada inversor debe considerar su perfil y asesorarse adecuadamente antes de tomar cualquier decisión en este sector.