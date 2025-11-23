Tecno

La función que perderán los Apple Watch en algunos países con la próxima actualización

La llegada de iOS 26 representará una restricción importante para un grupo de usuarios en la conexión WiFi

Guardar
La actualización iOS 26.2 y
La actualización iOS 26.2 y watchOS restringe la transferencia de credenciales WiFi entre dispositivos Apple en Europa. (REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Apple deberá adaptarse a las exigencias regulatorias de la Unión Europea y para eso deberá realizar cambios en dos dispositivos: iPhone y Apple Watch, afectando la manera en la que los dos comparten información.

Con la llegada de iOS 26.2 y su versión correspondiente de watchOS, miles de usuarios notarán una restricción en la función de sincronización automática de redes WiFi entre el iPhone y el Apple Watch, una prestación que desde hace años ha dado comodidad y autonomía en el ecosistema de la marca.

La función que desaparecerá de iPhone y Apple Watch

Con la próxima actualización iOS 26.2 y su par de watchOS, Apple introducirá un cambio para el territorio europeo: la eliminación del copiado automático del historial de redes WiFi del iPhone al Apple Watch cuando se emparejan. Esto deja atrás el modelo donde un nuevo reloj, al sincronizarse por primera vez con un teléfono, heredaba todo el historial de conexiones conocidas.

A partir de la entrada en vigor del nuevo sistema, los relojes inteligentes solo recibirán datos de redes WiFi cuando ambos dispositivos, teléfono y reloj, estén juntos y el iPhone se conecte a esa red en ese preciso momento.

Usuarios de Apple Watch en
Usuarios de Apple Watch en la Unión Europea deberán ingresar manualmente las contraseñas WiFi si el iPhone no está cerca. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Para quienes acostumbran a utilizar el Apple Watch en modo independiente, esto supone tener que introducir manualmente la clave de la red desde el propio reloj si el teléfono no está cerca. Una tarea incomoda para quienes dependen de la conexión WiFi por la ausencia de señal celular en determinados lugares.

Esta restricción operará exclusivamente dentro de los países pertenecientes a la Unión Europea. En otras regiones, la función mantendrá el mismo comportamiento de siempre, algo que no había sucedido en el ecosistema de Apple.

Por qué Apple debe aplicar este cambio en Europa

La decisión de Apple responde directamente a los lineamientos establecidos en la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act, DMA) de la Unión Europea. Este marco normativo exige a las grandes plataformas tecnológicas garantizar la interoperabilidad de sus funciones clave, proporcionando acceso a ciertas tecnologías y capacidades a productos de terceros, no únicamente a los desarrollados dentro del propio ecosistema de marca.

Según la interpretación de la Comisión Europea, si Apple permite a sus relojes recibir credenciales WiFi desde un iPhone de manera automática, debe, en términos de igualdad, otorgar ese privilegio a dispositivos de otras marcas, como otros relojes inteligentes o tabletas.

La restricción de sincronización WiFi
La restricción de sincronización WiFi solo afecta a los países de la Unión Europea, manteniéndose sin cambios en otras regiones.(REUTERS/Abdul Saboor)

Ante este requerimiento, Apple optó por no reconfigurar su sistema para ampliar el acceso a estas credenciales sensibles a terceros, argumentando serias preocupaciones por la privacidad de sus usuarios. Como señalaba la compañía, el historial de redes WiFi puede revelar información personal y delicada, desde centros médicos y lugares de trabajo hasta domicilios familiares o rutas habituales.

Apple, manteniendo su postura tradicional en materia de privacidad, tomó la medida más radical: suprimir por completo la función en suelo europeo, en lugar de abrir ese canal a la competencia. De acuerdo a la compañía, compartir estos detalles comprometería «la protección de la privacidad del usuario», priorizando así el resguardo de los datos personales sobre la interoperabilidad amplia.

Para los habitantes de la Unión Europea, la consecuencia inmediata será una experiencia menos autónoma al utilizar el Apple Watch de manera independiente.

Apple argumenta que compartir el
Apple argumenta que compartir el historial de redes WiFi compromete la protección de datos personales y la privacidad. (Apple)

Cada red WiFi a la que se conecte sin la presencia física del iPhone requerirá la introducción manual de la contraseña. Aunque no se trata de una operación técnicamente complicada, sí supone un retroceso en la fluidez y simplicidad que ha caracterizado la interacción entre dispositivos Apple.

Pensando a futuro, Apple ya dejó entrever que, si el marco normativo mantiene su rumbo, otros servicios similares podrían enfrentarse a restricciones de este tipo.

Temas Relacionados

Apple WatchiPhoneAppleios 26TecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Estos son los campos laborales en los que la IA no reemplazará la fuerza humana, según Bill Gates

Frente a la automatización, el liderazgo de figuras tecnológicas destaca el valor de la originalidad, la capacidad de invención y la especialización digital como escudos frente al reemplazo por algoritmos

Estos son los campos laborales

Qué alternativa es mejor para movilizarse en la ciudad: auto o patineta eléctrica

Las scooter se llevan una gran ventaja sobre los vehículos por ser algunas plegables y sin necesidad de usar combustible

Qué alternativa es mejor para

Qué tan seguro es usar memorias USB para guardar archivos importantes y personales

La comodidad que brindan estos dispositivos, no implica que existan riesgos de almacenamiento y transporte

Qué tan seguro es usar

Gemini 3 ya está aquí: la inteligencia artificial de Google que todo lo puede cambiar

La integración de este agente de IA con Gmail, Calendar y YouTube permite a usuarios y empresas administrar tareas, proyectos y hasta negocios sin escribir una sola línea de código

Gemini 3 ya está aquí:

Conoce el robot biónico que se mueve como una persona y analiza billones de tareas por segundo

El androide se llama IRON y cuenta con piel sintética y músculos artificiales, además de tres chips con inteligencia artificial que le permite procesar imágenes y datos en tiempo real y responder con acciones físicas

Conoce el robot biónico que
DEPORTES
Se definió el rival de

Se definió el rival de Argentina en el debut de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis: quién será y dónde se jugará la serie

Arranca el Argentina Open WTA 125: dos tenistas nacionales y una baja sensible en el cuadro principal

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Rosario Central recibirá a Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi irá en búsqueda del pase a la final de la Conferencia Este de la MLS: hora, TV y posibles formaciones

TELESHOW
Entre mancuernas y pesas, Milett

Entre mancuernas y pesas, Milett Figueroa mostró los detalles de su exigente rutina de entrenamiento

Marta González, entre la pasión y el arte como refugio: “El escenario te da vida”

Julián Cerati interpreta a Pipo Cipolatti en La Dicha en Movimiento: “Necesité saber sus miedos, motivaciones y heridas”

Martín Fierro Latino 2025: todo lo que hay que saber sobre los premios que se entregan esta noche en Miami

La esperanza de Alejandra Maglietti tras el incendio que consumió la fábrica de su marido: “Ocurrió un milagro”

INFOBAE AMÉRICA

El auge de la IA

El auge de la IA está cambiando de velocidad: ¿por qué la gente no puede dejar de preocuparse?

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra el sistema energético de Ucrania mientras se negocia la paz en Ginebra

“Homo Argentum” cierra el festival de cine de Miami

Revelan una posible entrada secreta en una de las pirámides de Giza

La entidad serbia de Bosnia elige presidente en medio de la peor crisis política desde la guerra