Cómo enviar mensajes de voz de WhatsApp desde Apple Watch: guía rápida

La nueva versión de WhatsApp para Apple Watch permite grabar y enviar notas de voz sin necesidad de usar el iPhone

WhatsApp lanzó una aplicación para Apple Watch tras diez años del lanzamiento del dispositivo. (Composición Infobae)

WhatsApp incorporó una actualización que permite grabar y enviar mensajes de voz directamente desde el Apple Watch, una mejora que amplía la autonomía del reloj inteligente y facilita la comunicación sin necesidad de tener el teléfono a la mano. Esta función, disponible en modelos compatibles, marca un avance importante en la integración entre relojes y aplicaciones de mensajería.

Con esta actualización, los usuarios pueden responder conversaciones recientes, enviar notas de voz y visualizar mensajes con mayor comodidad. Además, la aplicación mantiene el cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que el contenido se mantenga protegido en todo momento. Para utilizar estas herramientas es necesario contar con un Apple Watch Series 4 o posterior, con watchOS 10 o una versión más reciente, y tener instalada la última actualización de WhatsApp en el iPhone vinculado.

La nueva versión de la aplicación también mejora la lectura de mensajes largos, permite ver imágenes, stickers y notificaciones de llamadas con mayor claridad, y habilita reacciones rápidas mediante emojis. Estas funciones buscan ofrecer una experiencia más completa, reduciendo la dependencia del iPhone para realizar acciones cotidianas.

El usuario podrá usar las principales funciones de WhatsApp sin tener que sacar el teléfono. (Composición Infobae)

A nivel técnico, el proceso de instalación es automático para la mayoría de usuarios, ya que la app se sincroniza con el reloj al actualizarse en el iPhone. En caso de que no aparezca, el usuario puede descargarla directamente desde la App Store del Apple Watch. Para recibir alertas y acceder a chats desde la muñeca, es necesario activar las notificaciones de la aplicación en los ajustes del dispositivo principal y habilitar la duplicación de avisos en la app Watch.

Aunque la función de mensajes de voz es plenamente operativa desde el reloj, otras herramientas —como gestionar archivos pesados, revisar copias de seguridad o modificar configuraciones avanzadas— continúan dependiendo del iPhone. Además, si el Apple Watch no tiene conectividad propia y el teléfono no está cerca, el envío puede demorar hasta restablecer la conexión.

La calidad del audio dependerá del entorno en el que se encuentre el usuario, ya que el micrófono integrado capta ruidos ambientales. Por ello, se recomienda grabar en espacios tranquilos o acercar el reloj a la boca para obtener un sonido más claro.

Desde Apple Watch podrás enviar audios a tus contactos. (Foto: Apple)

Pese a estas limitaciones, la función ofrece una forma más rápida de responder mensajes en situaciones cotidianas: caminatas, transporte, ejercicio o momentos en los que sacar el teléfono resulta poco práctico. Con esta actualización, WhatsApp refuerza su presencia en el ecosistema de Apple Watch y abre la puerta a futuras mejoras orientadas a una mayor independencia del reloj.

Cómo grabar y enviar un mensaje de voz desde el Apple Watch

  1. Abre la aplicación de WhatsApp en el Apple Watch o ingresa desde una notificación recibida.
  2. Selecciona el chat en el que deseas responder.
  3. Toca el ícono de micrófono o el campo de respuesta disponible en pantalla.
  4. Mantén presionado el botón de grabación o tócala una vez para iniciar la nota de voz.
  5. Habla con normalidad y presiona nuevamente para finalizar.
  6. Confirma el envío o cancélalo si deseas repetir la grabación.

En conjunto, esta novedad convierte al Apple Watch en un dispositivo más funcional para quienes utilizan con frecuencia los mensajes de voz. La integración busca ofrecer una comunicación más ágil y directa, manteniendo el nivel de seguridad habitual en la plataforma de mensajería.

Conoce cómo enviar audios desde Apple Watch. (Foto: WhatsApp)

