Spotify añade nueva función que convierte la música en animaciones: pruébala gratis

Spotify y Opera integran Sonic, el nuevo tema animado que convierte la música del usuario en un fondo visual interactivo dentro del navegador Opera One. La función ya está disponible y se despliega de forma global, acompañada de una promoción que ofrece meses gratis de Spotify Premium en algunos países.

Opera presentó esta novedad como un paso para hacer que la experiencia de navegación sea más sensorial, sumando elementos visuales que reaccionan directamente a la música reproducida desde la barra lateral del navegador. Sonic se activa desde la galería de temas y convierte la pantalla de inicio en un lienzo animado que cambia en tiempo real según el ritmo, volumen y variaciones de cada canción.

La propuesta funciona únicamente en la página de inicio y detiene la animación automáticamente cuando el usuario reproduce un video, atiende una llamada o utiliza herramientas que podrían exigir más recursos del sistema. Según la compañía, esto evita una carga innecesaria en el rendimiento del dispositivo. Sonic forma parte de los temas Dinámicos de Opera One, que emplean WebGPU y shaders para generar gráficos fluidos y de bajo consumo.

Una experiencia visual sincronizada con la música

El tema Sonic genera una composición de partículas y colores que se mueven siguiendo los picos de audio del reproductor de Spotify de la barra lateral. La animación responde tanto a canciones reproducidas en Spotify como en otros servicios vinculados al navegador. Además, ofrece varias combinaciones cromáticas para personalizar la experiencia según el género musical o la preferencia del usuario.

Opera señaló que esta colaboración con Spotify busca integrar la música como un elemento habitual dentro de la navegación diaria. La idea es que Sonic funcione como un fondo dinámico que acompañe sesiones de trabajo, estudio o entretenimiento sin interferir con otras tareas.

Cómo activar Sonic dentro de Opera One

La función puede habilitarse desde la sección de temas del navegador. Una vez seleccionada, la animación aparece solo en la pantalla de inicio, evitando distracciones en otras pestañas. Su comportamiento automático permite que el usuario no tenga que detenerla de manera manual en situaciones donde el sistema necesita priorizar rendimiento.

Opera destacó que, pese a su apariencia visual compleja, Sonic no compromete la fluidez del navegador gracias a la optimización de los temas Dinámicos.

Promoción: meses gratis de Spotify Premium

Como parte del lanzamiento, Opera habilitó una promoción que permitirá acceder a Spotify Premium sin costo inicial para usuarios seleccionados que aún no sean suscriptores. La oferta incluye tres meses gratis y está disponible en países como Argentina, Brasil, Italia, Polonia y España.

Para quienes accedan a la promoción, estos son los precios de Spotify Premium expresados en dólares estadounidenses:

Individual con anuncios: 0 dólares al mes. Incluye una cuenta y publicidad.

Estudiantes: 6,99 dólares al mes. Incluye una cuenta premium con descuento para estudiantes verificados.

Individual Premium: 12,99 dólares al mes. Incluye una cuenta premium sin anuncios.

Dúo: 18,99 dólares al mes. Permite dos cuentas premium en un mismo plan.

Las tarifas pueden variar ligeramente según impuestos locales, pero representan el valor aproximado del servicio en Estados Unidos.

Un intento por renovar la interacción entre navegador y música

La alianza entre Spotify y Opera busca ampliar la forma en la que los usuarios interactúan con el contenido musical mientras navegan por la web. La incorporación de Sonic también marca un paso más dentro de la estrategia de Opera por diferenciar su navegador con funciones visuales, integraciones multimedia y herramientas pensadas para perfiles más creativos.

Con esta novedad, Opera no solo introduce un componente estético en su experiencia de usuario, sino que también fortalece su ecosistema con una integración directa con uno de los servicios de streaming más populares del mundo.