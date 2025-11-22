Tecno

Activa en WhatsApp el modo Stranger Things: puedes crear chatbots de tus personajes favoritos

Los usuarios también pueden ajustar el tono de las notificaciones para que reproduzcan la icónica banda sonora de la serie de Netflix

Guardar
El modo Stranger Things en
El modo Stranger Things en WhatsApp consiste en una serie de configuraciones que se activan manualmente. (Fotocomposición: Infobae)

La esperada última temporada de Stranger Things está a punto de estrenarse, y los fanáticos de la serie de Netflix ahora pueden llevar su pasión a WhatsApp.

Activando el modo Stranger Things, es posible personalizar el tono de las notificaciones para que suene la icónica banda sonora de la serie e incluso crear chatbots inspirados en los personajes favoritos.

Cabe destacar que estas opciones consisten en configuraciones manuales que puedes aplicar para transformar tu experiencia en la app.

No se trata de funciones oficiales de WhatsApp ni de la plataforma de Meta, sino de ajustes personalizados que cada usuario puede implementar para vivir el estreno de una manera original y divertida.

Los usuarios pueden configurar las
Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que suenen con la banda sonora de la serie. (WhatsApp)

Cómo personalizar el tono de las notificaciones de WhatsApp

Para personalizar el tono de las notificaciones de WhatsApp en el modo Stranger Things hay que seguir estos sencillos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil de WhatsApp.
  2. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’.
  3. Pulsar ‘Tono de notificación’.
  4. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’.
  5. Seleccionar el audio previamente descargado que incluya la banda sonora de la serie.

Cómo hacer un chatbot de IA en WhatsApp

La creación del chatbot con
La creación del chatbot con IA consta de pasos muy cortos y toma pocos minutos. (WhatsApp)

Para crear un chatbot de inteligencia artificial en WhatsApp inspirado en algún personaje de Stranger Things, debes seguir este paso a paso:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a ‘Contactos’ y seleccionar ‘Chatear con las IA‘.
  3. Pulsar el signo de + y empezar a crear el chatbot de acuerdo con los gustos personales.

Es fundamental señalar que estas herramientas operan gracias a inteligencia artificial, por lo que no hay personas reales detrás de las respuestas en el chat.

Las interacciones con el chatbot se producen mediante modelos de lenguaje que replican la forma de hablar del personaje, generando respuestas automáticas según los mensajes que envía el usuario.

Meta AI es conocida por
Meta AI es conocida por el círculo azul y morado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para generar imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp usando el modo Stranger Things, solo debes dirigirte a Meta AI y pedirle que cree fotos como estas:

  • “Ilustra a Eleven usando sus poderes en el bosque.”
  • “Genera la imagen de un Demogorgon saliendo de una pared.”
  • “Crea una escena del grupo de amigos montando bicicletas bajo luces navideñas.”
  • “Haz una versión animada de Hawkins cubierto por niebla misteriosa.”
  • “Dibuja cómo se vería Dustin en el Upside Down.”
  • “Muestra a Max patinando en la pista de arcade.”
  • “Pinta a Hopper con su uniforme de sheriff enfrentando criaturas.”
  • “Retrata a Lucas sujetando una resortera en el bosque.”
  • “Diseña una fiesta en casa con las luces de Navidad parpadeando mensajes.”
  • “Imagina a Will sosteniendo un dibujo del Mind Flayer.”
  • “Representa a Eleven y Joyce juntas resolviendo un enigma.”
  • “Crea la entrada al laboratorio de Hawkins envuelta en neblina oscura.”
  • “Dibuja a Mike y Eleven compartiendo un helado en el centro comercial Starcourt.”
Al ingresar un prompt en
Al ingresar un prompt en Meta AI es importante dar la indicación de manera muy clara. (Netflix)
  • “Realiza una postal vintage de Hawkins con detalles ochenteros.”
  • “Haz la imagen de todos los personajes principales listos para la batalla final.”

Estos prompts permiten que Meta AI cree imágenes originales inspiradas en Stranger Things, listas para compartir en tus chats y darle un toque único a tu experiencia.

Las imágenes generadas con inteligencia artificial en el modo Stranger Things pueden usarse como fondo en WhatsApp, aportando un estilo personal y temático a tus conversaciones.

Es fundamental recordar que, al utilizar Meta AI, debes proteger tu privacidad y evitar compartir información personal o sensible durante las conversaciones con la inteligencia artificial.

Esta serie se encuentra disponible
Esta serie se encuentra disponible en Netflix. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Además, asegúrate de que las imágenes o textos generados no infrinjan derechos de autor ni incluyan contenido inapropiado. Mantener estos cuidados ayuda a disfrutar de una experiencia segura y responsable.

De qué trata Stranger Things

Stranger Things es una serie de ciencia ficción y misterio ambientada en los años 80, centrada en un grupo de niños que, tras la desaparición de un amigo, descubren una conspiración secreta, experimentos gubernamentales y criaturas de otra dimensión.

La llegada de “Once”, una niña con poderes sobrenaturales, cambiará sus vidas y el destino del pueblo de Hawkins.

Temas Relacionados

Stranger ThingsWhatsAppNetflixSerieTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los 4 cambios que notarás en Google Maps durante tus próximos viajes

Las nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial buscan facilitar la planificación de actividades, mejorar la experiencia al conducir y ofrecer mayor control sobre la privacidad en las reseñas

Los 4 cambios que notarás

Bitcoin recupera parte del terreno perdido tras su peor caída desde 2022

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Bitcoin recupera parte del terreno

Conoce la lista de las aplicaciones falsas de gestores de contraseñas que roban redes sociales y Gmail

Investigadores identificaron nuevas aplicaciones falsas que imitan servicios populares y capturan la contraseña maestra para tomar control total de las cuentas del usuario

Conoce la lista de las

Criptomonedas: cotización de las principales divisas digitales

Las criptomonedas han tenido un boom recientemente y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

Criptomonedas: cotización de las principales

Criptomonedas: cuál es el precio de ethereum este 22 de noviembre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Criptomonedas: cuál es el precio
DEPORTES
La sorprendente maniobra de Franco

La sorprendente maniobra de Franco Colapinto en la qualy del Gran Premio de Las Vegas: “¡Qué salvada!"

Se conoció el motivo por el que Ángel Di María se ausentó a los festejos del título que la AFA le otorgó a Rosario Central

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

El legado de Sergei Grinkov, el campeón olímpico que murió a los 28 años y marcó la historia del patinaje artístico

Tras una clasificación marcada por la lluvia, Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

TELESHOW
El romántico saludo de cumpleaños

El romántico saludo de cumpleaños de Stefi Roitman a Ricky Montaner luego de admitir una crisis en la pareja

Emanuel Noir, de Ke Personajes, contó cómo la fe lo ayudó a superar la depresión: “En el peor momento es cuando uno duda”

Los secretos de Kevsho ante el estreno de La Dicha en Movimiento: su admiración por Los Twist y su deseo de revivir los 80′

Lizardo Ponce en Mis Virales: “No avivo giles”

María Becerra sorprendió a sus fans al presentar su nuevo disco sobre el techo de un colectivo en movimiento

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Bielorrusia excarceló

El régimen de Bielorrusia excarceló a 31 ucranianos en cumplimiento con los acuerdos alcanzados con EEUU

La Justicia brasileña aseguró que Jair Bolsonaro intentó romper su tobillera electrónica para fugarse

Cumbre del G20 en Sudáfrica: Lula da Silva dijo que el funcionamiento del foro internacional “está amenazado”

La Policía brasileña arrestó al ex presidente Jair Bolsonaro

El Ejército de Israel abatió a un terrorista de Hezbollah en el sur del Líbano