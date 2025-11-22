Activa en WhatsApp el modo Stranger Things: puedes crear chatbots de tus personajes favoritos

El modo Stranger Things en WhatsApp consiste en una serie de configuraciones que se activan manualmente. (Fotocomposición: Infobae)

La esperada última temporada de Stranger Things está a punto de estrenarse, y los fanáticos de la serie de Netflix ahora pueden llevar su pasión a WhatsApp.

Activando el modo Stranger Things, es posible personalizar el tono de las notificaciones para que suene la icónica banda sonora de la serie e incluso crear chatbots inspirados en los personajes favoritos.

Cabe destacar que estas opciones consisten en configuraciones manuales que puedes aplicar para transformar tu experiencia en la app.

No se trata de funciones oficiales de WhatsApp ni de la plataforma de Meta, sino de ajustes personalizados que cada usuario puede implementar para vivir el estreno de una manera original y divertida.

Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que suenen con la banda sonora de la serie. (WhatsApp)

Cómo personalizar el tono de las notificaciones de WhatsApp

Para personalizar el tono de las notificaciones de WhatsApp en el modo Stranger Things hay que seguir estos sencillos pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’. Pulsar ‘Tono de notificación’. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’. Seleccionar el audio previamente descargado que incluya la banda sonora de la serie.

Cómo hacer un chatbot de IA en WhatsApp

La creación del chatbot con IA consta de pasos muy cortos y toma pocos minutos. (WhatsApp)

Para crear un chatbot de inteligencia artificial en WhatsApp inspirado en algún personaje de Stranger Things, debes seguir este paso a paso:

Abrir la aplicación móvil. Ir a ‘Contactos’ y seleccionar ‘Chatear con las IA‘. Pulsar el signo de + y empezar a crear el chatbot de acuerdo con los gustos personales.

Es fundamental señalar que estas herramientas operan gracias a inteligencia artificial, por lo que no hay personas reales detrás de las respuestas en el chat.

Las interacciones con el chatbot se producen mediante modelos de lenguaje que replican la forma de hablar del personaje, generando respuestas automáticas según los mensajes que envía el usuario.

Meta AI es conocida por el círculo azul y morado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para generar imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp usando el modo Stranger Things, solo debes dirigirte a Meta AI y pedirle que cree fotos como estas:

“Ilustra a Eleven usando sus poderes en el bosque.”

“Genera la imagen de un Demogorgon saliendo de una pared.”

“Crea una escena del grupo de amigos montando bicicletas bajo luces navideñas.”

“Haz una versión animada de Hawkins cubierto por niebla misteriosa.”

“Dibuja cómo se vería Dustin en el Upside Down.”

“Muestra a Max patinando en la pista de arcade.”

“Pinta a Hopper con su uniforme de sheriff enfrentando criaturas.”

“Retrata a Lucas sujetando una resortera en el bosque.”

“Diseña una fiesta en casa con las luces de Navidad parpadeando mensajes.”

“Imagina a Will sosteniendo un dibujo del Mind Flayer.”

“Representa a Eleven y Joyce juntas resolviendo un enigma.”

“Crea la entrada al laboratorio de Hawkins envuelta en neblina oscura.”

“Dibuja a Mike y Eleven compartiendo un helado en el centro comercial Starcourt.”

Al ingresar un prompt en Meta AI es importante dar la indicación de manera muy clara. (Netflix)

“Realiza una postal vintage de Hawkins con detalles ochenteros.”

“Haz la imagen de todos los personajes principales listos para la batalla final.”

Estos prompts permiten que Meta AI cree imágenes originales inspiradas en Stranger Things, listas para compartir en tus chats y darle un toque único a tu experiencia.

Las imágenes generadas con inteligencia artificial en el modo Stranger Things pueden usarse como fondo en WhatsApp, aportando un estilo personal y temático a tus conversaciones.

Es fundamental recordar que, al utilizar Meta AI, debes proteger tu privacidad y evitar compartir información personal o sensible durante las conversaciones con la inteligencia artificial.

Esta serie se encuentra disponible en Netflix. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Además, asegúrate de que las imágenes o textos generados no infrinjan derechos de autor ni incluyan contenido inapropiado. Mantener estos cuidados ayuda a disfrutar de una experiencia segura y responsable.

De qué trata Stranger Things

Stranger Things es una serie de ciencia ficción y misterio ambientada en los años 80, centrada en un grupo de niños que, tras la desaparición de un amigo, descubren una conspiración secreta, experimentos gubernamentales y criaturas de otra dimensión.

La llegada de “Once”, una niña con poderes sobrenaturales, cambiará sus vidas y el destino del pueblo de Hawkins.