Grand Theft Auto Online trae nuevas recompensas y bonificaciones de hasta GTA$ 1.000.000

Este videojuego ofrece una experiencia distinta a las otras versiones de la franquicia. (Rockstar Games)

Grand Theft Auto (GTA) Online ha incorporado nuevas recompensas para quienes completen determinadas misiones, enriqueciendo así la experiencia del videojuego.

Los jugadores recibirán una bonificación de 1.000.000 GTA$, un descuento de 2.000.000 GTA$ en las próximas mansiones de Prix Luxury y el suéter Rockstar negro exclusivo de GTA Online.

Según Rockstar Games, las misiones de la actualización “Nuevas Propiedades” incluyen tareas como desalojar a personas de terrenos inmobiliarios, asegurar materiales de construcción y motivar a los contratistas.

Además, es posible obtener el ático principal de The Diamond Casino & Resort de forma gratuita, así como ganar el doble de recompensas en la final del Golpe a The Diamond Casino, entre otros beneficios.

GTA Online ahora promueve una nueva experiencia inmobiliaria. (GTA)

Estas novedades forman parte de la experiencia A Safehouse in the Hills. Rockstar relata que los principales constructores de propiedades de lujo han lanzado promociones en los barrios más exclusivos de Los Santos.

Estas fincas, cuidadosamente diseñadas, ofrecen amplios terrenos, vistas impresionantes y comodidades de primer nivel, que incluyen lo más avanzado en servicios personales y tecnología para negocios.

“Ya has levantado un imperio. Ahora, deja que la inmobiliaria Prix Luxury erija tu palacio en GTA Online: A Safehouse in the Hills“, dice la compañía de videojuegos.

Cabe señalar que GTA está dirigido exclusivamente a adultos: en Estados Unidos y Canadá ostenta la calificación Mature (M) de la ESRB; en Europa, PEGI 18; y en Japón, CERO Z.

Esta experiencia busca que los jugadores consigan mansiones dentro del juego. (GTA)

Estas certificaciones alertan sobre contenido no apto para menores, debido a escenas violentas, lenguaje fuerte, contenidos sexuales y referencias a drogas y alcohol.

En qué se caracteriza GTA Online del resto de versiones del juego

GTA Online se distingue del resto de las versiones de la saga Grand Theft Auto por su modalidad multijugador en línea y una experiencia dinámica que evoluciona constantemente.

Mientras que los títulos principales, como GTA V, ofrecen una narrativa estructurada y un entorno controlado por la historia, GTA Online sumerge a los jugadores en un mundo abierto compartido, donde pueden interactuar con cientos de personas en tiempo real.

La principal característica de GTA Online es la libertad: cada usuario puede decidir si dedicarse a misiones cooperativas, actividades competitivas, negocios ilícitos, carreras, o simplemente explorar la ciudad de Los Santos.

Esta versión de GTA se caracteriza porque los jugadores pueden interactuar con otros usuarios. (GTA)

Las constantes actualizaciones agregan contenido como vehículos, armas, eventos y desafíos, extendiendo la vida útil del juego y fomentando formas diversas de juego social.

En GTA Online, la economía virtual, la creación de empresas dentro del juego y la personalización profunda de personajes y propiedades brindan un sentido de progreso individual diferente a la historia tradicional.

Además, el componente competitivo y la colaboración entre jugadores ofrece interacción.

GTA 6 se retrasa nuevamente

Rockstar Games informó que el estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6) se aplazó hasta el 19 de noviembre de 2026.

La protagonista de GTA 6 es Lucía, una exconvicta. (Rockstar Games)

El primer avance oficial, publicado en diciembre de 2023, reveló que la historia estará ambientada en Vice City, una ciudad ficticia inspirada en Miami, ubicada en el estado ficticio de Leonida.

El tráiler mostró a Lucía, una de las protagonistas principales y exconvicta que regresa a la ciudad junto a su pareja. Ambos personajes se verán envueltos en acciones delictivas como robos a gasolineras, persecuciones, tiroteos y fiestas, todo dentro del clásico mundo abierto que caracteriza a la saga.

Con miras al lanzamiento en noviembre de 2026, la firma de capital de riesgo Konvoy realizó proyecciones que reflejan la escala del nuevo título de Rockstar Games. Según estas estimaciones, el precio base del juego será de USD 80, a lo que se sumarán versiones premium.

Konvoy además prevé que GTA VI evolucionará hacia una plataforma de contenido generado por usuarios (UGC), permitiendo a los creadores monetizar sus propios contenidos directamente dentro del videojuego.