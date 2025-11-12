Tecno

PlayStation anuncia los juegos de noviembre para suscriptores de PS Plus: GTA 5, Pacific Drive y más

PS Plus es una suscripción que brinda acceso mensual a juegos gratuitos, rebajas en la tienda digital y la opción de jugar en línea con otros usuarios

PlayStation Plus cuenta con diversas categorías de suscripción. REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

PlayStation ha anunciado los nuevos videojuegos gratuitos disponibles para los usuarios suscritos a PS Plus en el mes de noviembre. Entre los títulos destacados están Grand Theft Auto V, Pacific Drive y Still Wakes the Deep, junto a otros más que se podrán descargar sin costo adicional.

PS Plus es un servicio de suscripción que ofrece beneficios exclusivos, como el acceso a juegos gratuitos cada mes, descuentos en la tienda digital y la posibilidad de jugar en línea.

Al suscribirse, los usuarios pueden descargar y disfrutar de estos juegos mientras mantengan activa su membresía.

Con GTA V, los jugadores pueden escoger que historia seguir. REUTERS/Andrew Kelly

Cuáles son los juegos de PS Plus para noviembre

La lista completa de los videojuegos disponibles para PS Plus en noviembre es:

  • Grand Theft Auto V (PS5 y PS4).

Uno de los juegos más exitosos de todos los tiempos regresa para PS5 y PS4. GTA V combina acción, conducción y exploración en un mundo abierto ambientado en Los Santos.

Los jugadores pueden alternar entre tres protagonistas con historias conectadas, disfrutar de misiones llenas de adrenalina y sumergirse en GTA Online, que ofrece contenido en constante actualización, nuevos modos de juego y eventos especiales para expandir la experiencia criminal.

  • Pacific Drive (PS5).

Pacific Drive es un juego de supervivencia en primera persona donde el automóvil es tu única compañía y herramienta para escapar. Ambientado en una zona anómala llena de fenómenos extraños, el jugador deberá explorar, reparar su vehículo y recolectar recursos mientras enfrenta peligros ambientales.

Es necesario contar con una suscripción de PS Plus para acceder a estos juegos de manera gratuita. REUTERS/Issei Kato/File Photo
  • Still Wakes the Deep (PS5).

Este thriller de terror en primera persona transporta al jugador a una plataforma petrolera en el Mar del Norte, donde un desastre convierte el entorno en una pesadilla claustrofóbica.

Sin armas ni medios de comunicación, deberá sobrevivir a criaturas y peligros ambientales. Still Wakes the Deep combina una atmósfera opresiva, un diseño visual realista y una narrativa emocional que explora el miedo, el aislamiento y la desesperación humana en un entorno extremo.

  • Insurgency: Sandstorm (PS5 y PS4).

Los jugadores deben coordinarse para conquistar objetivos en combates cercanos, donde cada bala cuenta. Su enfoque en la inmersión, el sonido auténtico y la ausencia de indicadores tradicionales lo convierten en una experiencia desafiante.

Incluye modos cooperativos y competitivos que recrean con fidelidad la tensión de los enfrentamientos modernos.

Algunos juegos solo están disponibles para PS5. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
  • Thank Goodness You’re Here! (PS5 y PS4).

Una comedia interactiva ambientada en una peculiar ciudad inglesa donde nada parece tener sentido.

El jugador asume el papel de un viajero que debe ayudar —o complicar— la vida de los habitantes en situaciones absurdas.

  • The Talos Principle 2 (PS5).

Secuela del título de puzzles filosóficos, The Talos Principle 2 invita al jugador a resolver complejos desafíos en un mundo futurista donde la humanidad ha sido reemplazada por máquinas conscientes.

A través de enigmas, decisiones morales y una historia profunda, el juego explora temas sobre la identidad, la conciencia y el destino. Sus entornos bellamente diseñados y su narrativa reflexiva lo convierten en una experiencia intelectual y visualmente impactante.

Este juego consiste en varios puzzles. (PlayStation)
  • Monster Jam Showdown (PS5 y PS4).

Los camiones monstruo toman el protagonismo en Monster Jam Showdown, un título cargado de saltos, choques y velocidad. Los jugadores pueden controlar vehículos emblemáticos como Grave Digger y El Toro Loco en circuitos llenos de obstáculos y acrobacias.

  • MotoGP 25 (PS5 y PS4).

La experiencia oficial del campeonato mundial de motociclismo regresa con MotoGP 25. Este simulador ofrece físicas mejoradas, condiciones climáticas dinámicas y una inteligencia artificial más realista.

Los jugadores pueden competir en todas las categorías oficiales, crear su propio piloto y escudería, y enfrentarse en línea a rivales de todo el mundo.

  • Tomb Raider: Anniversary (PS5 y PS4).

Lara Croft regresa en esta versión remasterizada del clásico Tomb Raider. Anniversary combina acción, exploración y resolución de acertijos en templos antiguos y ruinas misteriosas. Con gráficos mejorados y controles actualizados, revive la aventura original con una jugabilidad moderna.

