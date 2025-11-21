Tecno

Black Friday 2025 en Amazon: cuándo es, qué rebajas hay y qué productos están en descuento

La compañía confirmó que el Black Friday se realizará hasta el día 1 de diciembre, seguido por las promociones de Cyber Monday

El Black Friday 2025 en
El Black Friday 2025 en Amazon ofrece descuentos de hasta 40% en millones de productos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El Black Friday 2025 en Amazon es un evento en que la plataforma ofrece descuentos de hasta 40% en millones de productos. Los clientes encontrarán ofertas en tecnología, belleza, hogar, moda, juguetes y mucho más, con envíos rápidos y seguros desde Estados Unidos.

En Colombia, Amazon anunció que el Black Friday se lleva a cabo del 20 de noviembre al 1 de diciembre, y está seguido de las promociones especiales de Cyber Monday.

Durante este periodo, los compradores podrán acceder a grandes descuentos en categorías como tecnología, moda, calzado, belleza, cuidado personal, hogar, cocina, juguetes y juegos.

Amazon realizará el Black Friday
Amazon realizará el Black Friday del 20 de noviembre al 1 de diciembre, seguido por las ofertas de Cyber Monday. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las ofertas están organizadas en temáticas diarias como Favoritos de los Clientes y Top 100, facilitando la búsqueda de los productos más populares.

Los colombianos podrán disfrutar de envíos gratuitos en compras internacionales desde Estados Unidos por compras superiores a USD 35. Por su parte, quienes sean miembros de Amazon Prime obtendrán envíos rápidos y gratis sin monto mínimo de compra durante toda la temporada de ofertas.

Cómo es el consumidor colombiano

De acuerdo con una investigación de HarrisX para Amazon, el consumidor colombiano muestra un interés creciente por las temporadas de descuentos y valora especialmente la experiencia de compra eficiente.

El 32% de los encuestados planea gastar más que el año pasado, mientras que el 77% experimenta emoción al encontrar productos en oferta durante esta época.

Los colombianos tendrán envíos gratis
Los colombianos tendrán envíos gratis en compras internacionales desde EE. UU. superiores a USD 35. (Imagen ilustrativa Infobae)

La entrega rápida y confiable es un factor clave: el 71% de los consumidores afirma que este servicio reduce su nivel de estrés, y el 63% señala que conocer con precisión la fecha de llegada de sus compras les brinda mayor tranquilidad.

Además, el 67% planea adquirir artículos básicos para el hogar, el 66% aprovechará para comprar ropa, zapatos o accesorios, el 48% busca tecnología y el 26% optará por productos de belleza.

La tecnología también gana protagonismo en las compras: un 67% de los compradores en Colombia está dispuesto a utilizar herramientas de inteligencia artificial para facilitar su experiencia, desde asistentes conversacionales hasta recomendaciones personalizadas.

El 32% planea gastar más
El 32% planea gastar más que en 2024 y el 77% siente emoción al encontrar ofertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos datos reflejan a un consumidor colombiano informado, entusiasta y abierto a la innovación, que prioriza no solo las ofertas, también la comodidad y seguridad en el proceso de compra.

Cómo evitar caer en estafas durante el Black Friday

El Black Friday es una de las temporadas de compras más esperadas del año, pero representa una oportunidad para que los ciberdelincuentes lancen fraudes y engaños en línea. Para evitar caer en estafas durante este periodo, es fundamental mantener una actitud alerta y tomar algunas precauciones clave.

En primer lugar, es recomendable comprar siempre a través de sitios web oficiales y reconocidos.

Evita acceder a promociones desde enlaces sospechosos que recibas por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales, ya que podrían conducir a páginas fraudulentas diseñadas para robar datos personales o información de tarjetas de crédito.

El 67% de los compradores
El 67% de los compradores en Colombia está dispuesto a usar inteligencia artificial para mejorar su experiencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Verifica siempre que la URL comience con “https://” y revisa cuidadosamente el dominio antes de ingresar tus datos.

Desconfía de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, especialmente si los precios son significativamente inferiores al promedio del mercado.

Los ciberdelincuentes aprovechan la emoción y el apuro por aprovechar descuentos para captar a sus víctimas con grandes rebajas ficticias.

Mantén actualizado tu software de seguridad, como antivirus y navegadores, para bloquear posibles amenazas y detectar sitios peligrosos.

Para evitar estafas, es clave
Para evitar estafas, es clave mantenerse alerta y seguir medidas básicas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, desconfía de solicitudes de información personal excesiva y nunca compartas contraseñas por medios no seguros.

Por último, revisa siempre tu resumen o movimientos bancarios tras realizar compras y contacta a tu entidad financiera ante cualquier cargo sospechoso.

De esta forma, podrás disfrutar del Black Friday con mayor seguridad y evitar caer en engaños o pérdidas económicas.

