Presentan en Alemania un robot humanoide que manipula herramientas como una persona

Agile ONE, desarrollado en Alemania, representa un avance en automatización industrial. (Captura de video/Agile Robots)

Un robot humanoide capaz de manipular herramientas con destreza similar a la humana ha sido presentado en Alemania. El anuncio marca un avance en la automatización industrial, ya que el robot está diseñado para integrarse en entornos fabriles y colaborar de forma segura tanto con trabajadores humanos como con otros sistemas robóticos.

Se trata de Agile ONE, el primer modelo de este tipo desarrollado por la empresa Agile Robots, con sede en Múnich. Su producción en serie está prevista para inicios de 2026.

Capacidades del nuevo robot humanoide

Agile ONE destaca por su capacidad para ejecutar tareas industriales complejas que requieren manipulación precisa y adaptabilidad.

El robot cuenta con manos de cinco dedos equipadas con sensores en las yemas y en cada articulación, lo que le permite percibir fuerzas y movimientos con un nivel de sensibilidad comparable al humano. Esta tecnología posibilita que Agile ONE realice desde operaciones delicadas hasta trabajos que exigen fuerza, manteniendo precisión y estabilidad en cada acción.

Robot Agile ONE, presentado en Alemania. Video: Agile Robots SE.

El desarrollo de este robot se apoya en una arquitectura de inteligencia artificial avanzada, estructurada en capas especializadas para el razonamiento estratégico, la planificación de tareas, la respuesta rápida y el control motor fino.

El sistema de IA ha sido entrenado con uno de los mayores conjuntos de datos industriales reales de Europa, complementado con datos simulados y recopilados por humanos. Esta combinación dota al robot de una capacidad de adaptación superior para enfrentar los desafíos del entorno industrial.

Entre las aplicaciones previstas para Agile ONE se incluyen la recogida y transporte de materiales, operaciones de toma y colocación, asistencia en el manejo de maquinaria, uso de herramientas y manipulación de piezas de precisión.

Diseño colaborativo y ecosistema tecnológico

El diseño del robot prioriza la interacción segura y cómoda con las personas, incorporando elementos como sensores de proximidad, una interfaz visual amigable, ojos responsivos y una pantalla informativa en el pecho. Estas características buscan facilitar la colaboración directa entre humanos y robots en la fábrica.

El robot cuenta con manos de cinco dedos equipadas con sensores en yemas y articulaciones. (Agile Robots)

La empresa prevé iniciar la producción a gran escala de Agile ONE en sus instalaciones propias en Baviera a comienzos de 2026. Fundada hace siete años por un grupo de expertos provenientes del Centro Aeroespacial Alemán (DLR), Agile Robots ha experimentado un crecimiento sostenido, duplicando sus ingresos año tras año.

El nuevo humanoide se suma a un portafolio que incluye sistemas robóticos impulsados por inteligencia artificial, como la mano robótica Agile Hand, el brazo FR3 sensible a la fuerza, el brazo Diana 7, la serie Thor y una gama de robots móviles autónomos (AMR) y vehículos guiados automatizados (AGV).

Todos estos dispositivos se integran mediante la plataforma de software propia AgileCore, que permite la conexión y el aprendizaje conjunto entre las distintas soluciones robóticas de la compañía.

La visión de Agile Robots apunta a liderar una nueva etapa en la automatización industrial basada en la IA física, concepto que define como la integración de robots inteligentes, autónomos y flexibles capaces de percibir, comprender y actuar en el mundo físico.

Entre sus aplicaciones se encuentran la recogida y transporte de materiales. (Captura de video/Agile Robots)

Según el director ejecutivo y fundador, Dr. Zhaopeng Chen, Agile ONE representa la materialización de esta revolución, al combinar profundidad cognitiva con destreza táctil y ofrecer una plataforma adaptable para la industria.

Más allá de la creación de un robot humanoide avanzado, la empresa subraya que su objetivo es ofrecer a los clientes industriales un sistema de producción inteligente e interconectado, donde cada componente robótico contribuya a una mayor eficiencia y calidad en los procesos fabriles.