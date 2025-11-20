Tecno

Oculta tus apps confidenciales en Android con esta opción de seguridad

Configurar el espacio privado y usar claves exclusivas ayuda a mantener los datos seguros, evitando que las aplicaciones confidenciales sean visibles o accesibles para terceros

Guardar
El proceso para aislar aplicaciones
El proceso para aislar aplicaciones sensibles destaca el poder del espacio privado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los smartphones la protección de información personal se ha transformado en una prioridad para millones de usuarios. El sistema operativo Android, utilizado en una amplia variedad de equipos globalmente, introduce una solución para quienes buscan resguardar aplicaciones sensibles a través de la función de espacio privado.

Esta herramienta permite crear un área protegida dentro del propio dispositivo, aislando aplicaciones y datos del entorno principal, con diferentes opciones de bloqueo y configuración personalizada.

Cómo configurar un espacio privado en Android

La activación y configuración se realiza siguiendo este proceso:

Desde la configuración inicial hasta
Desde la configuración inicial hasta el manejo de notificaciones y archivos, Android facilita a los usuarios la gestión autónoma de entornos protegidos, fortaleciendo la privacidad frente a riesgos de acceso no autorizado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para crear un espacio privado

  • Abrir la app de Configuración del dispositivo.
  • Seleccionar la opción “Seguridad y privacidad”.
  • Ir a la sección “Privacidad” y presionar en “Espacio privado”.
  • Autenticarse con el bloqueo de pantalla. Si no hay uno definido, se solicitará configurarlo.
  • Elegir y establecer un nuevo tipo de bloqueo exclusivo para el espacio privado.
  • Asignar, de forma opcional, una Cuenta de Google exclusiva.

Al configurar el espacio privado en un dispositivo Android, se pone a disposición del usuario varias opciones de bloqueo para proteger el acceso. Entre las alternativas, es posible utilizar el bloqueo de pantalla del dispositivo, crear un patrón, un PIN o una contraseña, así como configurar el bloqueo automático tras un periodo de inactividad, al apagar el dispositivo o después de un reinicio.

El proceso concluye al presionar “Listo” en la pantalla de configuración, quedando así habilitada la protección adicional para las aplicaciones y datos que se resguarden dentro del espacio privado.

Qué es el espacio privado de Android

El espacio privado en Android representa un contenedor digital independiente, destinado a restringir el acceso a determinadas aplicaciones y su información asociada. Los usuarios pueden alternar de forma sencilla entre el perfil principal y este entorno seguro, estableciendo barreras adicionales que impidan el acceso no autorizado.

Android innova con su espacio
Android innova con su espacio privado: privacidad real con autenticación reforzada - (Google)

Esta función está disponible en dispositivos que ejecutan Android 15 o versiones superiores, siempre que el hardware lo permita y el equipo no esté gestionado por terceros, como en los casos de empresas u organizaciones.

Ventajas del espacio privado

  • Aísla aplicaciones confidenciales del resto del teléfono.
  • Permite un sistema de bloqueo y autenticación adicional.
  • Ofrece la posibilidad de ocultar el propio contenedor para mayor discreción.

Limitaciones actuales

  • Las apps instaladas por otros usuarios, el acceso a computadoras por ADB y algunos registros del sistema pueden detectar la existencia del espacio privado.
  • Solo se puede usar como usuario principal y no dentro de perfiles invitados o secundarios.

Requisitos para activar el espacio privado

Para acceder a esta característica, deben cumplirse ciertos requisitos:

  • El dispositivo debe ejecutar Android 15 o una versión posterior.
  • No debe contar con cuentas supervisadas en el perfil principal.
  • El espacio privado no estará disponible si el fabricante o un administrador lo ha deshabilitado, si el dispositivo tiene más de cuatro usuarios o si se encuentra dentro de un usuario secundario.

Se recomienda emplear una Cuenta de Google exclusiva para el espacio privado, evitando así que datos de notificaciones o archivos se filtren hacia el entorno principal. Con esta configuración, cada app y su información permanecen aisladas, y se limitan las posibles fugas de contenido delicado.

Aprende a utilizar el smartphone
Aprende a utilizar el smartphone para ocultar apps y archivos que son personales y privados -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo gestionar y utilizar el espacio privado

El usuario puede instalar aplicaciones directamente dentro del espacio privado y mantenerlas ocultas mientras este contenedor esté bloqueado. Cuando el espacio privado permanece cerrado:

  • Las aplicaciones no aparecen en la barra de búsqueda.
  • No se visualizan en el menú principal ni en el selector de aplicaciones recientes.
  • Se suspenden y dejan de generar notificaciones o actividad en segundo plano.

Desde el espacio privado desbloqueado

  • Se puede instalar nuevas aplicaciones a través de Google Play o APK.
  • Es posible visualizar notificaciones, compartir archivos y usar contenido de manera habitual, siempre dentro del entorno protegido.

Cómo se manejan las apps y eliminación del espacio privado

Si se requiere eliminar el espacio privado, el procedimiento es el siguiente:

  • Acceder a Configuración > Seguridad y privacidad > Espacio privado.
  • Autenticarse con el bloqueo asignado.
  • Seleccionar la opción para borrar el espacio privado. Las apps y datos se eliminan sin copia de respaldo local.

En caso de olvidar la clave, el sistema permite restablecer el espacio desde las opciones de sistema, pero toda la información almacenada en el espacio privado se pierde de forma permanente.

Expertos recomiendan, además de la autenticación reforzada, revisar la configuración de bloqueo automático y optar siempre por ocultar el contenedor de espacio privado en el menú de aplicaciones. De esta manera, el acceso a las aplicaciones protegidas se vuelve prácticamente indetectable para otros usuarios casuales del dispositivo.

Temas Relacionados

AndroidApps ocultasOcultar archivosSmartphoneTeléfono celularLo último en tecnología

Últimas Noticias

Fallos en la activación de Starlink por app: cómo resolverlos desde el navegador

Aunque el sistema de SpaceX democratiza la banda ancha en zonas remotas, la activación eficiente depende de elegir el método adecuado y atender los consejos técnicos

Fallos en la activación de

Cuál es la verdadera razón para activar el modo avión durante los vuelos

Al volar sobre áreas densamente pobladas, el uso masivo y simultáneo de teléfonos podría saturar las redes terrestres

Cuál es la verdadera razón

‘Las guerreras K-Pop’: cómo se llaman, cuántas son, quiénes cantan sus canciones y más preguntas de Google

Los personajes principales de esta película de Netflix son Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo musical ficticio HUNTR/X

‘Las guerreras K-Pop’: cómo se

El 75% de las empresas en América Latina que usan IA ahorran hasta USD 900.000 al identificar posibles hackeos

Las organizaciones redujeron en hasta 111 días los tiempos promedio de identificación y resolución de filtraciones de datos, en comparación con las compañías que no emplean estas tecnologías

El 75% de las empresas

Cómo reducir la energía que consume el refrigerador

La forma en que se utiliza y selecciona el refrigerador influye directamente en la factura eléctrica y la sostenibilidad del hogar

Cómo reducir la energía que
DEPORTES
Franco Colapinto arranca la actividad

Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

La nueva cábala de Boca en la antesala de una nueva “final” por el Clausura y las dudas de Úbeda pensando en Talleres

Alejandro Domínguez confirmó la Finalissima entre Argentina y España: cuándo se jugará

Lo que no se vio del tenso careo entre Puma Martínez y Bam Rodríguez: fuerte advertencia, la hinchada argentina y guiño a la Scaloneta

Estudiantes negó haber votado a favor del título de Central: la respuesta de Pablo Toviggino a Verón

TELESHOW
Santiago del Moro recorrió la

Santiago del Moro recorrió la casa de Gran Hermano Generación Dorada y anticipó grandes cambios: “Prepárense”

La furia de María Eugenia Ritó: pagó por error $750.000 por un champagne y dice que no le devolvieron el dinero

La angustia de Juana Repetto por el viaje de su hijo mayor: “Re movilizada”

María Becerra publicó un adelanto de la canción con su novio, J Rei: “Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”

El Turco Husaín reveló la polémica estrategia que usa en MasterChef Celebrity: “Hay que prestar atención”

INFOBAE AMÉRICA

El hijo del ex contralor

El hijo del ex contralor correísta fue sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos

El narco ecuatoriano alias Pipo sostiene que su acta de defunción está vigente pese a su captura en España

Reportan el sobrevuelo de al menos cinco aviones militares de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela

Semiyarka, la ciudad que desafía la visión sobre el origen del urbanismo en la Edad del Bronce

Regalos para estar presente: cómo elegir obsequios que conectan esta Navidad