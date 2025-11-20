Tecno

Adiós a las pilas: Google prepara un control remoto que funciona con energía solar

El dispositivo, aún no disponible para la venta, busca reducir el impacto ambiental y facilitar el uso continuado con un diseño compacto y tecnología de captación eficiente

El control remoto solar G32
El control remoto solar G32 para Google TV funciona con luz ambiental y elimina el uso de pilas desechables en dispositivos domésticos. (Epishine)

Entre los próximos dispositivos de Google TV, uno destaca claramente. Se trata de un control remoto solar, que elimina la necesidad de pilas desechables y, por tanto, representa un avance en sostenibilidad tecnológica.

El nuevo mando, denominado G32, incorpora células solares bifaciales en ambos lados, lo que permite captar luz sin importar la orientación en la que se coloque. De acuerdo con Epishine, la compañía que desarrolla estas células solares, “Al alimentar el mando con luz ambiental interior en lugar de pilas desechables, nunca se queda sin energía”.

Esta tecnología elimina la necesidad de pilas convencionales y permite que el control remoto funcione con baterías recargables internas, lo que reduce el mantenimiento y asegura que el dispositivo esté siempre listo para su uso.

El mando G32 incorpora baterías
El mando G32 incorpora baterías recargables internas y reduce el mantenimiento, priorizando la sostenibilidad en el uso diario. (Epishine)

Innovación y diseño del G32

El diseño del G32 mantiene una disposición de botones similar a modelos anteriores, como el G10, e incluye el botón ‘Free TV’ que Google exige en sus mandos de referencia, según detalló 9to5Google. En tanto, se observa la mayoría de botones tradicionales, como el Asistente de Google o las aplicaciones de YouTube y Netflix.

La iniciativa es fruto de la colaboración entre Google, Ohsung Electronics —proveedor oficial de controles remotos de referencia para la plataforma— y Epishine, empresa especializada en células solares optimizadas para interiores. Según Epishine, la integración de su tecnología en el mando de Google TV “Marca un cambio hacia un diseño de producto más sostenible y soluciones energéticas más inteligentes”.

Las empresas fabricantes de dispositivos Google TV pueden optar por estos diseños de referencia para acelerar el desarrollo de sus productos, como ocurre con la serie Onn de Walmart, que ya utiliza mandos basados en modelos anteriores de Google.

El mando G32 destaca por
El mando G32 destaca por su diseño más liviano, a diferencia de versiones de controles solares anteriores. (Epishine)

El futuro de los mandos solares

El uso de células solares en controles remotos no es una novedad absoluta en la industria. Samsung lanzó hace años un mando solar para sus televisores y, en 2023, Hama presentó un mando universal alimentado por células solares Powerfoyle de Exeger.

Asimismo, Ohsung Electronics ya había experimentado con un mando para Google TV con carga solar, aunque con un diseño más voluminoso. La diferencia clave del G32 radica en su tamaño compacto, comparable al del G10, y en la integración de la tecnología de Epishine, que permite una carga eficiente con luz interior y un diseño más delgado y ligero.

La apuesta de Google por este tipo de soluciones podría facilitar la adopción masiva de mandos solares entre fabricantes que buscan alternativas sostenibles. A pesar del anuncio, el mando G32 aún no está disponible para la venta ni se incluye en dispositivos comerciales de Google TV.

El dispositivo aún no se
El dispositivo aún no se comercializa, pero marca un avance en la transición hacia electrónicos responsables y soluciones energéticas inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se espera que en el futuro este diseño de referencia se incorpore a nuevos productos de la plataforma y que, siguiendo la tendencia de modelos anteriores, pueda estar disponible a través de terceros.

Por el momento, los usuarios deberán esperar para acceder a esta innovación, que promete transformar la experiencia de uso y reducir el impacto ambiental de los dispositivos electrónicos domésticos. Esta colaboración impulsa la transición hacia productos electrónicos más responsables y soluciones energéticas inteligentes, consolidando un nuevo estándar en la industria del hogar digital.

