Sam Altman felicitó a Google tras el lanzamiento de Gemini 3: “parece un modelo excelente”

Google presentó Gemini 3, un modelo multimodal con nuevas funciones agentivas que busca marcar un salto técnico frente a sus predecesores

Sam Altman envía mensaje de
Sam Altman envía mensaje de felicitaciones a Google por Gemini 3. (Foto: Composición Google y OpenAI)

Google presentó oficialmente Gemini 3, su nuevo modelo de inteligencia artificial que, según la compañía, es el más avanzado que ha desarrollado hasta ahora. La herramienta puede interpretar texto, imágenes, audio y código dentro de una misma consulta, y además incorpora funciones agentivas, lo que le permite actuar de forma autónoma en entornos controlados. Con estas capacidades, la empresa busca marcar un salto importante respecto a las versiones anteriores.

El lanzamiento generó reacciones inmediatas entre los líderes del sector. Sundar Pichai compartió el mensaje “Geminiii” en X para anunciar la novedad. Sam Altman, CEO de OpenAI, no se mostró indiferente ante la noticia, por lo que decidió felicitar a Google de manera entusiasta.

“¡Felicidades a Google por Gemini 3! Parece un modelo excelente", fue le corto mensaje que envió a través de X. Este mensaje causó gran sorpresa entre los usuarios de las redes sociales, pues este gesto es poco habitual en una industria que está marcada por la competencia directa.

Sam Altman felicita a Google
Sam Altman felicita a Google por lanzar Gemini 3. (X)

Otra de las famosas personalidades tecnológicas que se sumó a los saludos fue Elon Musk. En el mensaje que público Sundar Pichai, Musk solo atinó a responder con un “felicidades”. Recordemos que el empresario también busca conseguir la inteligencia artificial más potente a través de su startup xAI.

Genini 3 es el modelo más avanzado y potente de IA que tiene Google

Google presentó de manera oficial Gemini 3, la nueva generación de su modelo de inteligencia artificial y el más avanzado que ha desarrollado hasta ahora. Con este lanzamiento, la compañía asegura dar un paso clave en su camino hacia sistemas más generales y autónomos, combinando mejoras profundas en razonamiento, comprensión del contexto e interacción. Según la empresa, el objetivo es permitir que cualquier usuario pueda transformar ideas en resultados concretos con mayor precisión y naturalidad.

Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, destacó que la familia Gemini se expande con rapidez y que las funciones de IA de la compañía ya alcanzan a más de 2.000 millones de personas. También señaló que la app de Gemini registra 650 millones de usuarios activos y que 13 millones de desarrolladores trabajan con estos modelos, cifras que respaldan la magnitud del avance que representa Gemini 3 dentro del ecosistema de Google.

Gemini 3 ya se encuentra
Gemini 3 ya se encuentra disponible. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La nueva versión incorpora mejoras significativas en razonamiento multimodal, superando a sus antecesores en prácticamente todas las métricas internas. Su capacidad para captar matices, procesar información compleja y manejar texto, imágenes, audio y código de manera integrada lo posiciona como un modelo más flexible y eficiente. Además, brinda respuestas más útiles y adaptadas al contexto, reduciendo las salidas genéricas y favoreciendo una interacción mucho más fluida.

Dentro de esta generación también se encuentran Gemini 3 Pro, disponible desde hoy en varios servicios de Google, y Gemini 3 Deep Think, una modalidad diseñada para tareas de razonamiento más exigentes. Por primera vez, el Buscador integra la tecnología desde el lanzamiento, ofreciendo funciones basadas en IA que incluyen visualizaciones dinámicas, simulaciones en tiempo real y herramientas educativas mejoradas.

Otra innovación destacada es Google Antigravity, una plataforma pensada para el desarrollo de agentes de IA capaces de operar con mayor autonomía. Gracias a las capacidades de programación agentiva y uso de herramientas de Gemini 3, estos agentes pueden planificar, ejecutar y validar aplicaciones completas por sí mismos. La plataforma se integra con AI Studio, Vertex AI y servicios de terceros, ampliando las posibilidades para empresas y desarrolladores.

El modo IA puede proporcionar
El modo IA puede proporcionar respuestas más extensas gracias a Gemini 3. (Google)

Google también mostró Gemini Agent, una función experimental creada para gestionar tareas compuestas por varios pasos —como ordenar correos o planificar viajes— con mayor control y seguridad. La compañía afirmó que Gemini 3 fue entrenado bajo los estándares más estrictos hasta el momento, con evaluaciones internas y externas orientadas a reducir riesgos, limitar usos indebidos y mitigar comportamientos no deseados. Su despliegue será progresivo y llegará a consumidores, organizaciones y desarrolladores a través de la app de Gemini, AI Studio, Antigravity, Vertex AI y las ofertas de Google AI Pro y Google AI Ultra.

