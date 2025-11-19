Tecno

Cómo encontrar tu iPhone perdido en el sillón así este en silencio: solo necesitas un mensaje

Solo necesitas configurar la aplicación Shortcuts, en tu iPhone, para poder recibir mensajes y descubrir el lugar en el que se perdió tu dispositivo dentro de casa

Si tu iPhone está en silencio y no puedes encontrarlo en casa, con este truco podrás hacerlo de manera inmediata. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Localizar un iPhone perdido dentro de casa puede convertirse en un reto, especialmente si el dispositivo está en modo silencio y no responde al clásico truco de “llamarlo desde otro teléfono”. Sin embargo, existe una alternativa sencilla para hacer que el equipo emita un sonido a máximo volumen con solo recibir un mensaje de texto. A través de una automatización creada en la app Atajos (Shortcuts), cualquier usuario puede activar esta función y evitar búsquedas interminables entre cojines, sillones o habitaciones oscuras.

La herramienta funciona gracias a una automatización personalizada que detecta una palabra clave enviada por SMS. Al recibir ese mensaje, el iPhone ejecuta acciones predeterminadas: desactiva el modo silencio, sube el volumen al máximo y reproduce una alerta. Este método resulta especialmente útil cuando el equipo está sin conexión Wi-Fi, sin datos móviles o fuera del alcance de “Buscar mi iPhone”, ya que únicamente requiere recibir un mensaje de texto tradicional.

La configuración se realiza directamente desde la aplicación Atajos, instalada de forma predeterminada en iOS. Allí, el usuario debe crear una automatización que reaccione al recibir un mensaje con la palabra clave elegida, en este caso “sonido”.

Usando el aplicativo Shortcuts podrás encontrar tu iPhone cuando se te pierda en algún lugar de la casa. (Shortcuts)

Una vez configurada, la automatización actúa sin intervención del usuario, permitiendo activar una alarma incluso si el teléfono está completamente en silencio. Esto convierte a la función en una herramienta práctica y accesible para quienes suelen olvidar su dispositivo en casa o tienen el hábito de mantenerlo en modo silencioso.

Para activarla, se debe comenzar abriendo la app Atajos. En la parte inferior se encuentra la pestaña de Automatización, desde donde es posible crear nuevas reglas pulsando el símbolo “+”. El siguiente paso consiste en elegir la opción de mensaje y definir si la automatización se activará con mensajes de cualquier remitente o solo de un contacto de confianza. Ambos métodos funcionan de la misma manera, pero seleccionar una persona específica puede añadir una capa adicional de control para evitar activaciones no deseadas.

Dentro del apartado “El mensaje contiene”, se debe escribir la palabra clave que desencadenará la acción; en este caso, la recomendación es utilizar “sonido”. Con esta condición, cualquier SMS que incluya esa palabra será suficiente para activar la alerta en el iPhone.

Solo necesitas que un amigo o familiar te mande un mensaje para encontrar tu iPhone. (Imagen ilustrativa Infobae)

También es importante habilitar la opción “Ejecutar inmediatamente”, que permite que la automatización funcione sin pedir confirmación en pantalla. Una vez configurado este primer paso, la aplicación solicitará crear un nuevo atajo para definir las acciones que ejecutará el dispositivo.

En este atajo se deben agregar dos funciones principales: desactivar el modo silencio y subir el volumen al máximo. Para lograrlo, se debe seleccionar la categoría de Controles y buscar “configurar modo silencio”, cambiando el ajuste de “Activar” a “Desactivar”. Luego, nuevamente desde Controles, se agrega la acción “ajustar volumen” y se establece el nivel máximo. Con esto, el teléfono queda preparado para emitir una alerta audible incluso si anteriormente se encontraba completamente silenciado.

Usando la automatización de iPhone, puede encontrar tu celular perdido con un solo mensaje. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez finalizada la configuración, el sistema queda operativo. Cuando el iPhone esté extraviado dentro de casa, basta con pedir a alguien que envíe un mensaje de texto con la palabra “sonido”. Tan pronto el mensaje llegue, el dispositivo desactivará el modo silencioso y elevará el volumen al nivel más alto. En ese mismo instante, el móvil reproducirá la notificación entrante, lo que permite ubicarlo fácilmente sin depender de conexiones adicionales ni servicios externos.

Este método se ha convertido en una alternativa práctica para quienes suelen perder su teléfono entre almohadas, muebles o bolsos. Al depender únicamente de un SMS y no requerir acceso a internet, se trata de una solución accesible y segura para prácticamente cualquier usuario. Con una configuración rápida y sin necesidad de aplicaciones externas, esta automatización ofrece un recurso eficaz para evitar búsquedas largas y frustrantes dentro del hogar.

