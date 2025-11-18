Modo oscuro en WhatsApp: para qué sirve y cómo se activa en iPhone

El modo oscuro es una función compatible tanto en iPhone como en Android. REUTERS/Loren Elliott/File Photo

WhatsApp ofrece un modo oscuro que cambia los colores de la interfaz, haciendo la pantalla más cómoda para la vista y reduciendo el brillo. En iPhone, para activar esta función, debes ir a la configuración del teléfono. Una vez allí, selecciona la opción ‘Pantalla y brillo’ y elige ‘Oscuro‘.

Si deseas desactivar el modo oscuro, selecciona ‘Claro‘. También puedes activar la opción ‘Automático’ para que el modo oscuro se encienda y apague según un horario. Si eliges ‘Opciones‘, podrás configurarlo del atardecer al amanecer o definir un horario personalizado.

El modo oscuro es ideal para reducir la fatiga visual y ahorrar batería en ambientes con poca luz.

En el caso de iPhone, esta configuración se realiza en app de Ajustes. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Paso a paso para activar el modo oscuro en WhatsApp en iPhone

Abrir las configuraciones del iPhone Ir ‘Pantalla y brillo’. Elegir ‘Oscuro‘.

Cómo activar el modo oscuro en WhatsApp en Android

Por su parte, el proceso en Android es el siguiente:

Abrir WhatsApp. Toca el ícono de los tres puntos ubicado en la parte superior derecha. Seleccionar ‘Ajustes’. Ir a ‘Chats’ y luego a ‘Tema’. Escoger ‘Oscuro’ y toca ‘Aceptar’.

En WhatsApp Web también se puede hacer esta configuración. (WhatsApp)

Cómo activar el modo oscuro en WhatsApp Web

En WhatsApp Web, también se puede activar el modo oscuro, basta con dirigirse a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y escoger ‘Oscuro’.

En WhatsApp para Windows y Mac se puede igualmente desde el apartado de ‘Ajustes’.

Para qué sirve el modo oscuro en WhatsApp

El modo oscuro en WhatsApp es una función de personalización que modifica la apariencia visual de la aplicación, sustituyendo los fondos claros por tonos oscuros y reduciendo el contraste entre la pantalla y el entorno.

Esta característica se ha vuelto muy popular porque ofrece diversos beneficios tanto para la experiencia del usuario como para el cuidado del dispositivo.

Los usuarios pueden activar este modo oscuro desde las configuraciones del teléfono o de la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Uno de los principales propósitos del modo oscuro es disminuir la fatiga visual, especialmente cuando se utiliza el teléfono en entornos con poca luz, como en la noche o en habitaciones oscuras.

Al reducir el brillo y limitar la exposición a la luz azul, esta función ayuda a que los ojos se sientan menos cansados tras largos periodos de uso.

Otro beneficio importante es el ahorro de energía, principalmente en dispositivos con pantallas OLED o AMOLED. En estas tecnologías, los píxeles negros consumen menos energía, lo que puede prolongar la duración de la batería al utilizar WhatsApp durante varias horas.

El modo oscuro contribuye a que la batería se prolongue. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Qué otras configuraciones de este tipo se puede hacer en WhatsApp

Otra configuración útil en WhatsApp para reducir la fatiga visual es ajustar los fondos de los chats eligiendo colores oscuros y sólidos. La propia aplicación ofrece varias opciones de este tipo integradas en su catálogo de fondos.

Asimismo, los usuarios pueden personalizar aún más la experiencia seleccionando fondos oscuros adicionales desde su galería o descargando imágenes compatibles.

Estas opciones permiten adaptar la visualización de los chats, disminuyendo el impacto de la luz en ambientes poco iluminados y contribuyendo al confort visual durante el uso prolongado de la aplicación.

Otra configuración que ayuda a reducir la fatiga visual es ajustar fondos de chats oscuros. (WhatsApp)

Otra configuración es ajustar el brillo de la pantalla desde el propio dispositivo, lo que ayuda a que la luz emitida sea menos intensa y moleste menos a la vista, especialmente en ambientes oscuros.

Por otra parte, es recomendable establecer horarios de uso de pantalla. Fijar límites de tiempo para utilizar WhatsApp ayuda a evitar la sobreexposición y la fatiga visual, especialmente durante horas de la noche.

Muchos dispositivos permiten activar recordatorios o restricciones de uso para determinadas aplicaciones, lo que contribuye a mantener hábitos digitales saludables.

Programar pausas y reducir el tiempo frente al móvil favorece el descanso ocular y el bienestar general, además de promover un uso más responsable de la tecnología.