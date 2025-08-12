Android 17 se llamaría como un delicioso postre de canela en 2026

Tecno

Ahora, con Android 17, la
Ahora, con Android 17, la letra elegida ha sido la “C”. GOOGLE BLOG

Google ya trabaja en Android 17, la próxima versión de su sistema operativo móvil, que internamente ha recibido el nombre de ‘Cinnamon Bun’ o rollo de canela. Aunque el lanzamiento oficial está previsto para el próximo año, el nombre ya figura en documentos internos con el nivel de API 37.0, según información revelada por Android Authority.

La compañía mantiene así una de sus tradiciones más curiosas: asociar cada nueva versión de Android con un postre. Aunque desde Android 10 los nombres dejaron de ser públicos, Google continúa asignándolos internamente. Actualmente, Google está en pleno despliegue de Android 16, bautizado como ‘Baklava’, un dulce de masa filo con frutos secos y miel o almíbar.

El sistema de nombrar versiones sigue un orden alfabético, aunque no siempre de forma estricta. En la transición de Android 15 (’Vanilla Ice Cream’) a Android 16, Google rompió la secuencia y reinició la lista, saltando a una “B” en lugar de buscar un dulce con inicial “W”.

Ahora, con Android 17, la letra elegida ha sido la “C”, y el postre, un pan dulce glaseado con un aroma intenso a canela.

Android es un sistema operativo
Android es un sistema operativo diseñado para dispositivos móviles, especialmente teléfonos celulares y tabletas. (Google)

El dulce recorrido de Android: de Cupcake a Baklava

Durante más de una década, Google vinculó cada nueva versión de Android con el nombre de un dulce, siguiendo un orden alfabético. Sin embargo, en 2019, con la llegada de Android 10, la compañía decidió abandonar públicamente esa tradición para evitar confusiones y barreras idiomáticas, aunque los apodos azucarados continuaron utilizándose de forma interna.

Esta costumbre dejó una lista de nombres memorables:

  • Cupcake
  • Donut
  • Gingerbread
  • Lollipop
  • Marshmallow
  • KitKat
  • Oreo

El cambio de rumbo se produjo oficialmente con Android 10, que internamente recibió el nombre ‘Quince Tart’ (tarta de membrillo). La explicación de Google fue clara: los nombres de postres no siempre resultaban comprensibles para todos los usuarios de su sistema operativo, presente en miles de millones de dispositivos.

Google ya trabaja en Android
Google ya trabaja en Android 17, la próxima versión de su sistema operativo móvil, que internamente ha recibido el nombre de ‘Cinnamon Bun’. (foto: Freepik)

Desde entonces, la numeración se mantuvo en las presentaciones públicas, pero los desarrolladores conservaron la tradición de forma privada:

  • Android 11: Red Velvet Cake
  • Android 12: Snow Cone
  • Android 13: Tiramisú
  • Android 14: Upside Down Cake
  • Android 15: Vainilla Ice Cream
  • Android 16: Baklava

De este modo, lo que antes era un guiño abierto a los fanáticos se convirtió en un detalle reservado para quienes trabajan dentro de Google.

Para qué sirve Android en los celulares

Android es un sistema operativo diseñado para dispositivos móviles, especialmente teléfonos celulares y tabletas. Su función principal es gestionar el hardware y el software del dispositivo, permitiendo que los usuarios accedan a aplicaciones, naveguen por internet, se comuniquen y utilicen herramientas multimedia. Android facilita la instalación y uso de múltiples aplicaciones disponibles en Google Play Store, abarcando desde redes sociales hasta mapas y servicios bancarios.

Además, Android proporciona un entorno personalizable; los usuarios pueden modificar configuraciones, ajustar accesos rápidos y organizar la pantalla según sus preferencias. Gracias a su compatibilidad con diferentes marcas y modelos, Android es uno de los sistemas más utilizados a nivel mundial, permitiendo que los celulares funcionen de manera eficiente y segura en el día a día.

Android es un sistema operativo
Android es un sistema operativo desarrollado y gestionado por Google. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo/File Photo

Por qué es importante actualizar el celular a la versión más reciente de Android

Actualizar el celular a la versión más reciente de Android es fundamental para mantener la seguridad del dispositivo. Cada nueva versión incluye parches que corrigen vulnerabilidades detectadas en sistemas anteriores, lo que reduce el riesgo de ataques, fraudes y pérdida de datos personales.

Asimismo, las actualizaciones suelen incorporar mejoras en la privacidad y nuevas opciones de control para el usuario, asegurando una protección más efectiva frente a amenazas digitales.

Además de la seguridad, actualizar el sistema operativo permite acceder a funciones optimizadas y herramientas novedosas desarrolladas por Android. Esto se traduce en una mejor experiencia de uso, ya que el dispositivo puede funcionar con mayor fluidez, ofrecer interfaces más intuitivas y aprovechar innovaciones en aplicaciones y rendimiento. Disponer de la última versión ayuda a prolongar la vida útil del celular y a obtener el máximo provecho de las capacidades técnicas del equipo.

