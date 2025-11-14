Tecno

iPhone: qué significa el punto verde que aparece en la parte arriba de la pantalla

Además del verde, también existe el indicador naranja que señala cuando una aplicación accede únicamente al micrófono

Guardar
(Apple)
(Apple)

Si eres usuario de iPhone y has observado que en ocasiones aparece un punto verde en la parte superior de la pantalla, es importante saber que esta señal advierte sobre un aspecto clave relacionado con la seguridad.

Apple explica que el indicador verde significa que una aplicación utiliza la cámara, o bien, la cámara y el micrófono de tu dispositivo. Esta función está disponible desde iOS 14.

Junto con el indicador verde, se incorporó el punto naranja, que señala cuando una aplicación accede únicamente al micrófono.

En los dispositivos Samsung, el punto verde actúa como una alerta visual que informa al usuario cada vez que una aplicación accede al micrófono o la cámara. Este indicador se muestra en la parte superior del panel de notificaciones mientras ocurre el acceso.

(Apple)
(Apple)

Cómo controlar qué apps tienen acceso a la cámara y micrófono

Para controlar qué aplicaciones tienen acceso a la cámara y el micrófono en un iPhone, sigue estos pasos:

  1. Abre la app Ajustes en tu iPhone.
  2. Desplázate y selecciona ‘Privacidad y seguridad’.
  3. Dentro del menú, encontrarás opciones como ‘Cámara’ y ‘Micrófono’. Toca la que desees configurar.
  4. Verás una lista de aplicaciones que han solicitado acceso a esa función. Activa o desactiva el interruptor junto a cada aplicación según prefieras permitir o restringir su acceso.

Estos ajustes permiten decidir qué apps pueden utilizar la cámara y el micrófono, lo que mejora el control sobre la privacidad en el dispositivo. Si una aplicación no aparece en la lista, es posible que aún no haya solicitado ese permiso.

El iPhone 16 Pro tiene
El iPhone 16 Pro tiene un módulo fotográfico diferente al que tendría el iPhone 17 Pro. (Apple)

Por qué es importante conocer los permisos que tiene una app

Conocer los permisos que tiene una aplicación instalada en un dispositivo móvil es fundamental para proteger la privacidad y la seguridad de la información personal. Las aplicaciones suelen solicitar acceso a funciones sensibles, como la cámara, el micrófono, la localización o los contactos.

Permitir estos accesos sin revisar su utilidad real puede exponer datos privados, conversaciones o la ubicación, incluso cuando el usuario no está utilizando la aplicación de forma activa.

Controlar los permisos de cada app ayuda a evitar filtraciones de información. Al limitar el acceso solo a lo estrictamente necesario, se reduce el riesgo de que terceros utilicen datos personales para venderlos, crear perfiles de usuario o, en casos más graves, cometer fraudes y delitos informáticos.

FOTO DE ARCHIVO: La serie
FOTO DE ARCHIVO: La serie iPhone 17 se exhibe en la Apple Store en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 19 de septiembre de 2025. REUTERS/Shannon Stapleton

Las políticas de privacidad pueden variar, pero es el usuario quien decide hasta dónde comparte su información.

Además, comprender qué permisos han sido concedidos permite detectar comportamientos anómalos, como consumo excesivo de batería, datos o ralentización del equipo, lo que podría indicar la actividad de una app maliciosa.

Revisar y ajustar los permisos otorga mayor control sobre el dispositivo y contribuye a un uso más seguro y transparente de la tecnología. Esta práctica se traduce en mayor protección y tranquilidad para el usuario.

Qué otros íconos existen en iPhone

Algunos íconos que existen en iPhone existen son:

  • Sincronizando: Indica que el iPhone se encuentra en proceso de sincronización con una computadora.
  • Actividad de red: Muestra que hay actividad de red en curso. Algunas aplicaciones de terceros también utilizan este icono para indicar el uso de la red.
  • Desvío de llamadas: Señala que el desvío de llamadas está activado en el dispositivo.
FILE PHOTO: People gather next
FILE PHOTO: People gather next to an advertisement board at the Apple store in Beijing's Sanlitun area during the start of sales of the new iPhone 17 series smartphones in Beijing, China September 19, 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo
  • Candado: Indica que el iPhone está bloqueado.
  • No molestar: Muestra que el modo No molestar está activado, por lo que se silenciarán llamadas y notificaciones.
  • Bloqueo de la orientación vertical: Informa que la pantalla está bloqueada en orientación vertical y no girará al inclinar el dispositivo.
  • Localización: Indica que alguna aplicación está utilizando la función de localización para acceder a la ubicación del iPhone.
  • Alarma: Señala que hay una alarma configurada y activa en el dispositivo.

Estos iconos ayudan a identificar de manera rápida el estado y algunas funciones activas en el iPhone.

Temas Relacionados

AppleiPhonePunto verdeMicrófonoTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Por qué se seca la lengua de suegra, según la inteligencia artificial

Una de las causas más comunes es el riego excesivo: el exceso de humedad pudre las raíces e impide que la planta absorba agua

Por qué se seca la

Glosario de tecnología: qué significa Barra de tareas

Conocer términos tecnológicos se ha vuelto indispensable para la vida al usarla en casi todos los ámbitos

Glosario de tecnología: qué significa

Falta de regulación amenaza la ciberseguridad en América Latina, pese al avance en IA

Expertos advierten sobre la creciente sofisticación de los ataques, la falta de protocolos y el rezago normativo, impulsando a empresas y gobiernos a adoptar soluciones

Falta de regulación amenaza la

Conoce los videojuegos más populares en PlayStation Plus para disfrutar este fin de semana

Los títulos son seleccionados por la plataforma de Sony Entertainment y forman parte de sus catálogo actual

Conoce los videojuegos más populares

LinkedIn ahora permite buscar personas con ayuda de la inteligencia artificial

La nueva herramienta permite consultas en lenguaje natural y agiliza la localización de expertos y colaboradores sin depender de filtros complejos

LinkedIn ahora permite buscar personas
DEPORTES
Argentina debuta ante Eslovaquia por

Argentina debuta ante Eslovaquia por la Billie Jean King Cup: hora y TV de los encuentros

Mariano Navone y Román Burruchaga protagonizarán el duelo albiceleste en el Challenger de Montevideo

La contundente respuesta de Dibu Martínez tras las críticas de Gennaro Gattuso: “No saben lo que es Sudamérica”

La durísima sanción a Alfredo Berti por su tenso cruce con Nicolás Ramírez en la final de la Copa Argentina

Un cambio obligado, otro táctico y el regreso de un referente: el inédito equipo de Boca que probó Úbeda para recibir a Tigre

TELESHOW
Jimena Barón, entre la llegada

Jimena Barón, entre la llegada de su bebé, la maternidad y planes de mudanza: “No entramos”

Los shows de los argentinos en los Latin Grammy: del rock de Fito Páez al rap de Trueno

La aclaración de Cris Morena sobre el homenaje en Camino a casa: “Se grabó antes de la partida de mi nieta, Mila”

La tristeza de Juana Repetto por el pedido médico que recibió en su embarazo: “No fueron las mejores noticias”

Las fotos del velatorio de Jorge Lorenzo: la despedida de Gerardo Romano y amigos íntimos del mundo artístico

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: autorretrato

Qué leer esta semana: autorretrato de una niña violada por su padrastro, Viviana Rivero y la verdad sobre el cuidado del riñón

Meme del Real, el Tacubo silencioso, publica su primer disco solista: “Estoy en transformación”

Individualismo y soledad, la combinación que define una paradoja de la vida moderna

El presidente de Costa Rica comparece ante el Congreso por acusaciones de intervenir en las elecciones de 2026

Persecución en Cuba: la dictadura acusó a un medio digital independiente de “tráfico de divisas” y “evasión fiscal”