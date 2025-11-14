iPhone: qué significa el punto verde que aparece en la parte arriba de la pantalla

(Apple)

Si eres usuario de iPhone y has observado que en ocasiones aparece un punto verde en la parte superior de la pantalla, es importante saber que esta señal advierte sobre un aspecto clave relacionado con la seguridad.

Apple explica que el indicador verde significa que una aplicación utiliza la cámara, o bien, la cámara y el micrófono de tu dispositivo. Esta función está disponible desde iOS 14.

Junto con el indicador verde, se incorporó el punto naranja, que señala cuando una aplicación accede únicamente al micrófono.

En los dispositivos Samsung, el punto verde actúa como una alerta visual que informa al usuario cada vez que una aplicación accede al micrófono o la cámara. Este indicador se muestra en la parte superior del panel de notificaciones mientras ocurre el acceso.

(Apple)

Cómo controlar qué apps tienen acceso a la cámara y micrófono

Para controlar qué aplicaciones tienen acceso a la cámara y el micrófono en un iPhone, sigue estos pasos:

Abre la app Ajustes en tu iPhone. Desplázate y selecciona ‘Privacidad y seguridad’. Dentro del menú, encontrarás opciones como ‘Cámara’ y ‘Micrófono’. Toca la que desees configurar. Verás una lista de aplicaciones que han solicitado acceso a esa función. Activa o desactiva el interruptor junto a cada aplicación según prefieras permitir o restringir su acceso.

Estos ajustes permiten decidir qué apps pueden utilizar la cámara y el micrófono, lo que mejora el control sobre la privacidad en el dispositivo. Si una aplicación no aparece en la lista, es posible que aún no haya solicitado ese permiso.

El iPhone 16 Pro tiene un módulo fotográfico diferente al que tendría el iPhone 17 Pro. (Apple)

Por qué es importante conocer los permisos que tiene una app

Conocer los permisos que tiene una aplicación instalada en un dispositivo móvil es fundamental para proteger la privacidad y la seguridad de la información personal. Las aplicaciones suelen solicitar acceso a funciones sensibles, como la cámara, el micrófono, la localización o los contactos.

Permitir estos accesos sin revisar su utilidad real puede exponer datos privados, conversaciones o la ubicación, incluso cuando el usuario no está utilizando la aplicación de forma activa.

Controlar los permisos de cada app ayuda a evitar filtraciones de información. Al limitar el acceso solo a lo estrictamente necesario, se reduce el riesgo de que terceros utilicen datos personales para venderlos, crear perfiles de usuario o, en casos más graves, cometer fraudes y delitos informáticos.

FOTO DE ARCHIVO: La serie iPhone 17 se exhibe en la Apple Store en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 19 de septiembre de 2025. REUTERS/Shannon Stapleton

Las políticas de privacidad pueden variar, pero es el usuario quien decide hasta dónde comparte su información.

Además, comprender qué permisos han sido concedidos permite detectar comportamientos anómalos, como consumo excesivo de batería, datos o ralentización del equipo, lo que podría indicar la actividad de una app maliciosa.

Revisar y ajustar los permisos otorga mayor control sobre el dispositivo y contribuye a un uso más seguro y transparente de la tecnología. Esta práctica se traduce en mayor protección y tranquilidad para el usuario.

Qué otros íconos existen en iPhone

Algunos íconos que existen en iPhone existen son:

Sincronizando : Indica que el iPhone se encuentra en proceso de sincronización con una computadora.

Actividad de red : Muestra que hay actividad de red en curso. Algunas aplicaciones de terceros también utilizan este icono para indicar el uso de la red.

Desvío de llamadas: Señala que el desvío de llamadas está activado en el dispositivo.

FILE PHOTO: People gather next to an advertisement board at the Apple store in Beijing's Sanlitun area during the start of sales of the new iPhone 17 series smartphones in Beijing, China September 19, 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Candado : Indica que el iPhone está bloqueado.

No molestar : Muestra que el modo No molestar está activado, por lo que se silenciarán llamadas y notificaciones.

Bloqueo de la orientación vertical : Informa que la pantalla está bloqueada en orientación vertical y no girará al inclinar el dispositivo.

Localización : Indica que alguna aplicación está utilizando la función de localización para acceder a la ubicación del iPhone.

Alarma: Señala que hay una alarma configurada y activa en el dispositivo.

Estos iconos ayudan a identificar de manera rápida el estado y algunas funciones activas en el iPhone.