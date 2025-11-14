Epic Games revela los últimos juegos gratuitos de noviembre 2025: shooter y estrategia

Así son los tres juegos gratuitos en Epic Games Store para cerrar noviembre - créditos Epic Games Store

Epic Games Store finaliza el mes con una propuesta que reúne el realismo táctico de los shooters y la profundidad de la estrategia en una oferta gratuita para su comunidad. Los jugadores pueden descargar tres títulos sin costo hasta las 17:00 del próximo jueves 20 de noviembre de 2025, fortaleciendo la reputación de la plataforma como espacio para experiencias variadas y de calidad.

Zero Hour: el shooter táctico que destaca en noviembre

El primero en la selección es Zero Hour, un shooter en primera persona centrado en el realismo y la cooperación. Aquí, la velocidad y la acción constante ceden ante la importancia de la planificación minuciosa y el trabajo en equipo. Antes de cada misión, los jugadores se reúnen virtualmente para definir rutas, asignar roles y coordinar objetivos, como el rescate de rehenes o la desactivación de explosivos.

Zero Hour pone a prueba la comunicación y la táctica, con partidas cooperativas y competitivas de cinco contra cinco, en escenarios inspirados por operaciones especiales. El juego apuesta por el detalle: la munición es limitada, la recarga es manual y las decisiones bajo presión pueden cambiar el curso de la partida. La experiencia premia la estrategia y el conocimiento del entorno frente al juego individualista e impulsivo.

La configuración de Zero Hour premia a quienes adoptan una aproximación metódica y valoran el trabajo en equipo frente al impulso individualista - First Contact Entertainment.

ScourgeBringer: plataformas y acción a toda velocidad

Para quienes buscan ritmo acelerado y desafíos intensos, ScourgeBringer ofrece una combinación de plataformas 2D, combates frenéticos y mecánicas roguelite. El jugador toma el control de Kyhra, protagonista encargada de atravesar niveles generados aleatoriamente, donde cada partida trae nuevos desafíos y rutas posibles.

La jugabilidad se enfoca en la movilidad constante, permitiendo encadenar saltos y ataques en secuencias fluidas mientras se enfrentan oleadas de enemigos. La historia traslada la acción a un mundo amenazado por un monolito misterioso, “El Azote”, que pone a prueba tanto la destreza individual como la perseverancia para descifrar secretos y avanzar en el combate.

Songs of Silence: estrategia por turnos y fantasía visual

Como contrapunto a la intensidad de los shooters y la acción, Songs of Silence es la propuesta de estrategia del mes. El título combina la gestión tipo 4X (exploración, expansión, explotación y exterminio), elementos de rol y enfrentamientos basados en cartas. El usuario administra recursos, desarrolla ciudades y lidera héroes que conducen ejércitos en escenarios de inspiración medieval y diseño influenciado por el Art Nouveau.

El avance del héroe y la obtención de nuevas cartas resultan esenciales para adaptarse a los desafíos en Songs of Silence - Chimera Entertainment

En las batallas, el sistema introduce cartas de habilidades especiales, con acciones que se despliegan en tiempo real para alterar el curso de cada enfrentamiento. Este enfoque aporta profundidad estratégica y una experiencia pausada, ideal para quienes disfrutan de la planificación y el desarrollo progresivo.

Próximo lanzamiento gratuito: Zoeti en el horizonte

Epic Games mantiene su ritmo de novedades y adelanta que el próximo juego gratuito disponible desde el 20 de noviembre será Zoeti, un roguelike que apuesta por combates por turnos y construcción de mazos, expandiendo todavía más el abanico de géneros y propuestas para sus usuarios.

La estrategia de la tienda, basada en la diversidad de títulos y la gratuidad semanal, apunta a consolidar su posición entre las grandes plataformas digitales. Con shooters, plataformas y títulos de estrategia, Epic Games Store cierra noviembre con una selección capaz de atraer a distintos tipos de jugadores.

Al igual que la selección gratuita de noviembre en Epic Games Store, otras plataformas digitales suman propuestas variadas para los aficionados a los videojuegos. Steam, por ejemplo, destaca con títulos que exploran géneros diferentes e integran tendencias culturales como el K-Pop, demostrando que el mercado actual apuesta tanto por la diversidad de estilos como por la accesibilidad.

Estas iniciativas, que incluyen juegos gratuitos y promociones especiales cada semana, acercan experiencias innovadoras a más jugadores y reafirman el rol de las tiendas digitales como impulsores clave de la evolución en el entretenimiento interactivo.