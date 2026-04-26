Nicaragua

Una cena que no llegó a la mesa: Bebé de dos meses pierde a sus padres tras tragedia vial en Nicaragua

Una familia nicaragüense quedó mutilada la noche de este jueves 23 de abril tras un violento accidente de tránsito en Managua. Gustavo Matamoros, de 27 años, y Grethel García, de 21, perdieron la vida bajo las llantas de un autobús

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Gustavo Matamoros y Grethel García, la joven pareja que falleció trágicamente en un accidente de tránsito en Managua (Cortesía Pixel Channel).
Gustavo Matamoros y Grethel García, la joven pareja que falleció trágicamente en un accidente de tránsito en Managua (Cortesía Pixel Channel).

La noche del jueves 23 de abril en Managua tenía el peso húmedo de la rutina y la cotidianidad de los barrios que se preparan para el descanso. Gustavo Adolfo Matamoros Martínez, de 27 años, llegó a su casa con el alivio que solo siente un trabajador joven al finalizar la quincena: tenía el pago en el bolsillo. No hubo planes de lujos ni salidas extraordinarias; el gesto fue simple, doméstico y cargado de afecto.

“Me acaban de pagar, vamos a comprar un pollo” —le dijo Gustavo a su padre antes de salir. Esas palabras, que hoy resuenan en las paredes de su hogar como un eco doloroso, fueron el preludio de un viaje corto que buscaba unir a la familia a través de un gesto cotidiano.

Gustavo subió a su motocicleta junto a su pareja, Grethel Valeria García García, de apenas 21 años. El plan era claro: irían a Las Mercedes a comprar la cena y luego, tras doblar en la ruta acostumbrada, se dirigirían al barrio La Luz. Allí los esperaba la madre de Grethel; le llevaban un pollo, querían visitarla y compartir un momento de alegría tras la jornada laboral.

Una joven pareja fueron impactados por un bus, dejando en la orfandad a su hija de tan solo dos meses. Familiares claman por justicia en medio de su profundo dolor.

Sin embargo, salieron con el casco puesto y la prisa dulce de quien tiene una bebé de apenas dos meses esperando en casa. Sin embargo, el destino se truncó de forma violenta antes de que pudieran entregar aquel encargo. Eran pasadas las ocho de la noche cuando la tragedia interceptó su camino en las inmediaciones de los semáforos de Larreynaga.

Según los reportes preliminares, la motocicleta circulaba de norte a sur, mientras un coloso de hierro y metal, un autobús de la ruta 168 conducido por Eliezer Gómez, de 24 años, avanzaba de este a oeste. El estruendo del impacto rompió el murmullo del tráfico capitalino. En la intersección, el asfalto se convirtió en el escenario de una escena dantesca.

Grethel, la joven madre que apenas empezaba a descubrir los retos de la crianza, murió de forma instantánea bajo el peso del coloso. Su cuerpo quedó allí, bajo las luces de neón de una ciudad que no se detiene, mientras los testigos llamaban frenéticamente a los servicios de emergencia.

Gustavo, herido de gravedad pero aún aferrado a un hilo de vida, fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela Manolo Morales. Sin embargo, la violencia del choque había sido definitiva; poco después de ingresar, el joven fue declarado muerto.

El dolor y el luto embargan a una familia que perdió a una joven pareja en un terrible accidente. La tía de la víctima narra los desgarradores momentos y recuerda el talento musical del joven, cuya vida fue arrebatada.

Una orfandad que conmociona

La tía de los jóvenes, en medio del dolor, relató a los medios de comunicación la sencillez del plan que terminó en muerte: “Iban a Las Mercedes a comprar un pollo y después, cuando doblaron, iban a la casa de la mamá de Grethel... Le llevaban un pollo, iban a visitarla”. Aquel pollo, símbolo de un hijo responsable y una nuera atenta, nunca llegó a la mesa del barrio La Luz.

La tragedia deja un vacío imposible de llenar: una niña de solo 60 días de nacida que ahora queda al cuidado de sus tías. Este hecho no es una estadística aislada. Según el balance de la Policía Nacional, desde el 1 de enero hasta el 19 de abril de 2026, Nicaragua ha registrado 1,349 accidentes de tránsito.

De este gran total, las autoridades reportan que 403 víctimas han sido motociclistas, convirtiendo a este vehículo en el más vulnerable de las vías.

Mientras el conductor del autobús permanece detenido bajo investigación para determinar la responsabilidad exacta en el irrespeto a la señal roja, la capital se prepara para el entierro de la pareja este fin de semana. La historia de Gustavo y Grethel quedará marcada como la crónica de una cena interrumpida y una bebé que, sin entenderlo aún, ha heredado el dolor de una ciudad que sangra en sus semáforos.

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