Minería y construcción empujan el crecimiento económico de Nicaragua

Entre 2021 y 2026, Nicaragua entregó permisos de explotación minera en más del 8,5% de su territorio nacional a empresas chinas según Fundación del Río. (Cortesía: Shutterstock)

Nicaragua registró un crecimiento interanual del 6.3 % en febrero de 2026 en el índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), impulsada por sectores como la explotación de minas y canteras, la construcción y el comercio. Así lo reportó el Banco Central de Nicaragua (BCN) en Managua, de acuerdo con información de la agencia de noticias EFE.

Según los datos oficiales, la economía nicaragüense mantuvo su ritmo de expansión durante el primer bimestre del año. El BCN indicó el viernes que la variación acumulada de la actividad económica en el periodo enero-febrero alcanzó el 6.4 %, mientras que el promedio anual se ubicó en 5.8 %. Las cifras del IMAE abarcan el desempeño de los 17 principales sectores productivos del país y son referencia clave para la toma de decisiones de inversión.

El Banco Central destacó que las actividades de explotación de minas y canteras presentaron el mayor incremento, con un alza del 32.8 %, atribuido principalmente al aumento en la extracción de oro y plata; el crecimiento registrado en este sector fue resultado principalmente de ese aumento.

China está detrás de la minería en Nicaragua

¿Pero qué hay detrás de ese crecimiento? El régimen de Nicaragua concedió esta semana una nueva licencia minera a cielo abierto en la Costa Caribe Norte a la empresa china Nicaragua Xiajing Minería Group S.A. La decisión se produce en un contexto de endurecimiento de sanciones internacionales y marca una aceleración en la presencia de capital chino en el sector extractivo nacional, que desde 2021 ha recibido concesiones en más de 8.5% del territorio nicaragüense.

Miembros de la delegación de Plantel BHMB MINING NICARAGUA S.A. inspeccionan las instalaciones y discuten avances en las operaciones mineras en Nicaragua. Foto: Archivo

Según informó el Diario Oficial La Gaceta, citado por la agencia EFE, el lote autorizado cubre cerca de 14,300 hectáreas en los municipios de Prinzapolka y Puerto Cabezas, ampliando las operaciones chinas en territorios indígenas y áreas protegidas.

En su análisis reciente, la Fundación del Río advirtió que las empresas chinas han obtenido 78 lotes mineros entre 2021 y 2026, que abarcan exactamente 1.176.058 hectáreas del territorio nicaragüense. Este volumen de concesiones representa un giro en la estructura de inversión extranjera, históricamente dominada por compañías canadienses y estadounidenses, fenómeno que se ha profundizado desde el inicio de las sanciones estadounidenses contra funcionarios y empresas ligados a la extracción de oro, según el informe citado por EFE.

El impulso minero surge en el contexto de las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a siete empresas del sector aurífero y a allegados de la cúpula del gobierno nicaragüense. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la agencia sancionadora del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó que los sancionados “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y están involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en el sector minero del país.

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador muestra un lingote de oro. REUTERS/Edgar Su

Sectores impulsores del crecimiento económico

En construcción se reportó un aumento de 18,2 %; en comercio, 15,6 %; en hoteles y restaurantes, 7,8 %; en otros servicios, 7,4 %; en intermediación financiera y servicios conexos, 5,7 %; y en el sector pecuario, 4,9 %. El BCN detalló que las actividades con mayores crecimientos en febrero pasado fueron explotación de minas y canteras (32,8 %), construcción (18,2 %), comercio (15,6 %) y hoteles y restaurantes (7,8 %).

Por otro lado, se identificaron descensos en pesca y acuicultura (-12,6 %), administración pública y defensa (-3,1 %), agricultura (-2,6 %), energía y agua (-2,3 %) y silvicultura y extracción de madera (-0,3 %). Estas caídas moderaron el efecto positivo de las ramas con mayor dinamismo.

Para el cierre de 2026, el Banco Central de Nicaragua proyecta un rango de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 3,5 % y 4,5 %, con inflación anual estimada entre 2,5 % y 3,5 %, según las estimaciones oficiales del organismo.

Nicaragüenses hacen sus compras en un negocio del mercado./EFE

Las cifras históricas del PIB ubican que la economía nicaragüense creció 4,9 % en 2025, 3,6 % en 2024, 4,4 % en 2023 y 3,8 % en 2022, luego de haber experimentado una contracción promedio de 2,7 % anual durante el periodo 2018-2020, de acuerdo con las estadísticas del BCN difundidas por la agencia internacional EFE.

El IMAE se considera hoy un instrumento esencial para analizar el pulso de la economía de Nicaragua, ya que ofrece datos periódicos sobre los sectores productivos que más inciden en la generación de empleo y el desarrollo nacional.