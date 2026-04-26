Incautan 450 paquetes de presunta cocaína y detienen a cuatro venezolanos en República Dominicana

La República Dominicana incauta 450 paquetes de presunta cocaína y arresta a cuatro venezolanos en Baní, Peravia. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

En una de las mayores operaciones antinarcóticos de este año, las fuerzas de seguridad de República Dominicana lograron la incautación de 450 paquetes de presunta cocaína y la captura de cuatro ciudadanos venezolanos en las costas de Baní, provincia Peravia. La acción, descrita por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) como un “cerco total al narcotráfico”, movilizó helicópteros, lanchas rápidas y equipos terrestres en una persecución que se extendió durante más de 12 horas.

Según informó la DNCD en un comunicado, la operación contó con la intervención coordinada de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), agencias de inteligencia estatales, y el respaldo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) junto a otras entidades internacionales, bajo la supervisión del Ministerio Público.

Las autoridades establecieron un protocolo de vigilancia que permitió detectar una embarcación con perfil sospechoso que avanzaba hacia costas dominicanas.

La operación antinarcóticos coordinada por la DNCD duró más de doce horas y desplegó recursos aéreos, navales y terrestres. (Cortesía: Dirección Nacional de Control Antidrogas)

Detienen a cuatro venezolanos durante el operativo

El despliegue de medios aéreos, navales y terrestres permitió interceptar la narcolancha a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas. Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, los tripulantes arrojaron varias pacas al mar e intentaron maniobrar para huir, pero fueron finalmente neutralizados.

Las autoridades arrestaron a cuatro venezolanos y, tras un operativo de rastreo en la zona, recuperaron de las aguas 15 pacas, en cuyo interior se hallaron 450 paquetes envueltos en fundas plásticas y marcados con distintos logotipos.

La DNCD precisó que “los paquetes de la sustancia fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo el protocolo de la cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto del cargamento”.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abiertas las investigaciones para establecer posibles conexiones de esta incautación con redes internacionales de tráfico de drogas.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Control de Drogas, los cuatro ciudadanos venezolanos serán presentados ante la justicia en las próximas horas y enfrentarán cargos conforme a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Las autoridades destacaron que “estamos frente a estructuras criminales que utilizan narcolanchas bien equipadas con potentes motores fuera de borda y tecnología avanzada de comunicación, cuya modalidad es tratar de introducir a territorio dominicano grandes alijos de drogas procedentes de Sudamérica”.

Los venezolanos detenidos enfrentarán cargos por violar la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas en República Dominicana. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Colaboración internacional y tecnología refuerzan el cerco antidrogas

Durante la operación, participaron unidades especializadas y se emplearon recursos tecnológicos para rastrear la ruta de la embarcación, confirmaron fuentes de la DNCD. El comunicado oficial destaca que la colaboración internacional resultó fundamental para el éxito de la misión, y que las fuerzas de seguridad dominicanas mantienen un “cerco total” contra el narcotráfico en la región.

El balance presentado por la DNCD señala que, con este nuevo golpe, los organismos oficiales han logrado decomisar más de 11 toneladas de drogas en lo que va de 2026. Este resultado refuerza la posición de República Dominicana como uno de los países con mayor capacidad de respuesta en la lucha contra el crimen organizado transnacional en el Caribe.

La DNCD reiteró que el combate al tráfico de drogas sigue siendo una prioridad nacional y regional, y que las operaciones conjuntas continuarán fortaleciéndose en coordinación con organismos extranjeros.

“El trabajo combinado entre las agencias nacionales y socios internacionales refleja el compromiso de mantener a raya el narcotráfico y proteger la seguridad ciudadana”, afirmó la institución en su más reciente reporte.

La DNCD reporta la confiscación de más de 11 toneladas de drogas en lo que va de 2026, reforzando la lucha contra el narcotráfico. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Las autoridades dominicanas informaron que el destino final de las drogas incautadas suele ser Estados Unidos y Europa, utilizando rutas marítimas que atraviesan el Caribe. La utilización de lanchas rápidas y técnicas de camuflaje sofisticadas representa un desafío constante para las fuerzas de seguridad.

Autoridades reiteraron que la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones vinculadas a esta red.