Tecno

Cómo añadir un número de teléfono de otro país en WhatsApp

WhatsApp aclara cómo debe guardarse un número internacional para evitar errores de sincronización y problemas al enviar mensajes

Guardar
WhatsApp explica las reglas que
WhatsApp explica las reglas que tiene que añadir contactos de otro país. (Meta)

WhatsApp ha actualizado sus recomendaciones para registrar números internacionales dentro de la aplicación, una tarea que suele generar dudas entre los usuarios y que puede impedir el envío o la recepción de mensajes cuando el formato no se introduce correctamente. La plataforma recuerda que cada país utiliza reglas distintas de marcado, por lo que es necesario aplicar ciertos pasos para que el sistema reconozca sin errores los contactos extranjeros.

La aplicación insiste en que el proceso no depende del modelo del teléfono, sino del modo en que se guarda el número en la agenda. Si los datos no coinciden con el formato internacional estandarizado —que siempre comienza con el signo “+” y el código del país—, la cuenta vinculada podría aparecer como inexistente o bien impedir la sincronización con WhatsApp.

A partir de esa base, la plataforma detalla que el primer paso es editar el contacto directamente desde la libreta de direcciones del móvil. Allí, el usuario debe colocar “+”, seguido del código de país y luego el número completo sin símbolos adicionales. Esta estructura es la que permite a WhatsApp identificar la región de origen y dirigir correctamente la comunicación, incluso si la persona está fuera de su zona de cobertura habitual.

Para añadir a un contacto
Para añadir a un contacto de otro país, WhatsApp solicita que siempre empiece con el prefijo +. (Foto: WhatsApp)

WhatsApp explica que el código de país funciona como un prefijo internacional que habilita la llamada o el mensaje hacia otra región. Cada país posee uno diferente, y muchos pueden consultarse rápidamente en línea. Por ejemplo, Estados Unidos utiliza el “1”, por lo que un número de ese país siempre se registra como +1 seguido del código de área y del teléfono del contacto.

Además, la aplicación destaca que en muchos territorios existen números que comienzan con “0” o incorporan dígitos especiales usados únicamente para llamadas locales. Esos valores deben eliminarse en la versión internacional, o de lo contrario WhatsApp no podrá vincular el número con la cuenta correcta. La plataforma subraya que el formato real de registro nunca debe replicar el marcado local, sino el internacional.

Entre los casos específicos, WhatsApp ofrece recomendaciones claras para países de la región. En Argentina, todos los números móviles deben escribirse con el patrón internacional que incluye el “9” después del código de país “54”. El tradicional prefijo “15”, utilizado para llamadas locales, no se incorpora en la libreta de contactos. El formato completo debe quedar como +54 9 seguido del código de área y el número final, lo que suma un total de 13 dígitos.

Si no guardar correctamente un
Si no guardar correctamente un contacto internacional, WhatsApp no lo reconocerá y no podrá ser sincronizado con la aplicación.

En México, la regla también presenta particularidades. Al registrar números móviles —incluso los procedentes de servicios como Nextel— es obligatorio añadir un “1” después de +52. Este número se utiliza por motivos regulatorios para distinguir las líneas móviles, y si se omite, es probable que WhatsApp no reconozca la cuenta. El formato correcto comienza con +52 1 y continúa con el número del contacto.

La plataforma indica que, si el número pertenece al mismo país del usuario, no es necesario aplicar ningún prefijo internacional: basta con escribir la numeración tal como se marca en una llamada local dentro del territorio. Sin embargo, si se trata de un contacto extranjero o de una persona que usa una línea internacional mientras se encuentra de viaje, el registro siempre debe hacerse con el formato completo descrito.

WhatsApp también enfatiza que estas reglas son fundamentales para que la sincronización de contactos funcione sin fallos. La aplicación no modifica la información guardada en la libreta; simplemente la utiliza tal cual aparece. Por eso, si el formato no es válido, los mensajes no se enviarán o la cuenta podría aparecer sin foto, sin información o duplicada.

Temas Relacionados

WhatsAppLlamadasMensajesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo rastrear un celular Android o iPhone de forma sencilla

Tanto Android como iOS incluyen una app nativa para compartir y seguir ubicaciones. Es fundamental usarla únicamente con autorización previa

Cómo rastrear un celular Android

Salón del Automóvil 2025: desde modelos deportivos con velocidad inteligente hasta autos para recorrer montañas con eléctricos

Las marcas internacionales crearon tecnología de asistentes de conducción y sensores que previenen accidentes, sin abandonar la estética o la velocidad que los caracteriza

Salón del Automóvil 2025: desde

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este 14 de noviembre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es el precio

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda bitcoin en las últimas 24 horas

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Cómo ha cambiado el valor

Criptomonedas: cuál es el valor de tether este 14 de noviembre

Fue la primera moneda virtual de tipo stablecoin que se dio a conocer y actualmente es la tercera más usada

Criptomonedas: cuál es el valor
DEPORTES
Argentina se enfrentará a México

Argentina se enfrentará a México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

Con Messi, la selección argentina jugará su último partido del año ante Angola en África: todo lo que hay que saber

La calculadora del descenso con Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz: de la final por la permanencia al posible desempate

La tradición olvidada que pueden reflotar los Mac Allister: todos los hermanos que compartieron cancha en la selección argentina

Las aventuras del único argentino que jugó en Angola: la enfermedad que lo tuvo “al borde de la muerte” y los rituales en la tribuna

TELESHOW
Pedro Rosemblat habló de la

Pedro Rosemblat habló de la convivencia con Lali Espósito: “Yo soy neurótico y ella disfruta la vida”

Wanda Nara y Martín Migueles fueron a ver Rocky en su primera salida pública: elogios, aplausos y complicidad

Luli Fernández y el libro que la hizo reflexionar: “A veces, incluso sabiendo que podés cambiar las cosas, elegís no hacerlo”

Jimena Barón, entre la llegada de su bebé, la maternidad y planes de mudanza: “No entramos”

Los shows de los argentinos en los Latin Grammy: del rock de Fito Páez al rap de Trueno

INFOBAE AMÉRICA

Violencia en escuela de Uruguay:

Violencia en escuela de Uruguay: la madre de una alumna fue imputada por agredir a maestra y directora

Administración del Centenario decepcionada con funcionario: por USD 1.200 escondió pirotecnia para clásico uruguayo

Estrés de fin de año: por qué diciembre impulsa la ansiedad y cómo manejarla, según la ciencia

Zelensky condenó el ataque “cruel” y “calculado” de Rusia y afirmó que buscó causar ”el máximo daño a la población”

Estados Unidos aprobó la venta de repuestos y equipos de mantenimiento para aeronaves militares de Taiwán