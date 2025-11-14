Agita tu celular: así funciona el nuevo atajo de WhatsApp para reportar fallas

WhatsApp prueba una función que simplifica el reporte de errores en la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp está probando una función que facilita el reporte de fallas en la aplicación móvil. Según WaBetaInfo, la plataforma permite a los usuarios activar la opción de reporte simplemente al agitar el teléfono.

Con esta novedad, los usuarios pueden acceder de forma inmediata a un formulario específico donde pueden describir el problema y adjuntar capturas de pantalla, sin necesidad de buscar la opción ‘Contáctanos’ al final del Centro de Ayuda.

Este método simplifica el proceso, mejora la visibilidad de la función y fomenta una mayor retroalimentación por parte de los usuarios.

Por ejemplo, si se detecta un fallo o un funcionamiento inusual en los canales, el usuario solo debe agitar su dispositivo para que aparezca una ventana emergente que le permitirá reportar el inconveniente.

Los usuarios podrán describir fallas y adjuntar capturas desde un formulario directo, sin entrar al Centro de Ayuda. (WhatsApp)

Esta herramienta tiene como objetivo reducir las barreras para informar errores y agilizar la detección y resolución de problemas técnicos.

Asimismo, WhatsApp brinda a los usuarios la posibilidad de gestionar este nuevo atajo según sus necesidades. Si alguien considera que la función de agitar el dispositivo no es útil o le resulta incómoda, puede desactivarla en cualquier momento.

Qué significa que una función de WhatsApp esté en prueba

Cuando una función de WhatsApp esté en prueba, significa que la empresa está evaluando una nueva característica antes de lanzarla de manera oficial para todos los usuarios.

Durante esta etapa, la función solo está disponible para un grupo limitado de personas, generalmente quienes usan versiones beta de la aplicación. El objetivo es detectar errores, recopilar opiniones y analizar cómo funciona la herramienta en la práctica.

Si ocurre un fallo, bastará con agitar el teléfono para abrir una ventana y reportarlo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Así, WhatsApp puede realizar ajustes o mejoras antes de decidir si la incorpora definitivamente en la versión principal. Este proceso ayuda a garantizar que la función sea estable.

Cómo acceder a estas funciones de prueba de WhatsApp

Para acceder a las funciones de prueba de WhatsApp, debes unirte al programa beta de la aplicación. Este programa permite a los usuarios probar nuevas herramientas y actualizaciones antes de que estén disponibles para el público general. Los pasos son los siguientes:

En Android:

Ingresa a la página de WhatsApp en Google Play Store. Si el programa beta está abierto, aparecerá una opción que dice ‘Unirse al programa Beta‘. Selecciona unirte y sigue las instrucciones. Una vez aceptado, recibirás actualizaciones beta de WhatsApp que incluyen funciones en prueba.

La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)

En iPhone (iOS):

Debes instalar la aplicación TestFlight desde la App Store. Si hay espacios disponibles, podrás descargar la versión beta de WhatsApp a través de un enlace oficial proporcionado por WhatsApp o TestFlight. Recibirás actualizaciones con funciones en prueba mientras estés inscrito.

Cabe señalar que los cupos para el programa beta suelen ser limitados y pueden llenarse rápidamente.

Cuáles pueden ser las desventajas de WhatsApp Beta

Participar en WhatsApp Beta permite acceder antes que nadie a nuevas funciones, pero implica enfrentar ciertos riesgos y limitaciones que pueden afectar la experiencia de uso.

Una de las principales desventajas es la posibilidad de encontrar errores técnicos, ya que las funciones que se prueban no han sido completamente pulidas ni verificadas.

Una función en prueba indica que WhatsApp la evalúa antes de su lanzamiento oficial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Estos fallos pueden provocar cierres inesperados de la aplicación, pérdida ocasional de mensajes, incompatibilidad con algunos dispositivos o un funcionamiento menos estable en comparación con la versión estándar.

Otra posible desventaja es que, al recibir actualizaciones con frecuencia, la aplicación beta puede consumir más datos móviles y almacenamiento, lo que impacta el rendimiento general del dispositivo.

Es posible que algunas funciones experimentales no sean compatibles con configuraciones específicas de teléfonos, lo que puede limitar su uso o provocar conflictos.

Además, los usuarios beta pueden no recibir soporte técnico completo ante los problemas que enfrenten, ya que se considera que están usando una versión de prueba. En algunos casos, herramientas de terceros que dependen de la versión estable pueden dejar de funcionar correctamente.