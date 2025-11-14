Tecno

Agita tu celular: así funciona el nuevo atajo de WhatsApp para reportar fallas

La plataforma de mensajería busca ofrecer acceso rápido a un formulario donde los usuarios puedan describir el problema y adjuntar capturas de pantalla

Guardar
WhatsApp prueba una función que
WhatsApp prueba una función que simplifica el reporte de errores en la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp está probando una función que facilita el reporte de fallas en la aplicación móvil. Según WaBetaInfo, la plataforma permite a los usuarios activar la opción de reporte simplemente al agitar el teléfono.

Con esta novedad, los usuarios pueden acceder de forma inmediata a un formulario específico donde pueden describir el problema y adjuntar capturas de pantalla, sin necesidad de buscar la opción ‘Contáctanos’ al final del Centro de Ayuda.

Este método simplifica el proceso, mejora la visibilidad de la función y fomenta una mayor retroalimentación por parte de los usuarios.

Por ejemplo, si se detecta un fallo o un funcionamiento inusual en los canales, el usuario solo debe agitar su dispositivo para que aparezca una ventana emergente que le permitirá reportar el inconveniente.

Los usuarios podrán describir fallas
Los usuarios podrán describir fallas y adjuntar capturas desde un formulario directo, sin entrar al Centro de Ayuda. (WhatsApp)

Esta herramienta tiene como objetivo reducir las barreras para informar errores y agilizar la detección y resolución de problemas técnicos.

Asimismo, WhatsApp brinda a los usuarios la posibilidad de gestionar este nuevo atajo según sus necesidades. Si alguien considera que la función de agitar el dispositivo no es útil o le resulta incómoda, puede desactivarla en cualquier momento.

Qué significa que una función de WhatsApp esté en prueba

Cuando una función de WhatsApp esté en prueba, significa que la empresa está evaluando una nueva característica antes de lanzarla de manera oficial para todos los usuarios.

Durante esta etapa, la función solo está disponible para un grupo limitado de personas, generalmente quienes usan versiones beta de la aplicación. El objetivo es detectar errores, recopilar opiniones y analizar cómo funciona la herramienta en la práctica.

Si ocurre un fallo, bastará
Si ocurre un fallo, bastará con agitar el teléfono para abrir una ventana y reportarlo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Así, WhatsApp puede realizar ajustes o mejoras antes de decidir si la incorpora definitivamente en la versión principal. Este proceso ayuda a garantizar que la función sea estable.

Cómo acceder a estas funciones de prueba de WhatsApp

Para acceder a las funciones de prueba de WhatsApp, debes unirte al programa beta de la aplicación. Este programa permite a los usuarios probar nuevas herramientas y actualizaciones antes de que estén disponibles para el público general. Los pasos son los siguientes:

En Android:

  1. Ingresa a la página de WhatsApp en Google Play Store.
  2. Si el programa beta está abierto, aparecerá una opción que dice ‘Unirse al programa Beta‘. Selecciona unirte y sigue las instrucciones.
  3. Una vez aceptado, recibirás actualizaciones beta de WhatsApp que incluyen funciones en prueba.
La disponibilidad de cupos en
La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)

En iPhone (iOS):

  1. Debes instalar la aplicación TestFlight desde la App Store.
  2. Si hay espacios disponibles, podrás descargar la versión beta de WhatsApp a través de un enlace oficial proporcionado por WhatsApp o TestFlight.
  3. Recibirás actualizaciones con funciones en prueba mientras estés inscrito.

Cabe señalar que los cupos para el programa beta suelen ser limitados y pueden llenarse rápidamente.

Cuáles pueden ser las desventajas de WhatsApp Beta

Participar en WhatsApp Beta permite acceder antes que nadie a nuevas funciones, pero implica enfrentar ciertos riesgos y limitaciones que pueden afectar la experiencia de uso.

Una de las principales desventajas es la posibilidad de encontrar errores técnicos, ya que las funciones que se prueban no han sido completamente pulidas ni verificadas.

Una función en prueba indica
Una función en prueba indica que WhatsApp la evalúa antes de su lanzamiento oficial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Estos fallos pueden provocar cierres inesperados de la aplicación, pérdida ocasional de mensajes, incompatibilidad con algunos dispositivos o un funcionamiento menos estable en comparación con la versión estándar.

Otra posible desventaja es que, al recibir actualizaciones con frecuencia, la aplicación beta puede consumir más datos móviles y almacenamiento, lo que impacta el rendimiento general del dispositivo.

Es posible que algunas funciones experimentales no sean compatibles con configuraciones específicas de teléfonos, lo que puede limitar su uso o provocar conflictos.

Además, los usuarios beta pueden no recibir soporte técnico completo ante los problemas que enfrenten, ya que se considera que están usando una versión de prueba. En algunos casos, herramientas de terceros que dependen de la versión estable pueden dejar de funcionar correctamente.

Temas Relacionados

WhatsAppAplicación móvilFallosTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Meta AI se suma a Marketplace de Facebook: compras con inteligencia artificial

Al abrir un chat con un vendedor, se mostrará un botón de ‘Preguntas sugeridas’. Al seleccionarlo, Meta AI analizará el anuncio y la conversación para ofrecerte preguntas útiles que podrías hacer

Meta AI se suma a

Dragon Ball FighterZ se anunció gratis para Nintendo Switch

El título se inspira en los combates clásicos de la serie animada y presenta enfrentamientos protagonizados por sus personajes más emblemáticos

Dragon Ball FighterZ se anunció

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Las monedas virtuales han tenido un auge en los últimos meses y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

¿Cómo se han comportado las

Cómo añadir un número de teléfono de otro país en WhatsApp

WhatsApp aclara cómo debe guardarse un número internacional para evitar errores de sincronización y problemas al enviar mensajes

Cómo añadir un número de

Cómo rastrear un celular Android o iPhone de forma sencilla

Tanto Android como iOS incluyen una app nativa para compartir y seguir ubicaciones. Es fundamental usarla únicamente con autorización previa

Cómo rastrear un celular Android
DEPORTES
Argentina se enfrentará a México

Argentina se enfrentará a México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

Con Messi, la selección argentina jugará su último partido del año ante Angola en África: todo lo que hay que saber

Lanús y Atlético Tucumán abrirán la última jornada del Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

La calculadora del descenso con Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz: de la final por la permanencia al posible desempate

La tradición olvidada que pueden reflotar los Mac Allister: todos los hermanos que compartieron cancha en la selección argentina

TELESHOW
Pedro Rosemblat habló de la

Pedro Rosemblat habló de la convivencia con Lali Espósito: “Yo soy neurótico y ella disfruta la vida”

Wanda Nara y Martín Migueles fueron a ver Rocky en su primera salida pública: elogios, aplausos y complicidad

Luli Fernández y el libro que la hizo reflexionar: “A veces, incluso sabiendo que podés cambiar las cosas, elegís no hacerlo”

Jimena Barón, entre la llegada de su bebé, la maternidad y planes de mudanza: “No entramos”

Los shows de los argentinos en los Latin Grammy: del rock de Fito Páez al rap de Trueno

INFOBAE AMÉRICA

Violencia en escuela de Uruguay:

Violencia en escuela de Uruguay: la madre de una alumna fue imputada por agredir a maestra y directora

Administración del Centenario decepcionada con funcionario: por USD 1.200 escondió pirotecnia para clásico uruguayo

Estrés de fin de año: por qué diciembre impulsa la ansiedad y cómo manejarla, según la ciencia

Zelensky condenó el ataque “cruel” y “calculado” de Rusia y afirmó que buscó causar ”el máximo daño a la población”

Estados Unidos aprobó la venta de repuestos y equipos de mantenimiento para aeronaves militares de Taiwán