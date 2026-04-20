Jóvenes de Chaco buscan representar a Argentina en el Mundial Infantil Callejero

Jóvenes del Impenetrable Chaqueño fueron seleccionados para representar a Argentina en la Copa Mundial Infantil Callejera 2026 en Ciudad de México

Un grupo de adolescentes del monte chaqueño sueña con representar a Argentina en el Mundial Infantil de Fútbol Callejero en Ciudad de México, una oportunidad inédita que resume la esperanza y el esfuerzo colectivo de su comunidad. El desafío no es solo deportivo: llevar la bandera argentina desde esta región postergada al escenario internacional refleja la dignidad y el talento que emergen del nordeste rural.

Juano Chalbaud, fundador y director general de la Asociación Civil Monte Adentro, detalló el proceso y los desafíos enfrentados, en diálogo con Infobae en Vivo. Monte Adentro trabaja desde hace años en el desarrollo de oportunidades para que las personas en la región del monte chaqueño puedan vivir plenamente sin la necesidad de migrar en busca de mejores condiciones.

“Nosotros somos una Asociación Civil Monte Adentro, que trabajamos con las comunidades de la región del Impenetrable, buscando que ahí existan las oportunidades para que todas las personas puedan vivir una vida plena en armonía con el bosque chaqueño y no tener que irse porque no estuvo allí la oportunidad”, explicó Chalbaud.

El proceso de selección y preparación de los jóvenes

Uno de los principales proyectos de Monte Adentro es la implementación de escuelas de fútbol en la zona rural chaqueña. Además, se desarrolla un torneo local denominado la Copa del Monte, del que surgió el equipo elegido para representar a la Argentina.

El seleccionado chaqueño surgió de la Copa del Monte, un torneo local impulsado por la Asociación Civil Monte Adentro para potenciar el fútbol rural (Asociación Civil Monte Adentro)

“Ese proyecto es el que fue convocado a fines de noviembre del año pasado por la organización de este evento del Mundial de los Chicos de la Calle para que pueda haber una representación del campeón del mundo, porque le estaba faltando eso a los argentinos”, indicó Chalbaud.

En la convocatoria participan tanto equipos masculinos como femeninos. La provincia del Chaco contará con su seleccionado después de años de esfuerzo y entrenamientos. Los adolescentes entrenan junto a sus profesores y reciben el apoyo de sus familias y comunidades.

“Ya son varios meses que los chicos están entrenándose junto al profe. Las familias y las localidades empezaron a acompañar, a sentirse parte de esto, por lo cual ya sentimos que vamos a ir en caravana hasta México”, relató.

La competencia congrega delegaciones de países de todos los continentes, entre ellos Brasil, Gales, Indonesia, India, Inglaterra y Australia. Las delegaciones viven de manera compartida durante el torneo, promoviendo la integración y el intercambio cultural. Chalbaud anticipó un partido contra la República Democrática del Congo y manifestó su interés en observar el desarrollo de ese encuentro.

Obstáculos financieros y campaña para recaudar fondos

El principal obstáculo que enfrentan es económico. Pese a que la organización internacional cubre alojamiento, comidas y traslados internos, los pasajes de avión deben ser financiados por el propio equipo chaqueño. Por ello iniciaron una campaña de recaudación que apela a la colaboración de particulares, empresas e instituciones.

Chalbaud explicó: “Ahora nos quedan los pasajes, pero estamos convencidos que vamos a llegar”. Para canalizar las donaciones, difundieron un alias bancario: monte.adentro.chaco, y reciben aportes de diferentes montos de toda la Argentina. Señaló que personas de diversos lugares transfirieron desde $100 hasta $100.000, permitiendo reunir la mitad del dinero necesario para los doce pasajes, ida y vuelta.

Monte Adentro fomenta la integración social y deportiva en el Chaco, evitando la migración y generando oportunidades para niños y adolescentes locales Monte Adentro | Asociación Civil

El equipo recibió ofertas de apoyo, como indumentaria por parte de un utilero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, la camiseta oficial la provee la organización del torneo, debido a los reglamentos internacionales. Chalbaud señaló la posibilidad de sumar un sponsor para financiar lo que resta de los pasajes. Invitó abiertamente a empresas que deseen colaborar a contactarse a través de las redes sociales de Monte Adentro o su sitio web oficial.

El valor social y educativo de la participación

Más allá de la experiencia deportiva, la oportunidad de viajar a México significa, para los jóvenes del monte chaqueño, un reconocimiento a sus talentos y a la cultura local. Chalbaud expresó: “Los veo a ellos muy creyentes, muy confiados de que pueden hacer realidad sus sueños como nunca antes”.

Además, remarcó que la visibilidad que reciben los chicos y la región a partir de esta participación internacional genera nuevas aspiraciones en otras infancias chaqueñas. “Lo más loco es un efecto colateral, porque nos están escribiendo chicos y madres diciéndonos que sus hijos también sueñan, que se esforzaron y demás. Hay una multitud de sueños ahí que algún modo se están combinando”.

Chalbaud consideró que la mirada que muchas veces recaía sobre la pobreza del monte chaqueño comienza a transformarse en valoración de sus saberes y potencial. Subrayó: “Ahora la mirada se está posando sobre el monte y sobre ellos como una mirada de total dignidad, diciendo: acá hay calidad”.

La relación con el Estado y los principios de la organización

Según Chalbaud, Monte Adentro articula programas con el Estado, pero evita solicitar aportes puntuales para este proyecto deportivo. Su razón es que prefiere que los recursos estatales se destinen a resolver necesidades estructurales de las comunidades rurales, como el acceso al agua, la educación y la atención sanitaria.

“Consideramos que no hay que pedirle al gobierno plata para cumplir este sueño, porque todavía tenemos un derecho, muchos derechos. Que yo preferiría que los recursos podrían ir ahí, vayan para el agua de las comunidades rurales, para la luz eléctrica”, sostuvo.

Reiteró el llamado a la sociedad civil y las empresas para que sumen su apoyo. La expectativas son altas y el entusiasmo entre los jugadores y sus familias crece a medida que se acerca la fecha del viaje. “Vamos a representar a la Argentina. Eso es lo último que siento que los chicos están viviendo con un orgullo, porque en el interior profundo, cuando se iza la bandera, todo se paraliza”, expresó el responsable de la Asociación.

Sobre la Copa Mundial Infantil Callejera

La Copa Mundial Infantil Callejera 2026 es un torneo de fútbol que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 5 al 15 de mayo, pocas semanas antes de la Copa Mundial de la FIFA.

Participan 30 equipos de todo el mundo. Desde Monte Adentro, en conjunto con The Huracan Foundation, los jóvenes del Impenetrable Chaqueño fueron invitados a participar en la edición de este año y lograron conformar un equipo masculino de 10 chicos para asegurar su participación en el evento. A menos de un mes de viajar, aún necesitan recaudar $15.000.000 para pagar los pasajes de avión de todos los jugadores.

Para realizar aportes de colaboración pueden donar al alias MONTE.ADENTRO.CHACO o contactar a la organización. Las vías de comunicación son las redes sociales @monteadentrorg o el sitio web www.monteadentro.org.

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