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Los videos del terremoto de 7,4 grados que provocó un tsunami en Japón

Las primeras evaluaciones oficiales reportaron daños materiales potenciales por la intensidad del temblor, mientras persisten advertencias por posibles movimientos del mar en cinco regiones al norte del país

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Los equipos de un restaurante de ramen salieron despedidos tras el terremoto que sacudió Japón

El lunes, en un restaurante de ramen en la prefectura de Yamagata, Japón, los utensilios de cocina colgaban del techo y el caldo se agitaba en las ollas, mientras un terremoto de magnitud 7,5 sacudía la costa noreste del país, provocando alertas de tsunami en toda la región.

Las autoridades instaron a los residentes a mantenerse alejados de las zonas costeras donde se esperaban olas de tsunami de hasta 3 metros (9,84 pies). Según las autoridades, se pronosticaba que las olas más grandes azotarían las prefecturas de Iwate y Aomori, en el extremo norte de la isla principal de Japón, Honshu, y la isla septentrional de Hokkaido.

Alerta de tsunami en Japón: evacuación de barcos pesqueros en Hokkaido tras sismo
Japón: Agencia meteorológica informa sobre terremoto y tsunamis en el noreste del país

La Agencia Meteorológica de Japón confirmó haber levantado la alerta de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate. Ahora está vigente un aviso de tsunami para esas prefecturas, así como para las de Miyagi y Fukushima, donde ya existía uno.

El sismo se registró a las 16:53 hora local (07:53 GMT) en aguas del océano Pacífico, frente a la costa norte de la prefectura de Iwate, y el movimiento se sintió con intensidad suficiente como para hacer temblar grandes edificios en Tokio, ubicada a cientos de kilómetros del epicentro.

Japón lanzó una alerta por tsunamis y posibles megaterremotos

Las sirenas sonaron con fuerza y ​​se escucharon anuncios de alerta de tsunami por altavoces en la ciudad costera de Ofunato, en la prefectura de Iwate, una de las zonas donde se pronosticaban las olas más grandes.

Según las autoridades , se pronosticaba que las olas más grandes azotarían las prefecturas de Iwate y Aomori, en el extremo norte de la isla principal de Japón , Honshu, y la isla septentrional de Hokkaido.

Un sismo de 7,4 grados provocó la crecida del mar en la prefectura de Iwate

El sismo alcanzó una magnitud de 5 en la escala sísmica de Japón, lo suficientemente fuerte como para dificultar la movilidad de las personas y provocar el derrumbe de muros de bloques de hormigón sin refuerzo. El epicentro del temblor se ubicó en el océano Pacífico y tuvo una profundidad de 10 km, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Situado en el “Anillo de Fuego” de volcanes y fosas oceánicas que rodean parcialmente la cuenca del Pacífico, Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, con un temblor que se produce al menos cada cinco minutos.

(con información de Reuters)

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