Quiénes son los nuevos personajes que aparecen en el tráiler de la película de Mario Bros

Brie Larson como Rosalina y Bennie Safdie como Bowser Jr. serán las novedades que se sumarán en esta secuela

El universo de Super Mario Bros tendrá una nueva película. Tras el lanzamiento del primer tráiler de The Super Mario Galaxy Movie se han conocido dos nuevos personajes que se unirán a la historia y que tienen una amplia tradición en los videojuegos: Rosalina y Bowser Jr..

El estreno está programado mundialmente para el 3 de abril de 2026, siendo la secuela de la película animada de 2023, que continuará la historia, pero ahora con una lucha por la galaxia.

Cómo es el primer tráiler de The Super Mario Galaxy Movie

La presentación oficial del tráiler se realizó durante una edición especial del Nintendo Direct. Este adelanto, el primero en mostrar material sustancial del largometraje, confirmó varios rumores que circulaban desde hace meses, especialmente sobre la incorporación de personajes fundamentales en la saga de videojuegos de Nintendo.

Las imágenes muestra escenarios espaciales y acción fuera de la Tierra, siguiendo la línea temática del popular videojuego Super Mario Galaxy lanzado en 2007 para Nintendo Wii.

Chris Pratt, Charlie Day, Anya
Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor Joy y Jack Black regresan al elenco, sumándose Brie Larson como Rosalina y Bennie Safdie como Bowser Jr. (Universal Pictures México)

La producción vuelve a reunir al elenco principal que logró un enorme impacto en la primera entrega: Chris Pratt como Mario, Charlie Day en el papel de Luigi, Anya Taylor Joy interpretando a la Princesa Peach y Jack Black como Bowser.

A ellos se suman dos voces muy esperadas: Brie Larson dará vida a Rosalina, mientras que Bennie Safdie será el encargado de Bowser Jr. El tráiler revela que la trama girará en torno a una travesía galáctica repleta de desafíos inéditos, donde ambos personajes jugarán un papel central.

En esta ocasión, Bowser quedará fuera de combate tras su encarcelamiento y miniaturización en el Reino Champiñón, situación que abre la puerta al ascenso de Bowser Jr. como principal antagonista. La ausencia de Yoshi en el avance también ha llamado la atención y plantea dudas sobre futuras apariciones en la saga, incrementando aún más la expectativa sobre los próximos anuncios y clips.

Rosalina, guardiana del cosmos y
Rosalina, guardiana del cosmos y madre adoptiva de los Lumas, debuta en el cine tras su popularidad en Super Mario Galaxy. (Captura de tráiler oficial)

Quiénes son los nuevos personajes que saldrán en la película

  • Rosalina

Este personaje debutó en 2007 en el videojuego Super Mario Galaxy. Su historia de origen se relata a través de un cuento dentro del propio videojuego: siendo niña, Rosalina encontró a una pequeña estrella llamada Luma, perdida y en busca de su madre. Ambas emprendieron un largo periplo por el espacio, encontrando más Lumas y finalmente estableciendo su hogar en el Observatorio del Cometa, una nave-estación que viaja por la galaxia.

Su rol como guardiana del cosmos y madre adoptiva de los Lumas la convierte en una figura poderosa, dotada de compasión y de una personalidad serena pero protectora. Rosalina visita la Tierra cada cien años, acompañada de su cometa y las criaturas estelares que cuida.

Esta historia, considerada una de las más profundas dentro del universo de Mario, ha dotado al personaje de un aura especial, muy valorada por la comunidad gamer.

A partir de su debut, Rosalina amplió su presencia en la saga, participando en entregas como Super Mario 3D World, diversas ediciones de Mario Kart, Mario Party y Super Smash Bros.. Con su llegada al cine, interpretada por Brie Larson, da un paso más en su consolidación dentro del imaginario colectivo del universo Mario.

Bowser Jr. destaca por su
Bowser Jr. destaca por su ingenio y lealtad, consolidándose como rival de Mario en videojuegos y ahora en la nueva película animada. (Illumination/Nintendo)
  • Bowser Jr.

Por otro lado, Bowser Jr., hijo legítimo de Bowser, adquiere un rol protagónico en la nueva película. Su primera aparición se remonta al videojuego Super Mario Sunshine para Nintendo GameCube, en 2002. Allí, Bowser Jr. es presentado como un rival astuto, convencido por su padre de que la Princesa Peach era su madre y que Mario intentaba arrebatársela.

Bajo el disfraz de “Shadow Mario” y utilizando una brocha mágica fabricada por el Profesor E. Gadd, desencadenó una serie de peripecias y malentendidos que complicaron a los hermanos Mario en la Isla Delfino.

Con el paso del tiempo, el personaje comprendió que Peach no era su madre biológica, pero su lealtad hacia Bowser nunca se debilitó. Desde entonces, ha encabezado ejércitos, ha desarrollado artilugios y ha enfrentado a Mario en múltiples aventuras.

Es más ingenioso que los Koopalings, Bowser Jr. destaca no solo por su juventud y osadía, sino también por su determinación en conquistar el Reino Champiñón y complacer a su padre.

Además de brillar en títulos como New Super Mario Bros., Super Mario Galaxy y Super Mario 3D World, es recurrente en spin-offs tales como Mario Kart, Mario Party y Super Smash Bros..

