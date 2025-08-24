La decisión que tomó Nintendo con Mario sobre uno de los puntos claves de su historia

Escenas de juegos y series alimentaron la teoría de un romance entre Mario y Peach. (Nintendo and Universal Studios via AP)

El universo de Super Mario ha estado marcado desde sus orígenes por la interacción entre sus dos personajes centrales: Mario y Peach, la emblemática princesa del Reino Champiñón y quien era rescatada. Sin embargo, Nintendo sorprendió a la comunidad con una aclaración oficial que desmonta décadas de teorías y debates, asegurando que son solamente “buenos amigos”.

Una relación que no se esperaba fuera etiquetada de esa manera, ya que durante los 40 años de vida de esta saga, los hemos visto en una constante cercanía, incluso protagonizar una boda.

Nintendo aclara la relación entre Mario y Peach

La compañía japonesa publicó a través de su plataforma oficial Nintendo Today un mensaje que dejó poco espacio para la ambigüedad: “La Princesa Peach y Mario son buenos amigos y se ayudan mutuamente siempre que pueden”.

Este comunicado marcó un hito al confirmar que no existe una relación amorosa entre los personajes, pese a las innumerables especulaciones y “pruebas” recolectadas por el fandom a lo largo de los años.

El comunicado oficial de Nintendo redefine la relación entre Mario y Peach

La aclaración no solo impacta a quienes crecieron con estos personajes, sino que reinterpreta retrospectivamente escenas y guiños presentes tanto en los juegos clásicos como en adaptaciones recientes.

Qué relación han tenido Mario y Peach en los videojuegos

La decisión oficial llega después de décadas de momentos y escenas en los videojuegos que alimentaron la idea de una relación sentimental. Desde el histórico Super Mario Bros. de 1985, Mario realizó incontables hazañas y cruzó múltiples reinos para salvar a Peach, generando la imagen de un caballero enamorado que rescata a la damisela en apuros.

En cada aventura, los finales solían mostrar acercamientos, muestras de gratitud y gestos que para muchos anticipaban algo más profundo que la amistad.

Uno de los ejemplos más recordados se encuentra en Super Mario 64, donde, tras derrotar a Bowser, Peach invita a Mario a su castillo para compartir un pastel y le regala un beso en la nariz, gesto que la saga repitió en otras entregas y que los fans interpretaron durante mucho tiempo como una señal de afecto afectivo especial.

La saga de Super Mario reinterpreta escenas clásicas tras la aclaración sobre Mario y Peach

La serie televisiva de los años ochenta, The Super Mario Bros. Super Show!, reforzó esta imagen presentando un Mario claramente enamorado de Peach, a pesar de que la princesa alternaba gestos de afecto con otros más distantes y amistosos.

El giro definitivo a la narrativa llegó con Super Mario Odyssey para Nintendo Switch, título en el que Mario y Bowser compiten por el afecto de Peach. La princesa, en una inesperada decisión, rechaza tanto la propuesta de matrimonio de Bowser como los intentos de Mario y decide emprender un viaje sola.

Esta escena resumió el cambio de tono que Nintendo comenzó a plasmar en sus últimas producciones y que terminó de cristalizarse con el reciente comunicado en Nintendo Today.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Muchos consideraron que, tras décadas de guiños románticos y una aparente tensión amorosa, afirmar una simple amistad carece de sentido. Las escenas en distintos videojuegos y la simbología de los rescates se pusieron bajo el microscopio.

Escenas de juegos y series alimentaron la teoría de un romance entre Mario y Peach. (Nintendo)

Algunos jugadores alegaron que la postura reciente contradice lo que “la saga ha construido” durante años, mientras que otros aceptaron con buen humor el desenlace, viralizando memes sobre la famosa “friendzone” de Mario.

La controversia se alimentó también de imágenes y situaciones de otros juegos. En Super Smash Bros. Ultimate, una escena en la que Mario y Peach aparecen vestidos de gala en lo que parece una iglesia, acompañados por un personaje que simula ser un cura, reavivó el debate sobre si Nintendo realmente descartó por completo la posibilidad de una unión romántica.

Asimismo, en juegos deportivos de la franquicia, el trato entre Mario y Peach solía dejar entrever una cercanía superior a la habitual entre amigos. Sin embargo, la interpretación de esos gestos queda ahora en manos de la imaginación de los jugadores, pues la compañía se mantiene firme en su versión oficial.

El reposicionamiento de la relación también acompaña a una transformación notable en la construcción del personaje de Peach. Si en los primeros títulos Peach dependía del rescate de Mario, en juegos recientes y en Super Mario Bros.: La Película se mostró una protagonista con mayor autonomía, capaz de actuar por cuenta propia.