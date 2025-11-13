Tecno

Nuevo sistema robótico de reciclaje le da una segunda vida a las baterías de coches eléctricos

El proyecto, denominado CircuBAT, reunió a siete instituciones de investigación y 24 empresas para abordar este reto de transición energética

Guardar
El sistema robótico de CircuBAT
El sistema robótico de CircuBAT automatiza el desmontaje y la clasificación de baterías de coches eléctricos. (Innosuisse)

Un sistema robótico de reciclaje desarrollado en Suiza busca transformar la gestión de residuos de baterías de coches eléctricos al automatizar su reciclaje y facilitar su reutilización en nuevos entornos.

Esta innovación, resultado de cuatro años de trabajo de un consorcio liderado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna, representa un avance clave hacia la economía circular en la movilidad eléctrica.

El proyecto, denominado CircuBAT, reunió a siete instituciones de investigación y 24 empresas para abordar uno de los mayores retos de la transición energética: el reciclaje eficiente y seguro de las baterías de iones de litio utilizadas en vehículos eléctricos.

El modelo circular desarrollado por
El modelo circular desarrollado por el consorcio de CircuBAT integra el reciclaje y la reutilización en toda la cadena de valor de las baterías de iones de litio. (Innosuisse)

Automatización del reciclaje

El sistema robótico, instalado en el Swiss Battery Technology Center (SBTC) en Biel/Bienne, automatiza el desmontaje y la clasificación de las baterías, un proceso que hasta ahora requería mucha mano de obra y presentaba riesgos para la seguridad. Gracias a la precisión de la robótica, el sistema separa los módulos de las baterías y recupera materiales valiosos con una intervención humana mínima.

La automatización de este proceso reduce los riesgos laborales e incrementa la eficiencia y la calidad de los materiales recuperados. Según los investigadores, la cantidad de residuos de baterías de coches eléctricos podría aumentar de 500.000 toneladas en 2019 a ocho millones de toneladas en 2040, lo que subraya la urgencia de soluciones escalables y sostenibles.

El nuevo sistema permite recuperar materias primas de alta calidad, disminuyendo la necesidad de extraer recursos nuevos y contribuyendo a la reducción de residuos peligrosos.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la posibilidad de dar una segunda vida de baterías a las unidades retiradas de los vehículos eléctricos. El consorcio suizo ha desarrollado un Sistema Experto de Baterías capaz de analizar el envejecimiento de miles de celdas, lo que permite identificar cuáles pueden repararse o reutilizarse.

Investigadores prueban un Sistema Experto
Investigadores prueban un Sistema Experto de Baterías capaz de analizar el envejecimiento de miles de celdas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, muchas baterías que ya no son aptas para la automoción pueden convertirse en sistemas de almacenamiento de energía estacionarios, útiles como respaldo para edificios o para redes de energías renovables.

Modelo circular para las baterías

Además de la automatización y la reutilización, el proyecto CircuBAT ha introducido innovaciones técnicas adicionales. Entre ellas, destaca el desarrollo de nuevos recubrimientos de electrodos que reducen tanto el consumo energético como los costes de producción durante la fabricación de celdas.

Estas mejoras técnicas sientan las bases para integrar materiales secundarios en la producción de nuevas baterías, reforzando el modelo de economía circular y disminuyendo la dependencia de materias primas recién extraídas.

El consorcio también ha diseñado un modelo suizo de economía circular para las baterías de iones de litio, que permitirá estimar los volúmenes futuros de baterías disponibles para el mercado de segunda vida. Este enfoque integral abarca desde la producción y el uso hasta el reciclaje y la reutilización, y se enmarca en la Iniciativa Flagship de Innosuisse, la Agencia Suiza de Innovación.

Los investigadores usan un convertidor
Los investigadores usan un convertidor de alta eficiencia para sistemas de almacenamiento de baterías. (Universidad de Ciencias Aplicadas de Suiza Oriental)

De cara al futuro, los resultados del proyecto CircuBAT se presentarán en la conferencia CircuBAT2025, que se celebrará los días 13 y 14 de noviembre en el BERNEXPO Foyer. El evento reunirá a expertos de la ciencia, la política y la sociedad para debatir el impacto de estas soluciones en la transición energética y la movilidad sostenible.

Con la implementación de sistemas como el desarrollado en Suiza, la industria se acerca a un ciclo cerrado de las baterías, en el que estaciones de reciclaje distribuidas globalmente podrían garantizar la reutilización eficiente de estos componentes clave para la movilidad eléctrica del futuro.

Temas Relacionados

Economía circularSuizaAutos eléctricosBateríasReciclajeTecno Autos y MovilidadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo usar la IA de Google Maps para reportes de tráfico, reservas y ayuda en ruta

La nueva actualización de la aplicación convierte la IA de Google en copiloto digital, permitiendo comandos por voz y mejoras en la navegación

Cómo usar la IA de

Actores ganadores del Oscar firman acuerdo con empresa de IA para que use sus voces

Matthew McConaughey y Michael Caine se unen a una lista de estrellas de Hollywood cuyas voces estarán presentes en contenidos generados por inteligencia artificial

Actores ganadores del Oscar firman

Cómo decorar tu hogar en Navidad usando equipos electrónicos

Con los avances en proyectores, ahora puedes transformar paredes o techos en auténticos escenarios festivos

Cómo decorar tu hogar en

Cómo es la nueva función de Google Drive que transforma los PDF en resúmenes de audio

La nueva función permitirá transformar documentos extensos en grabaciones sintetizadas

Cómo es la nueva función

Cómo controlar qué dispositivos se pueden conectar a la red de tu router

Accediendo al router mediante un navegador web, puedes evitar que se conecten dispositivos desconocidos o indeseados

Cómo controlar qué dispositivos se
DEPORTES
Novak Djokovic relató su historia

Novak Djokovic relató su historia de amor con su esposa Jelena Ristic y contó un particular detalle

Argentina y México volverán a verse las caras en un Mundial: el historial completo antes del cruce en el Sub 17

Los jugadores de la Selección que se juegan gran parte de sus chances de ir al Mundial en el partido frente a Angola

Copa Davis: la Selección Argentina de Tenis tuvo su despedida antes de partir a Bolonia para el Final 8

Con seis ausencias entre lesionados, suspendidos y convocados FIFA: el inédito equipo de River que Gallardo pondría ante Vélez

TELESHOW
Guns N’ Roses recordó su

Guns N’ Roses recordó su show en Argentina y destacó la pasión del público: “Hicieron que estos conciertos fueran inolvidables”

Quién fue el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity que conmovió a Wanda Nara: “Te debo mucho a vos”

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

Juana Repetto contó el lado menos glamoroso de la maternidad y relató la crisis que sufrió tras el nacimiento de su hijo

La palabra de Mariela Sánchez tras su separación de Cristian Castro: “Él tomó una decisión”

INFOBAE AMÉRICA

“Las corrientes”, de Milagros Mumenthaler:

“Las corrientes”, de Milagros Mumenthaler: retrato íntimo y delicado de una mujer al borde de la locura

La imagen icónica de Patti Smith, ocho grandes canciones y mucha rebeldía: a 50 años de la edición de “Horses”

‘El fracaso de la república de Weimar’: aquello que podría haber detenido a Hitler y no lo hizo

Estados Unidos impuso sanciones contra una red global vinculada al programa de misiles y drones de Irán

El hallazgo de una serpiente fósil desconocida en Inglaterra podría reescribir la evolución de los reptiles