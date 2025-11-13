Nuevo sistema robótico de reciclaje le da una segunda vida a las baterías de coches eléctricos

El sistema robótico de CircuBAT automatiza el desmontaje y la clasificación de baterías de coches eléctricos. (Innosuisse)

Un sistema robótico de reciclaje desarrollado en Suiza busca transformar la gestión de residuos de baterías de coches eléctricos al automatizar su reciclaje y facilitar su reutilización en nuevos entornos.

Esta innovación, resultado de cuatro años de trabajo de un consorcio liderado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna, representa un avance clave hacia la economía circular en la movilidad eléctrica.

El proyecto, denominado CircuBAT, reunió a siete instituciones de investigación y 24 empresas para abordar uno de los mayores retos de la transición energética: el reciclaje eficiente y seguro de las baterías de iones de litio utilizadas en vehículos eléctricos.

El modelo circular desarrollado por el consorcio de CircuBAT integra el reciclaje y la reutilización en toda la cadena de valor de las baterías de iones de litio. (Innosuisse)

Automatización del reciclaje

El sistema robótico, instalado en el Swiss Battery Technology Center (SBTC) en Biel/Bienne, automatiza el desmontaje y la clasificación de las baterías, un proceso que hasta ahora requería mucha mano de obra y presentaba riesgos para la seguridad. Gracias a la precisión de la robótica, el sistema separa los módulos de las baterías y recupera materiales valiosos con una intervención humana mínima.

La automatización de este proceso reduce los riesgos laborales e incrementa la eficiencia y la calidad de los materiales recuperados. Según los investigadores, la cantidad de residuos de baterías de coches eléctricos podría aumentar de 500.000 toneladas en 2019 a ocho millones de toneladas en 2040, lo que subraya la urgencia de soluciones escalables y sostenibles.

El nuevo sistema permite recuperar materias primas de alta calidad, disminuyendo la necesidad de extraer recursos nuevos y contribuyendo a la reducción de residuos peligrosos.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la posibilidad de dar una segunda vida de baterías a las unidades retiradas de los vehículos eléctricos. El consorcio suizo ha desarrollado un Sistema Experto de Baterías capaz de analizar el envejecimiento de miles de celdas, lo que permite identificar cuáles pueden repararse o reutilizarse.

Investigadores prueban un Sistema Experto de Baterías capaz de analizar el envejecimiento de miles de celdas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, muchas baterías que ya no son aptas para la automoción pueden convertirse en sistemas de almacenamiento de energía estacionarios, útiles como respaldo para edificios o para redes de energías renovables.

Modelo circular para las baterías

Además de la automatización y la reutilización, el proyecto CircuBAT ha introducido innovaciones técnicas adicionales. Entre ellas, destaca el desarrollo de nuevos recubrimientos de electrodos que reducen tanto el consumo energético como los costes de producción durante la fabricación de celdas.

Estas mejoras técnicas sientan las bases para integrar materiales secundarios en la producción de nuevas baterías, reforzando el modelo de economía circular y disminuyendo la dependencia de materias primas recién extraídas.

El consorcio también ha diseñado un modelo suizo de economía circular para las baterías de iones de litio, que permitirá estimar los volúmenes futuros de baterías disponibles para el mercado de segunda vida. Este enfoque integral abarca desde la producción y el uso hasta el reciclaje y la reutilización, y se enmarca en la Iniciativa Flagship de Innosuisse, la Agencia Suiza de Innovación.

Los investigadores usan un convertidor de alta eficiencia para sistemas de almacenamiento de baterías. (Universidad de Ciencias Aplicadas de Suiza Oriental)

De cara al futuro, los resultados del proyecto CircuBAT se presentarán en la conferencia CircuBAT2025, que se celebrará los días 13 y 14 de noviembre en el BERNEXPO Foyer. El evento reunirá a expertos de la ciencia, la política y la sociedad para debatir el impacto de estas soluciones en la transición energética y la movilidad sostenible.

Con la implementación de sistemas como el desarrollado en Suiza, la industria se acerca a un ciclo cerrado de las baterías, en el que estaciones de reciclaje distribuidas globalmente podrían garantizar la reutilización eficiente de estos componentes clave para la movilidad eléctrica del futuro.