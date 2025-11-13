La app de Google consume mucha batería: así puedes solucionarlo fácilmente en Android

Usuarios reportan que en algunos equipos celulares al app de Google consume mucha batería. REUTERS/Dado Ruvic

La aplicación principal de Google, instalada por defecto en la mayoría de los teléfonos Android, se ha convertido en una de las que más batería consumen en el sistema operativo móvil. Aunque su uso es prácticamente inevitable —ya que integra el buscador, el asistente de voz y las recomendaciones personalizadas—, usuarios de distintos modelos han reportado un aumento inusual en el gasto energético asociado a esta app. Ante esto, existen algunas acciones que pueden reducir su impacto sin necesidad de desinstalarla.

En los últimos meses, distintos foros y comunidades de usuarios de Android han alertado sobre un comportamiento irregular en la aplicación de Google: en algunos casos, se mantiene activa en segundo plano incluso cuando no se utiliza, generando un consumo excesivo de recursos. Si bien no ocurre en todos los dispositivos, los reportes apuntan a que se trata de un problema puntual que puede variar según el fabricante o la versión del sistema operativo.

Una de las primeras recomendaciones de los expertos es comprobar si hay actualizaciones disponibles. Cuando una app presenta un fallo de rendimiento, lo habitual es que el equipo de desarrollo publique una versión que lo corrija. Si el aumento del consumo ha aparecido de forma repentina, es posible que una actualización reciente haya generado un conflicto interno. En ese caso, buscar una nueva versión en Google Play puede ser suficiente para resolver el problema.

Existen algunas alternativas para frenar el consume de energía de la aplicación de Google en Android.

Sin embargo, Android es un ecosistema con una enorme diversidad de dispositivos, lo que dificulta que los errores se reproduzcan de manera uniforme. Algunos fabricantes, además, personalizan el sistema operativo con sus propias capas de software, lo que puede retrasar la llegada de parches específicos. Por ello, si la actualización no llega de inmediato, es recomendable aplicar otras soluciones mientras tanto.

Reiniciar el dispositivo

Una alternativa sencilla pero efectiva es reiniciar el teléfono. Este proceso fuerza el cierre de todas las aplicaciones y restablece los procesos internos, eliminando posibles bloqueos temporales que podrían afectar al rendimiento. En muchos casos, basta con apagar y encender el dispositivo para que la app de Google vuelva a funcionar con normalidad y el consumo de batería se estabilice.

El reinicio también puede ser útil cuando el origen del problema no es la aplicación de Google, sino otra que interfiere con ella. No obstante, conviene tener en cuenta que este procedimiento genera un pico de consumo momentáneo, ya que todos los servicios del sistema se inician de nuevo.

Reiniciar el teléfono es una de las opciones para detener los procesos de Google en el celular.

Forzar la detención o limpiar el caché

Si el problema persiste, una opción más directa consiste en detener manualmente la aplicación o borrar su memoria caché. Estas acciones reinician la app sin necesidad de apagar el teléfono y pueden eliminar archivos temporales que estén provocando un mal funcionamiento.

Para hacerlo, basta con ir a los Ajustes del sistema, ingresar en la sección Aplicaciones, seleccionar Google y acceder a la opción Almacenamiento y caché. Desde allí es posible forzar la detención o eliminar los datos almacenados temporalmente. En algunos casos, también puede ser útil borrar los datos de la app, aunque esto reiniciará sus configuraciones y preferencias.

Aplicación de Google empieza a consumir más energía en equipos. (AP Foto/Matt Slocum, archivo)

Optimización del sistema y control en segundo plano

Android cuenta con mecanismos internos para limitar el consumo de energía de las aplicaciones en segundo plano. Sin embargo, estas herramientas no siempre logran detectar comportamientos anómalos. Los usuarios pueden acceder al menú de Batería y rendimiento para revisar qué aplicaciones están utilizando más energía y restringir la actividad de la app de Google cuando no esté en uso.

Otra recomendación es desactivar funciones no esenciales dentro de la aplicación, como las tarjetas de descubrimiento, las actualizaciones automáticas de contenido o el acceso constante al micrófono para el comando “Ok Google”. Al reducir estas tareas, se minimiza el número de procesos que permanecen activos en segundo plano.