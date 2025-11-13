Estos serían los colores del iPhone 18 Pro: Apple estaría listo para despedirse del anaranjado

Apple prepara nuevos tonos para el iPhone 18 Pro y eliminaría los colores anteriores, incluido el naranja. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Apple estaría preparando los nuevos colores para el iPhone 18 Pro y podría dejar de lado por completo las opciones de la generación anterior, incluido el anaranjado. Según Apple Hub, los modelos incorporarían tonos nunca vistos en esta línea: rojo borgoña, marrón y morado.

Asimismo, Apple optaría por mantener el diseño del módulo fotográfico característico del iPhone 17 Pro y Pro Max.

Apple ya no incluiría el tono anaranjado a su línea Pro. (X: theapplehub)

Qué otros rumores existen sobre el iPhone 18 Pro

Además de los nuevos colores para la línea iPhone 18 Pro, circulan rumores sobre su peso, que sería cercano a los 243 gramos. Así, superaría el récord que hasta ahora tenía el iPhone 14 Pro Max, con 240 gramos.

El principal motivo de este aumento estaría vinculado a la batería, ya que el iPhone 18 Pro Max podría incorporar una de mayor capacidad. Esta mejora justificaría por sí sola el incremento de peso.

Sin embargo, no sería la única causa. Se rumorea que también tendría un rediseño en el sistema de refrigeración: Apple adoptaría una nueva cámara de vapor fabricada en acero inoxidable, un material más pesado, pero mucho más eficiente para disipar el calor de los componentes internos. Además, las novedades previstas para el sistema de cámaras añaden más peso.

La compañía mantendría el diseño del módulo de cámaras del iPhone 17 Pro y Pro Max. REUTERS/Dado Ruvic/lustración

Entre las filtraciones destaca la posible llegada de una cámara principal con apertura variable y un nuevo sensor de imagen apilado de tres capas, desarrollado por Samsung. La mayor complejidad y tamaño de estos componentes contribuyen al aumento en el peso total del dispositivo.

Todo apunta a que el peso récord del iPhone 18 Pro Max sería el resultado de varios cambios de hardware enfocados en mejorar la autonomía, el rendimiento y las capacidades fotográficas.

Cómo es la cámara de vapor del iPhone 17 Pro

Apple ha integrado un sistema de cámara de vapor en el iPhone 17 Pro, ubicado dentro del chasis, justo sobre el chip A19 Pro. Esta tecnología tiene como objetivo mejorar la gestión térmica del dispositivo, especialmente durante tareas exigentes como juegos o grabación de vídeo ProRes, donde se genera un aumento considerable de calor.

El aumento de peso estaría relacionado con una batería de mayor capacidad en el iPhone 18 Pro Max. REUTERS/Maxim Shemetov

La correcta disipación de ese calor es fundamental para evitar la reducción en el rendimiento causada por el sobrecalentamiento.

El sistema funciona mediante un circuito sellado que contiene agua desionizada. Cuando el chip alcanza altas temperaturas, el líquido se evapora y se transforma en vapor.

Este vapor se mueve hacia las áreas más frías dentro del teléfono, donde se condensa y el líquido retorna a su posición original a través de una malla interna. El chasis de aluminio actúa también como disipador, distribuyendo el calor de manera más uniforme.

El tamaño y complejidad de los nuevos componentes también incrementan el peso del dispositivo. REUTERS/Manuel Orbegozo

Entre las mejoras más destacadas, la cámara de vapor permite mantener un rendimiento sostenido bajo cargas elevadas, evitando que el iPhone 17 Pro alcance temperaturas críticas con tanta facilidad.

Por ejemplo, en una prueba comparativa compartida por MacRumors, el iPhone 16 Pro Max llegó a 37,8 grados centígrados y activó el control térmico, mientras que el 17 Pro Max se mantuvo alrededor de 34,8 grados centígrados sin pérdida significativa de potencia.

El nuevo chasis de aluminio incrementa notablemente la conductividad térmica, hasta veinte veces más que el titanio usado anteriormente, lo que favorece la dispersión eficiente del calor.

El iPhone 17 Pro incluye una cámara de vapor situada sobre el chip A19 Pro para mejorar la disipación térmica. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Esto resulta especialmente útil para sesiones prolongadas de grabación, juegos exigentes y tareas de fotografía o vídeo de alta demanda.

Sin embargo, el sistema no elimina por completo el calentamiento del dispositivo. Algunos usuarios en Reddit han señalado que el teléfono puede sentirse cálido durante el uso intensivo, y el beneficio de este sistema depende además de factores externos como la temperatura ambiente, el uso de fundas o si el móvil se encuentra cargando.