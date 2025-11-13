Tecno

Cómo es la nueva función de Google Drive que transforma los PDF en resúmenes de audio

La nueva función permitirá transformar documentos extensos en grabaciones sintetizadas

Guardar
Google Drive integra IA para
Google Drive integra IA para analizar, resumir y narrar cualquier PDF. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión de documentos extensos en Google Drive está a punto de transformarse con la incorporación de una función que convierte archivos PDF en resúmenes de audio generados por inteligencia artificial.

Esta innovación busca ahorrar tiempo y facilitar el acceso a la información, al transformar la experiencia de lectura tradicional en una escucha dinámica y accesible, especialmente útil para quienes enfrentan grandes volúmenes de texto en entornos educativos o profesionales.

La nueva herramienta responde a una necesidad creciente: interactuar de manera más eficiente con documentos densos, sin depender de aplicaciones externas ni de procesos manuales de lectura.

Hasta ahora, la plataforma se ha caracterizado por su capacidad de almacenamiento y organización, pero la llegada de los resúmenes de audio marca un paso hacia una productividad más activa.

Los usuarios pueden acceder a
Los usuarios pueden acceder a un resumen en audio de cualquier PDF. (Google)

El objetivo es abordar uno de los mayores desafíos de la productividad moderna: la gestión de documentos largos bajo presión de tiempo. Al ofrecer la posibilidad de escuchar un resumen clave en lugar de leer páginas completas, Google Drive busca optimizar el flujo de trabajo de millones de usuarios.

Cómo funcionan los resúmenes de audio en Google Drive

El funcionamiento de la nueva herramienta en Google Drive es sencillo. Al abrir un archivo PDF en la versión web, aparece un botón destacado en la parte superior de la vista previa que invita a generar un resumen de audio.

Esta opción también estará disponible desde la barra lateral de Gemini, el asistente de IA que Google está integrando en todas las aplicaciones de Workspace. Al seleccionar la función, la inteligencia artificial analiza el documento completo y determina la extensión óptima del resumen, que puede variar entre dos y diez minutos, según la longitud y complejidad del PDF.

Una vez generado, el sistema crea un archivo de audio independiente y lo almacena automáticamente en la unidad raíz del usuario en Google Drive, permitiendo su acceso posterior sin necesidad de reproducirlo de inmediato.

La función de audios explicativos
La función de audios explicativos en Google Drive está disponible tanto en computadoras como en dispositivos móviles para usuarios de Google Workspace. (Google)

Origen e inspiración en NotebookLM

El origen de esta función se encuentra en NotebookLM, una de las herramientas de inteligencia artificial más avanzadas de Google, aunque menos conocida por el público general.

NotebookLM, lanzada inicialmente como Project Tailwind, se define como un asistente de investigación virtual. Su principal característica es que genera respuestas y análisis basados únicamente en las fuentes que el usuario proporciona, lo que reduce los errores o invenciones habituales en otros modelos de IA.

Entre sus funciones destaca Audio Overviews, que permite seleccionar varias fuentes y obtener un resumen de audio. A diferencia de una simple lectura robótica, esta función produce un breve podcast conversacional, donde dos voces sintéticas discuten los puntos clave del material, facilitando la comprensión y el aprendizaje.

La popularidad de esta capacidad en NotebookLM motivó a Google a trasladar su esencia a Google Drive. Sin embargo, la adaptación presenta diferencias importantes respecto a la experiencia original. Mientras que en NotebookLM el usuario puede interactuar con el audio, hacer preguntas adicionales o solicitar aclaraciones, en Google Drive el resumen de audio se presenta como un producto final, sin opciones de interacción posterior.

Audio Overviews permite transformar documentos
Audio Overviews permite transformar documentos PDF en audios explicativos personalizados en cuestión de minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceso y disponibilidad

El acceso a esta función no será universal desde el inicio. Solo los usuarios con suscripciones de pago podrán utilizar los resúmenes de audio en Google Drive. En concreto, estará disponible para miembros de Google Workspace en sus versiones Enterprise y Education, así como para quienes cuenten con un plan Gemini, como Google One AI Premium, que incluye acceso a Gemini Advanced.

Como ocurre con otras herramientas avanzadas de inteligencia artificial de Google, la disponibilidad de esta función estará restringida a quienes opten por los servicios de pago, dejando fuera a las cuentas estándar de Gmail en su lanzamiento.

Temas Relacionados

Google DriveInteligencia artificialPDFNotebookLMGeminiLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nuevas funciones en los Pixel: Google acerca la experiencia de mensajes a la de Apple

Los resúmenes automáticos en notificaciones permiten ponerse al día en chats sin abrir cada conversación

Nuevas funciones en los Pixel:

Starlink de Elon Musk, ahora en Bolivia tras acuerdo con Estados Unidos

Junto a la licencia para Starlink, el presidente Rodrigo Paz, anunció la pronta eliminación del requisito de visado para ciudadanos estadounidenses

Starlink de Elon Musk, ahora

Apple presenta el iPhone Pocket, un accesorio de lujo para sus teléfonos

La colaboración con un diseñador japonés busca convertir una simple funda en un objeto de colección

Apple presenta el iPhone Pocket,

COP30 bajo ciberataque: detectan páginas falsas que suplantan a gobiernos y hoteles para robar información

Expertos en ciberseguridad alertan sobre más de 30 sitios maliciosos diseñados para robar datos de asistentes, periodistas y público en la cumbre climática de Brasil

COP30 bajo ciberataque: detectan páginas

Este es el país que contará con el tren más rápido de Sudamérica: alcanzará 350 km/h

La tecnología empleada se inspira en modelos japoneses y europeos, integrando túneles, viaductos y sistemas de control avanzados

Este es el país que
DEPORTES
La crítica del DT de

La crítica del DT de Italia a Sudamérica por los cupos al Mundial en medio de la crisis que puede condenarlo al Repechaje

La fuerte decisión de Leandro Brey por la falta de minutos en Boca Juniors

El detrás de escena de la crisis de Oscar Piastri con McLaren en la F1: una “injusticia” y “cosas extrañas”

“No puede correr”, la áspera crítica de un directivo del Galatasaray a Icardi y el gigante de Europa que lo sigue de cerca

Solana Sierra: “Es un orgullo representar a Argentina en la Billie Jean King Cup”

TELESHOW
La palabra de Mariela Sánchez

La palabra de Mariela Sánchez tras su separación de Cristian Castro: “Él tomó una decisión”

Murió Jorge Lorenzo, actor de En el barro, El marginal y Casi Ángeles

El futbolista por el que la China Suárez y La Joaqui se habrían peleado: “La obsesión por los ex de las amigas”

La dedicatoria de Minerva Casero a su papá, Alfredo, por su cumpleaños: “Día internacional del gordo loco”

La sorprendente transformación de Damián Betular para su debut teatral: “Es un checklist gigante que me da la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos impuso sanciones contra

Estados Unidos impuso sanciones contra una red global vinculada al programa de misiles y drones de Irán

El hallazgo de una serpiente fósil desconocida en Inglaterra podría reescribir la evolución de los reptiles

Finlandia acusó a China de ser el principal sostén de la maquinaria bélica rusa y alertó sobre el riesgo inminente para Europa

Elecciones en Irak: la coalición del primer ministro Mohamed Shia al Sudani lidera el conteo pero tendrá que negociar alianzas

Black River se convirtió en una ciudad fantasma tras el paso del huracán de categoría 5 por Jamaica