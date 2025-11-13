Apple presenta el iPhone Pocket, un accesorio de lujo para sus teléfonos

El iPhone Pocket, resultado de la colaboración entre Apple e ISSEY MIYAKE. (Apple)

Un accesorio que desafía las convenciones y redefine el concepto de lujo tecnológico ha llegado al universo de Apple: el iPhone Pocket.

Este nuevo producto, presentado recientemente, se posiciona como un exclusivo complemento para el iPhone, resultado de una colaboración con el reconocido diseñador japonés ISSEY MIYAKE.

Con un precio que supera ampliamente al de los accesorios tradicionales y una disponibilidad restringida a solo diez Apple Store en ciudades emblemáticas, el iPhone Pocket se perfila como un objeto de deseo reservado para quienes buscan distinción y vanguardia en cada detalle.

El iPhone Pocket se aleja de la idea de un simple protector para el teléfono. Su diseño parte de un concepto minimalista: un bolsillo elástico, fabricado en Japón mediante una avanzada técnica de tejido de punto 3D que elimina las costuras y reduce los residuos.

La estructura acanalada y sin costuras del iPhone Pocket permite envolver el dispositivo sin ocultar la pantalla. (Apple)

El resultado es una pieza única, con una estructura acanalada y abierta, capaz de envolver completamente el iPhone y, al mismo tiempo, dejar entrever la pantalla cuando se estira. Esta propuesta responde tanto a criterios estéticos como a la invitación a la interpretación personal y a la experimentación en la forma de portar el dispositivo.

La inspiración detrás del iPhone Pocket proviene de la simplicidad de “un trozo de tela”. Yoshiyuki Miyamae, director de diseño del estudio ISSEY MIYAKE, explicó que el objetivo es “dejar las cosas menos definidas para permitir posibilidades e interpretación personal”, y añadió que la propuesta busca explorar “la alegría de llevar el iPhone a tu manera”.

Esta visión refuerza la conexión de Apple con el mundo del diseño y la moda, y recuerda la histórica relación de la marca con ISSEY MIYAKE, creador del icónico jersey de cuello alto que caracterizó a Steve Jobs.

El iPhone Pocket se presenta en dos versiones: una corta, con un precio de $149,95, y una larga, que asciende a $229,95. Estas cifras lo sitúan claramente en la categoría de accesorio de lujo, muy lejos de los precios habituales de fundas o protectores para dispositivos móviles.

El iPhone Pocket solo estará disponible en diez Apple Store selectas en ciudades como Tokio, París y Nueva York. (Apple)

La estrategia de Apple apunta a transformar este producto en un símbolo de exclusividad, más cercano a un souvenir de alta gama que a un accesorio funcional de uso cotidiano.

Venta exclusiva en 10 ciudades

La exclusividad del iPhone Pocket se acentúa con su distribución limitada. Solo estará disponible en diez Apple Store seleccionadas, ubicadas en destinos considerados capitales de la moda o centros urbanos de referencia internacional:

Apple Canton Road, Hong Kong

Apple Ginza, Tokio

Apple Jing’an, Shanghai

Apple Marché Saint-Germain, Paris

Apple Myeongdong, Seúl

Apple Orchard Road, Singapur

Apple Piazza Liberty, Milán

Apple Regent Street, Londres

Apple SoHo, Nueva York

Apple Xinyi A13, Taipei

Esta selección convierte la adquisición del accesorio en una experiencia reservada para quienes visitan estos enclaves, reforzando su carácter de objeto de culto y de colección.

La aparición del iPhone Pocket prioriza la exclusividad y diseño sobre opciones tradicionales. (Apple)

Un accesorio que rememora la época del iPod

El lanzamiento del iPhone Pocket evoca inevitablemente a los iPod Socks originales de 2004, aquellos coloridos calcetines que ofrecían una forma divertida de vestir el iPod y que se vendían en paquetes de seis por $29.

Sin embargo, la nueva propuesta de Apple se distancia de aquel espíritu lúdico y accesible, apostando por la sofisticación y el alto precio que impone la colaboración con una firma de lujo.

El contraste entre ambos productos ilustra la evolución de la estrategia de Apple en el mercado de accesorios, donde la lógica del lujo y la exclusividad prevalece sobre la funcionalidad masiva.

El iPhone Pocket confirma la capacidad de Apple para transformar incluso los accesorios más sencillos en objetos de deseo, capaces de captar la atención de un público global dispuesto a buscar lo extraordinario en cada detalle.