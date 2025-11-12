Tecno

El truco más fácil para quitar los malos olores del refrigerador con un solo accesorio casero

Un método casero con materiales reciclados puede ayudar a mantener el refrigerador libre de malos olores y exceso de humedad

Guardar
Con un simple corcho puedes
Con un simple corcho puedes evitar malos olores en la refrigeradora.

Mantener el refrigerador libre de humedad y olores es una tarea constante en la mayoría de los hogares. Con el paso del tiempo, los alimentos, envases abiertos y restos de productos generan un ambiente cargado que puede afectar tanto la frescura como la conservación de los comestibles. Sin embargo, un método simple, económico y sostenible se ha vuelto viral entre los usuarios por su efectividad: colocar corchos dentro del electrodoméstico.

El truco consiste en aprovechar las propiedades del corcho, un material poroso y absorbente, para neutralizar los olores y reducir la humedad del interior de la nevera. Esta técnica se ha popularizado porque no requiere productos químicos ni aparatos adicionales, y puede aplicarse en cuestión de segundos.

Los corchos —provenientes de botellas de vino u otras bebidas— actúan como pequeños filtros naturales. Su estructura porosa capta parte de la humedad que se acumula en el aire del refrigerador y ayuda a prevenir la aparición de moho o malos olores causados por alimentos abiertos o en descomposición.

La humedad de los alimentos
La humedad de los alimentos provocan malos olores dentro de la refrigeradora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según especialistas en mantenimiento del hogar, este método no solo contribuye a mantener el ambiente más fresco, sino que también puede extender la vida útil de frutas y verduras, al reducir la condensación que acelera su deterioro.

Cómo aplicar el truco paso a paso

El procedimiento es sencillo. Solo se necesita uno o dos corchos, preferiblemente naturales (no sintéticos), que se deben colocar en diferentes compartimentos del refrigerador. Pueden dejarse enteros o cortarse en trozos más pequeños para distribuirlos mejor.

La ubicación ideal es en los cajones o estantes donde se almacenan productos frescos, embutidos o lácteos, ya que son los que generan más humedad y olores. Desde el primer día, el corcho comienza a absorber el exceso de agua del ambiente y a neutralizar los compuestos responsables del mal olor.

Con uno o dos corchos,
Con uno o dos corchos, que no sean sintéticos, puedes mantener fresca tu refrigeradora. (Freepik)

Se recomienda revisar los corchos cada dos semanas. Si se notan húmedos, deben reemplazarse o dejarse secar completamente al aire libre antes de volver a utilizarlos. También es posible potenciar su efecto añadiendo unas gotas de aceites esenciales de limón o naranja, que aportan un aroma natural y agradable al interior del electrodoméstico.

Más allá de la limpieza: una opción sostenible

El uso de corchos como absorbentes caseros no solo resulta práctico, sino que también es una alternativa respetuosa con el medioambiente. Este material es 100 % natural, biodegradable y renovable, ya que se extrae de la corteza del alcornoque sin dañar el árbol.

Darles una segunda vida después de abrir una botella ayuda a reducir los residuos domésticos y fomenta hábitos más sostenibles en el hogar. Además, a diferencia de los ambientadores o productos desodorizantes industriales, el corcho no libera sustancias químicas ni altera el olor natural de los alimentos.

Mantener limpia la refrigeradora es
Mantener limpia la refrigeradora es esencial para evitar olores no deseados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Complemento ideal para la limpieza del refrigerador

Aunque este truco resulta eficaz, los expertos recomiendan complementarlo con una limpieza regular del refrigerador. Es importante vaciar el interior al menos una vez al mes, lavar las bandejas y cajones con una mezcla de agua tibia y bicarbonato de sodio, y revisar las fechas de caducidad de los productos almacenados.

Mantener la temperatura adecuada —entre 3 °C y 5 °C— también es fundamental para evitar la proliferación de bacterias y el exceso de humedad.

Temas Relacionados

RefrigeradorElectrodomésticosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Por qué se calienta mi teléfono móvil y qué puedo hacer para solucionarlo

El sobrecalentamiento puede acortar la vida útil de los celulares y poner en riesgo la seguridad; identificar causas puede prevenir un daño total

Por qué se calienta mi

Jeff Bezos, fundador de Amazon, reveló la habilidad humana que la inteligencia artificial nunca podrá reemplazar

El auge de la automatización ha llevado a las grandes empresas de diferentes sectores a priorizar en algunos momentos la creatividad y la capacidad de adaptación por encima de los títulos académicos

Jeff Bezos, fundador de Amazon,

Esta es la nueva forma de guardar información: ya no necesitarás las memorias USB y pendrives

El almacenamiento en la nube y los discos externos reemplazan a los pendrives por su mayor capacidad, velocidad y seguridad

Esta es la nueva forma

Ser multado por la IA es posible: conductores en España ya lo están viviendo

En Barcelona, las cámaras inteligentes han detectado más de 2.500 infracciones en un mes durante la fase de pruebas

Ser multado por la IA

Precio del iPhone 17 en Argentina: cuánto cuesta en noviembre de 2025

A mayor capacidad de almacenamiento, mayor será el precio del dispositivo. El de 256 GB tiene un costo de 2.500.000 pesos

Precio del iPhone 17 en
DEPORTES
“La relación ha cambiado”: la

“La relación ha cambiado”: la llamativa reflexión de Antonelli sobre el clima en Mercedes con Russell tras superarlo en Brasil

El debate entre Ruggeri y Latorre sobre la crisis de River y el rol de Gallardo: “Jamás encontró el mediocampo y el ataque”

Mike Tyson y una confesión tras dejar el ring: “Era muy rudo sin calcetines, pero mis dedos parecen que explotaron”

Impacto en la Fórmula 1: Alpine denunció que dos personas ingresaron de noche en su fábrica y se investiga “espionaje”

Las novedades en el entrenamiento de la selección argetina: una sorpresa en un 11 titular que tendrá a Lionel Messi

TELESHOW
Liam Gallagher llegó a la

Liam Gallagher llegó a la Argentina para los shows: el gesto con un fan y la eterna pelea con su hermano Noel

La China Suárez sorprendió con un mensaje a Rocío Pardo, la futura esposa de Nicolás Cabré

El sueño cumplido de Oriana Sabatini en sus vacaciones con sus padres Ova y Catherine Fulop en Nueva York

Migue Granados explicó por qué Paula Chaves no quiso entrevistar a la China Suárez: “Cero drama con ella”

El video viral de Matt Smith, actor de The Crown y House of the Dragon, paseando por Palermo

INFOBAE AMÉRICA

Guía para entender el mundo

Guía para entender el mundo de las apuestas deportivas online

La reducción del tamaño de los peces en Michigan por el cambio climático alerta a los expertos

Se multiplican las crisis en Cuba: la dictadura declaró como “epidemia” el brote de dengue, chikunguña y oropouche

El G7 busca formas de fortalecer la defensa de Ucrania en medio de los apagones por los ataques rusos

María Corina Machado aseguró que Venezuela vive “horas decisivas” en medio del despliegue militar de Estados Unidos frente a sus costas