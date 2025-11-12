Tecno

Black Friday 2025: verificar el sitio web, desconfiar de ofertas muy bajas y más pautas para evitar estafas

Las ofertas de noviembre y fin de año multiplican los riesgos para quienes compran productos en línea, siendo el envío de enlaces peligrosos y la suplantación de plataformas oficiales los fraudes más comunes

Guardar
Los dispositivos y las plataformas
Los dispositivos y las plataformas en línea han permitido que el Black Friday sea aprovechado sin tener que salir de casa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la llegada del Black Friday a finales de noviembre, miles de compradores buscan adelantar sus compras navideñas y aprovechar los atractivos descuentos ofrecidos en tiendas físicas y en plataformas digitales. No obstante, durante estas fechas aumentan los intentos de fraude y los riesgos de sufrir estafas en compras online.

El impulso de comprar a precios rebajados expone a los usuarios a distintas modalidades de engaño digital, donde el phishing, el robo de identidad y las estafas en pagos digitales se encuentran entre las amenazas más frecuentes.

Por esta razón, se detallan varias pautas sugeridas por expertos en prevención de fraudes digitales, para minimizar los riesgos y mantener la seguridad al realizar compras por internet en estas fechas.

Cómo verificar si un sitio web de compras es seguro o una estafa

Las páginas en línea seguras
Las páginas en línea seguras vienen señalizadas con un candado al lado del link. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un paso esencial es identificar la legitimidad del comercio o portal donde se planea realizar la transacción. Los fraudes suelen iniciar con anuncios de productos extremadamente baratos, publicados en páginas falsas o redes sociales que simulan ser tiendas reconocidas.

La fintech Koin sugiere revisar siempre que la dirección web comience con “https”, confirmando la presencia de un candado en la barra de navegación, lo cual indica el uso de un protocolo seguro. Además, es clave asegurarse de que el sitio exhiba certificados válidos y disponga de canales de contacto visibles y verificables.

Alejandro Morón, director de prevención de fraude de la fintech, alertó: “Como compradores debemos estar atentos a varios signos que pueden indicar que estamos frente a un intento de robo o estafa”.

Agregó: “Son pequeñas y simples medidas que todos debemos adoptar para protegernos, reducir el riesgo de un posible robo de identidad que convierta una compra en una mala experiencia”. Un portal serio incluirá información transparente sobre políticas de devolución, atención al cliente y datos fiscales o corporativos.

Por qué desconfiar de las ofertas muy bajas así sea en Black Friday

Hay que comparar los precios
Hay que comparar los precios de los productos en distintas plataformas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las ofertas que prometen precios muy bajos suelen emplearse como señuelo para atraer víctimas. Según Koin, los delincuentes difunden anuncios de productos muy por debajo del valor real con el propósito de convencer a los usuarios de acceder a sus tiendas fraudulentas.

Una vez dentro, el cliente es dirigido a plataformas de pago ficticias donde solicita datos personales y bancarios. Esta estrategia no solo implica el riesgo de perder el dinero invertido, sino de entregar información confidencial que puede ser utilizada para clonar tarjetas o cometer futuros fraudes de identidad.

La fintech remarca que si una oferta resulta inusualmente atractiva frente al mercado, lo más prudente es desconfiar y buscar referencias adicionales. Comparar precios en distintas fuentes confiables reduce la posibilidad de caer en trampas.

Cuáles son las señales para identificar correos, mensajes o enlaces peligrosos

Durante el Black Friday aumentan
Durante el Black Friday aumentan la difusión de correos falsos y enlaces con malware. (Imagen ilustrativa Infobae)

El correo, los mensajes SMS y las redes sociales son vías frecuentes para distribuir intentos de estafa. También, se han reportado casos donde los ciberdelincuentes suplantan la identidad de tiendas o bancos para enviar mensajes urgentes que invitan a hacer clic en enlaces desconocidos.

Estos accesos suelen derivar a páginas maliciosas idénticas a las originales, con el objetivo de capturar contraseñas y datos bancarios.

Asimismo, durante el Black Friday, es habitual recibir múltiples mensajes promocionales. Un consejo es revisar el remitente y la redacción; los errores ortográficos o de formato constituyen un indicio de falsedad.

Ante cualquier duda, evitar ingresar datos personales desde enlaces y dirigirse directamente al sitio oficial utilizando el navegador garantiza mayor protección.

Qué métodos de pago son más seguros para el comprador

El pago con tarjeta física
El pago con tarjeta física o digital permite tener el registro de la transacción y poder actuar en caso de un error en la entrega. (Imagen ilustrativa Infobae)

La elección del método de pago puede marcar la diferencia frente al riesgo de estafa. Desde Koin sugieren preferir plataformas de pago reconocidas y protegidas, como tarjetas de crédito con sistemas antifraude o billeteras electrónicas que ofrezcan garantías de devolución.

Resulta conveniente rechazar sugerencias de transferencias bancarias directas, depósitos en cuentas desconocidas o pagos a través de canales no verificados.

Si el vendedor apura al comprador para completar la transacción con premura y mediante medios poco habituales, conviene frenar el proceso y analizar la reputación del comercio. El uso de pasarelas de pago oficiales dota de mayor seguridad y ofrece respaldo ante cargos desconodiso o ausencia de entrega del producto.

Temas Relacionados

Black FridayEstafasOfertasFraudesComprasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Las empresas apuestan por embajadores internos para impulsar la adopción de IA

Compañías como Morgan Stanley recurren a empleados expertos para motivar a sus equipos en el uso de inteligencia artificial, buscando cerrar la brecha entre la dirección y la plantilla

Las empresas apuestan por embajadores

Lista de plataformas para ver películas y series gratis en vez de XUPER TV o Magis TV

Frente a la amenaza de malware y estafas en plataformas ilegales, existen aplicaciones que ofrecen acceso legal a catálogos amplios sin requerir datos bancarios ni registros complejos

Lista de plataformas para ver

El primer robot humanoide ruso cae en su debut y genera controversia

El inesperado tropiezo de AIdol durante su presentación en Moscú ha generado debate sobre el avance tecnológico ruso y ha puesto en duda la preparación del prototipo frente a la competencia internacional

El primer robot humanoide ruso

Microsoft lanza nuevas actualizaciones para Windows 11: conoce las novedades más importantes

Microsoft lanzó la actualización KB5068861 para Windows 11, una de las más importantes del año, que introduce mejoras visuales, de rendimiento y seguridad

Microsoft lanza nuevas actualizaciones para

Free Fire: lista completa de códigos para hoy miércoles 12 de noviembre 2025 y reclamar recompensas gratis

Diariamente, el juego incorpora códigos que brindan a los jugadores la oportunidad de conseguir diamantes, skins y otros objetos sin gastar dinero real

Free Fire: lista completa de
DEPORTES
Leandro Paredes se refirió a

Leandro Paredes se refirió a la frase de su padre sobre la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors y avisó: “Hablamos varias veces”

Una luchadora mostró cómo le quedó el brazo tras sufrir múltiples mordeduras de su rival durante el combate: “Dejaré que las marcas hablen”

Habló el productor rural de un pueblo uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Russo: dónde la halló y qué hará con ella

Toto Wolff podría vender parte de su paquete accionario en Mercedes y fijar un récord en la Fórmula 1

Una figura del Real Madrid está a un paso de abandonar el club: el consejo de Ancelotti y su posible destino

TELESHOW
Qué pasará con la continuidad

Qué pasará con la continuidad de Soy Rada en la nueva temporada del programa de Mario Pergolini

Cuánto cuestan las prendas que Antonela Roccuzzo puso en venta de su propio guardarropas con fines solidarios

Valentina Cervantes mostró la sorpresa con la que la esperaba Enzo Fernández en Londres: “Así nos reciben”

Nico Occhiato habló sobre la nota frustrada a la China Suárez: “Ella tiene derecho a pedir y nosotros a decir que no”

Evangelina Anderson logró la foto más buscada: el abrazo con Johnny Depp que recorre las redes

INFOBAE AMÉRICA

La ONU denunció que al

La ONU denunció que al menos 1.247 personas fueron asesinadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en Haití

El Salvador reafirmó que ayudará a Bolivia a mejorar su sistema carcelario en crisis

Evo Morales busca ser juzgado por la justicia indígena pese a no tener sustento legal

“Las víctimas siguen en nuestros corazones”: la resiliencia de los franceses a 10 años de los ataques terroristas de 2015

Boualem Sansal recibe el indulto de Argelia y podrá viajar a Alemania para tratar su salud