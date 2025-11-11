Un padre le regaló a su hijo acciones de Microsoft en 1992: hoy su valor supera los 300 mil dólares

La compra de acciones de Microsoft en 1992, con reinversión automática de dividendos, multiplicó el capital inicial de Scaramucci.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1992, cuando Windows 3.1 llegaba al mundo, un padre le regaló a su hijo acciones de Microsoft y, sin saberlo, alcanzaría una cifra tan alta, teniendo en cuenta que olvidó que las poseía.

Anthony Scaramucci, abogado estadounidense, tomó la decisión de hacer una pequeña compra hace más de 30 años y con el tiempo ese valor se convirtió en una cifra gigante: 300.000 dólares.

Cómo las acciones de Microsoft de 1992 se convirtieron en una gran inversión

Scaramucci, conocido por su efímero paso como director de comunicación de la Casa Blanca bajo la administración de Donald Trump, compartió recientemente en la Julia La Roche Show cómo, a sus 28 años y recién estrenada su paternidad en septiembre de 1992, decidió adquirir para su hijo, AJ, 1.200 dólares en acciones de Microsoft.

En ese momento, él trabajaba para la firma Goldman Sachs y vivía sus primeros pasos en el mundo financiero. Lo que empezó solo como un gesto simbólico y un regalo a futuro, fue quedando en el olvido.

Las acciones de Microsoft pasaron de cotizar 13 dólares en 1992 a superar los 350 dólares en la actualidad. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

En esa época, invertir no tenía la inmediatez digital de hoy. Las cuentas de inversión se manejaban mediante correspondencia postal y la información sobre balances llegaba en papel. Al marcar la opción para reinversión automática de dividendos, Scaramucci selló —sin saberlo— la suerte de esa inversión.

Y es que, a pesar de que Microsoft ni siquiera pagaba por ese entonces dividendos relevantes, la reinversión jugaría un papel crucial en el crecimiento posterior del valor del portafolio.

La vida siguió su curso, y tal como suele suceder, mudanzas y cambios de dirección hicieron que los registros de la cuenta quedaran rezagados. El joven padre simplemente perdió de vista ese capital inicial destinado a su hijo. Décadas después llegó la sorpresa.

El reencuentro con las acciones ocurrió mucho tiempo después, unos 26 o 27 años más tarde, según relató Scaramucci. Un día, al revisar registros antiguos, la familia descubrió el estado real de la mencionada cuenta: lejos de los modestos 1.200 dólares iniciales, el valor había escalado hasta superar los 300.000 dólares.

Scaramucci admitió que habría vendido las acciones durante periodos de estancamiento si hubiera recordado la inversión. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

De hecho, las estimaciones con cálculos más precisos señalan que, considerando los dividendos reinvertidos y la capitalización producida por sucesivos splits accionarios, la suma actual ronda los 306.792,15 dólares.

El abogado reconoció que de haber sabido que aún poseía esas acciones, probablemente se habría dejado llevar por las fluctuaciones coyunturales y habría vendido mucho antes.

“Hubo un periodo en que Steve Ballmer dirigió la compañía y Microsoft se mantuvo estancada durante ocho o nueve años. Yo habría vendido esas acciones porque no sabía que las tenía, pero al final fue un gran acierto”, contó.

Por qué las acciones crecieron tanto en 30 años

En 1992, las acciones de la empresa cotizaban alrededor de 13 dólares. Actualmente, el precio supera los 350 dólares, aunque el valor más reciente citado ubica la acción en 391,16 dólares.

Una inversión de 10.000 dólares en Microsoft en los años noventa equivaldría hoy a más de 14 millones de dólares. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Durante su historia bursátil, Microsoft ha ejecutado múltiples splits de sus acciones. Desde su salida a bolsa en 1986, la empresa ejecutó divisiones 2 a 1 en 1987 y 1990, y splits de 3 a 2 en 1991 y 1992, seguidos por más divisiones en 1994, 1996, 1998, 1999 y 2003.

Todo esto implicó que quienes mantenían acciones a largo plazo viran multiplicado el número original de títulos en su poder. Según cálculos basados en los registros de Benzinga y DividendChannel, los 1.200 dólares de Scaramucci le habrían permitido adquirir aproximadamente 784 acciones ajustadas tras los splits y reinversiones.

Además, la política de bonificaciones y dividendos de Microsoft supuso que, aunque inicialmente pareciera una inversión poco atractiva para los estándares de la época, la perseverancia, o en el caso Scaramucci, el olvido, fue lo que permitió convertir una pequeña inversión en una gran ganancia.

Para entender la dimensión del crecimiento, por ejemplo, una inversión de 10.000 dólares en Microsoft en los años noventa, aplicando similares beneficios de splits y reinversión de dividendos, equivaldría hoy a más de 14 millones de dólares.