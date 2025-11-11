OpenAI tendrá que pagar por haber usado letras de canciones en sus chatbots

La sentencia surge de la denuncia por la reproducción sin licencia de letras de nueve compositores alemanes. (AP)

Un tribunal de Alemania ha ordenado a OpenAI pagar una compensación por el uso de letras de canciones protegidas por derechos de autor en sus modelos de inteligencia artificial, incluido ChatGPT, en un fallo que podría transformar la relación entre la tecnología y la industria musical en Europa.

La demanda, presentada por GEMA, la mayor organización de gestión de derechos musicales de Alemania, exige a la empresa estadounidense el pago de daños, regalías no abonadas y costes legales, una suma que podría ascender a cientos de miles de euros si la sentencia se mantiene.

La decisión judicial, emitida el martes, responde a la denuncia de GEMA contra OpenAI por la utilización de letras de nueve reconocidos compositores alemanes, entre ellos Kristina Bach y Rolf Zuckowski, en los sistemas de IA de la compañía. GEMA argumentó que ChatGPT memorizó estas letras en sus bases de datos y fue capaz de reproducir “grandes partes” de las canciones “de forma literal” cuando los usuarios lo solicitaban.

Según la jueza, la responsabilidad por el uso indebido de letras recae directamente en OpenAI, no en los usuarios de la plataforma. (Reuters)

La jueza Elke Schwager, al frente del caso, determinó que la responsabilidad recae en OpenAI y no en los usuarios, subrayando que “los demandados, no los usuarios, son responsables de esto. Los modelos de lenguaje operados por los demandados influyeron significativamente en los resultados; el contenido específico de las respuestas es generado por los modelos de lenguaje”.

La demanda de GEMA se centra en la protección de los derechos de los autores y en la necesidad de que las empresas tecnológicas obtengan licencias adecuadas para el uso de obras protegidas.

La organización, que representa a más de 95.000 compositores, autores y editores en Alemania y a más de dos millones de titulares de derechos en todo el mundo, sostiene que la reproducción de letras sin autorización vulnera la legislación europea sobre derechos de autor.

El fallo contra OpenAI podría influir en la regulación de la inteligencia artificial generativa y los derechos de autor en toda la Unión Europe. (AP)

El caso, que involucra a figuras destacadas de la música alemana, busca sentar un precedente sobre cómo deben operar los sistemas de IA generativa en relación con el contenido artístico.

OpenAI se defiende

Por su parte, OpenAI manifestó su desacuerdo con la sentencia y anunció que evalúa los próximos pasos legales. Un portavoz de la empresa declaró a Euronews Next que “la decisión se refiere a un conjunto limitado de letras y no afecta a los millones de personas, empresas y desarrolladores en Alemania que usan nuestra tecnología cada día”.

En tanto, la compañía defendió que sus modelos no almacenan ni copian datos específicos, sino que aprenden patrones y generan nuevas respuestas a partir de ellos. OpenAI también señaló que mantiene conversaciones con diversas organizaciones para que los creadores puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial.

OpenAI anunció que evalúa apelar la decisión judicial. (Bloomberg)

Un precedente para la regulación de la IA generativa

El fallo alemán es el primero de esta magnitud en Europa y podría establecer un precedente relevante para la regulación de la inteligencia artificial generativa y los derechos de autor en la Unión Europea. Según explicó en un comunicado Kai Welp, asesor general de GEMA, la sentencia aclara por primera vez cuestiones legales clave sobre la interacción entre las nuevas tecnologías y la normativa europea de propiedad intelectual.

La resolución podría influir en futuros litigios y en la forma en que las empresas tecnológicas negocian el acceso a contenidos protegidos.

En este contexto, GEMA ha desarrollado desde 2024 un modelo de licencias específico para inteligencia artificial, que permite a las empresas tecnológicas entrenar sus modelos de manera legal y garantiza el pago a los artistas.

Asimismo, la organización ha iniciado una demanda paralela contra SunoAI, una empresa estadounidense dedicada a la generación musical mediante IA, acusándola también de entrenar sus sistemas con su catálogo sin autorización. Este segundo caso se prevé que se resuelva el próximo año.