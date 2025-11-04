Tecno

OpenAI lanza su app Sora para Android: millones de usuarios podrán crear y compartir videos IA

La expansión de la app de OpenAI abre nuevas formas de experimentar con herramientas digitales y explorar la creatividad en dispositivos móviles

Guardar
OpenAI lanzó Sora para iOS
OpenAI lanzó Sora para iOS en septiembre. Ahora está disponible en Android. (Reuters)

Sora, la aplicación de video generativo de OpenAI, acaba de llegar a Android. Según el anuncio de la compañía, desde este 4 de noviembre, millones de usuarios en Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, Taiwán, Tailandia y Vietnam pueden descargar la app desde Google Play Store y acceder a herramientas para crear, compartir y mezclar videos generados por inteligencia artificial.

Se trata de una expansión que ampliará el acceso a la producción audiovisual digital. Sin embargo, aún no hay fechara para su llegada a los países hispanohablantes.

El lanzamiento de Sora para Android sigue al debut de la aplicación en iOS, donde superó el millón de descargas en solo cinco días de septiembre. La aplicación permite a los usuarios crear videos a partir de texto, imágenes, voz y su propio rostro, gracias a funciones que combinan tecnología de modelos de lenguaje y generación de imágenes desarrollada por la compañía.

Actualmente, Sora está disponible en
Actualmente, Sora está disponible en 7 países. (Reuters)

Según la explicación técnica de OpenAI, Sora interpreta instrucciones en lenguaje natural y las transforma en secuencias audiovisuales, facilitando la creación de contenido incluso para quienes no tienen experiencia previa en edición de video.

La app es impulsada por el modelo de inteligencia artificial denominado Sora 2.

Mejoras recientes de Sora

Entre las innovaciones más recientes de OpenAI integradas en Sora, sobresale la incorporación de los llamados “character cameos”: avatares reutilizables creados a partir de una amplia variedad de objetos, desde animales domésticos hasta juguetes o ilustraciones. Esta funcionalidad llega acompañada de la posibilidad de unir múltiples fragmentos de video para construir clips con varias escenas y tablas de clasificación que destacan los videos y personajes más populares dentro de la aplicación.

La app Sora funciona como
La app Sora funciona como una red social para compartir videos IA. (Reuters)

La compañía señala en sus últimas notas de actualización que “una vez creado, cada personaje dispone de sus propios permisos, independientes de la imagen personal del usuario: puede quedarse solo para su creador, compartirse con seguidores mutuos o abrirse a todos los usuarios de Sora”. Además, ofrece la opción de asignar un nombre y una etiqueta al personaje, permitiendo mencionarlo cada vez que se desee que aparezca en un video.

Desde el lanzamiento de la app, OpenAI había brindado adelantos sobre la nueva herramienta, que complementa la función existente para elaborar “deepfakes” de los propios usuarios, utilizables por otros miembros de la plataforma cuando así se autoriza. Ahora, la misma tecnología se extiende a cualquier otro sujeto elegido, facilitando la introducción de personajes prediseñados que pueden ser añadidos directamente en los videos.

Sobre el proceso de creación, OpenAI explica que los cameos pueden generarse con “una persona original concebida en Sora”, aunque todavía no ha precisado si se permitirá importar personas ficticias generadas desde otras IA, ni ha detallado el nivel de realismo aceptado para estas creaciones.

OpenAI continúa mejorando sus modelos
OpenAI continúa mejorando sus modelos de inteligencia artificial. (Reuters)

La empresa no ha aclarado cómo distinguiría entre imágenes de personas reales y figuras elaboradas artificialmente en caso de que se permita subir cualquier personaje generado por inteligencia artificial.

Junto al lanzamiento de los character cameos, Sora habilitó temporalmente la inscripción sin código de invitación para usuarios en Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea, lo que busca incentivar la adopción masiva de estas novedades. Según la propia empresa, esta apertura estará disponible solo “por tiempo limitado”.

En paralelo a la introducción de estas funcionalidades, la plataforma enfrenta el inicio de una disputa legal: la red social Cameo interpuso recientemente una demanda por presunta infracción de marca registrada ante el uso del término “cameo” dentro de Sora.

Entre las novedades técnicas, destaca la opción de “video stitching” que conecta varios clips para generar creaciones extensas y complejas, mientras que los rankings interactivos permiten identificar cuáles han sido los videos más versionados y los personajes más recurrentes.

<br>

Temas Relacionados

SoraOpenAIInteligencia artificialAndroidAppsGoogle PlayLo último en tecnología

Últimas Noticias

Estados Unidos autoriza a Microsoft a exportar chips Nvidia a Emiratos Árabes Unidos

La compañía anunció una nueva inversión que supera los 7.900 millones de dólares, dirigida a fortalecer la infraestructura de IA y computación en la nube en el país árabe

Estados Unidos autoriza a Microsoft

CEO de Microsoft concuerda con Elon Musk sobre el riesgo de que una sequía energética detenga el avance de la IA

A raíz de este problema, algunas empresas invierten en reactores nucleares modulares para garantizar la continuidad de sus operaciones y responder a la demanda creciente de la inteligencia artificial

CEO de Microsoft concuerda con

WhatsApp llega por fin a Apple Watch: descubre cómo bajar la app a tu reloj

Ahora es posible ver quién te llama y recibir notificaciones de llamadas sin consultar en el celular

WhatsApp llega por fin a

Solo el 1% de los empleados colombianos sabe usar IA avanzada: qué retos tienen las empresas

La brecha digital en el país se amplía por la falta de formación interna en tecnología dentro de las empresas

Solo el 1% de los

Cinco hábitos para que tu PC dure 10 años y no tengas que comprar una nueva pronto

La limpieza regular de archivos y programas innecesarios mantiene la velocidad y previene el desgaste prematuro del dispositivo

Cinco hábitos para que tu
DEPORTES
Venezuela dio el golpe y

Venezuela dio el golpe y goleó 3-0 a Inglaterra en el Mundial Sub 17

Con Julián Álvarez de titular, el Atlético de Madrid va por su segunda victoria ante Union St. Gilloise en la Champions

La entrevista más íntima a Cristiano Ronaldo: la posible boda con Georgina, su colección de autos y cómo maneja su fortuna

Dafne Navarro y Mariola García lideran la delegación mexicana rumbo al mundial de gimnasia de trampolín en Pamplona 2025

Claudio Tapia presentó la Universidad de la AFA: “Es un anuncio histórico”

TELESHOW
El Indio Solari volvió a

El Indio Solari volvió a sacudir las redes: fotos de un ensayo y miles de voces pidiendo su regreso

Pampita opinó sobre el curioso hábito de Marcela Kloosterboer: “¿Alguien más hace eso?”

La sugerente historia de Daniela Christiansson que imita a la de Wanda Nara: “Vida de mamá”

Marley festejó el cumpleaños de Mirko con una fiesta al aire libre y la temática de su videojuego favorito

Fue a Ahora Caigo y dejó sin palabras a Darío Barassi al revelar detalles íntimos de su personalidad

INFOBAE AMÉRICA

Trágico accidente en India: al

Trágico accidente en India: al menos 7 muertos y 14 heridos tras el choque de dos trenes

Francia confirmó la liberación de dos de sus ciudadanos detenidos por el régimen de Irán por supuesto espionaje

La inteligencia surcoreana reveló que el dictador Kim Jong-un evalúa un encuentro con Trump a comienzos de 2026

Israel recibió el cuerpo de otro rehén entregado por Hamas a la Cruz Roja en Gaza

El Gran Museo Egipcio deslumbra con los tesoros de Tutankamón en su primer día abierto al público