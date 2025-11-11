Tecno

Nuevo iPhone Air 2, el posible lanzamiento de Apple para 2026: esto es todo lo que sabemos

Apenas han pasado dos meses de la presentación de la primera generación de los teléfonos ultradelgados de Apple. Sin embargo, ya circulan rumores sobre su sucesor


Se especula que Apple podría aplazar el lanzamiento del próximo iPhone Air. (Reuters)

Los rumores sobre los próximos movimientos de Apple se han centrado en una eventual nueva versión del iPhone Air. La información recogida por distintas fuentes hacen referencia tanto a su posible diseño como a retrasos en su lanzamiento.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la evolución de esta línea de teléfonos ultradelgados?

Innovación en su diseño: dos cámaras

De acuerdo con Digital Chat Station, usuario de Weibo con un destacado historial de aciertos en cuanto a las predicciones sobre los productos de Apple, el también denominado iPhone Air 2 podría incorporar una segunda cámara trasera, lo que representaría una modificación relevante respecto al modelo actual, que solo integra un lente.


El iPhone Air se caracteriza por su diseño ultradelgado y ligero. (Reuters)

Se especula con la posibilidad de que esta segunda generación incluya una combinación de dos cámaras de 48 megapíxeles —principal Fusion y Fusion Ultra Wide—, lo que desbloquearía opciones de zoom x2, x1 y x0,5, junto con un eventual modo macro.

Bajo estos rumores, el diseño mantendría la plataforma horizontal para la integración de las dos cámaras, colocadas en paralelo. Esta disposición buscaría conservar la identidad visual de la gama, a la vez que permitiría optimizar el uso del espacio interno.

Para habilitar esta nueva configuración, se plantea como probable que Apple avance con la miniaturización de componentes y una reorganización interna, apoyada en un chip A20 de dos nanómetros. La implementación de este procesador podría facilitar una solución estructural, manteniendo autonomía y rendimiento en un perfil delgado.


La principal desventaja del iPhone Air con respecto a la familia iPhone 17 es su única cámara. (Reuters)

El presunto rediseño respondería a las demandas de usuarios interesados en un modelo ultradelgado con mejores opciones fotográficas, tras cifras de ventas iniciales menores a las previstas fuera del mercado chino.

Posible retraso en el lanzamiento

Los primeros rumores sobre los planes de Apple indicaban que la presentación del nuevo iPhone Air estaría prevista para la segunda mitad de 2026, junto con otros lanzamientos importantes, como el iPhone 18 Pro y el primer dispositivo plegable de la marca.

Sin embargo, fuentes consultadas por The Information mencionan la posibilidad de un retraso en el calendario, motivado por ventas inferiores a las esperadas en la generación actual de este teléfono.


El iPhone Air fue anunciado por Apple el 9 de septiembre de 2025. (Reuters)

Según esta última versión, Apple podría optar por separar el lanzamiento del nuevo Air respecto a la presentación de la familia iPhone 18, e incluso descartar el uso de numeraciones oficiales, denominándolo simplemente “iPhone Air”.

No hay confirmación sobre la fecha exacta ni sobre su disponibilidad fuera de China. El modelo actual se comercializa en ese país únicamente con conectividad eSIM, característica que podría mantenerse o ampliarse en futuras versiones.

