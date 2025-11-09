El iPhone Air impresiona por su ingeniería pero no por ventas: fans de Apple prefieren iPhone 17 Pro y Pro Max

El iPhone Air: innovación ultradelgada que no logra superar a los modelos Pro en ventas - (Foto: Apple)

El lanzamiento del iPhone Air generó grandes expectativas en el mundo de la tecnología y el diseño industrial. Presentado como el smartphone más delgado en la historia de Apple, el dispositivo fue recibido con entusiasmo inicial, pero la realidad del mercado ha mostrado un panorama diferente.

Cuáles son los nuevos modelos de iPhone preferidos por el público

Las ventas y las primeras experiencias de consumidores confirman que, a pesar de su impresionante diseño, el Air no logra desplazar la preferencia por los modelos Pro y Pro Max de la nueva generación de iPhone 17.

Quienes probaron el iPhone Air destacan la calidad y el atractivo de su diseño ultradelgado, que incorpora un perfil de apenas 5,64 milímetros y reduce su peso a 165 gramos.

Menos delgado, más buscado: el iPhone 17 Pro eclipsa el debut del iPhone Air en el mercado - (Foto: Apple)

Esta característica ha convertido al dispositivo en un objeto atractivo a la vista y al tacto, despertando el interés incluso entre exdirectivos de Apple y personas familiarizadas con los estándares de la marca, quienes reconocen el mérito del enfoque innovador adoptado para este modelo.

Sin embargo, la experiencia cotidiana expuso limitaciones importantes. El entusiasmo inicial cedió ante dificultades prácticas, principalmente al utilizar funciones como el altavoz, la reproducción de música y la cámara.

Los resultados en fotografía y sonido no lograron estar a la altura esperada, sobre todo cuando se compararon con otros modelos más completos de la misma generación.

Esa brecha de rendimiento llevó a algunos usuarios a desistir de mantener el Air como dispositivo principal, reconsiderando su elección por modelos con mayores prestaciones.

iPhone Air, la opción menos elegida por los usuarios Apple

Expertos y usuarios coinciden en que la reducción de prestaciones clave afecta el atractivo comercial del Air, cuyo interés inicial no se refleja en los resultados de ventas del trimestre - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En Estados Unidos, solo uno de cada diez compradores de la línea iPhone 17 optó por el Air en las primeras semanas tras su lanzamiento, según una encuesta publicada por firmas del sector. Las quejas más recurrentes en foros y análisis apuntan a la cámara, la calidad del sonido, la batería y el costo relativamente alto respecto a los modelos estándar.

Como reflejo de esta baja demanda, Apple habría comenzado a reducir la producción del Air poco después del inicio de su comercialización, aseguraron fuentes vinculadas a la cadena de suministro consultadas por agencias de noticias internacionales.

Para la compañía, la recepción del Air es la única sombra en un trimestre navideño que resultó excepcional gracias a las ventas fuertes de los modelos Pro y Pro Max. Los nuevos teléfonos de alta gama generaron tal interés que los tiempos de espera llegaron a superar las tres semanas, mientras que el Air se conseguía prácticamente sin demoras, según se reportó en el sitio oficial de Apple.

Este fenómeno confirma el desafío al que se enfrenta Apple en materia de innovación para su producto insignia y deja abierta la pregunta sobre el futuro éxito de formatos aún más arriesgados, como el esperado iPhone plegable.

El iPhone 17 y el Pro Max los preferidos - REUTERS/Maxim Shemetov

Desde el punto de vista del negocio, el Air es el diseño más innovador de Apple desde el iPhone X en 2017. Sin embargo, su acogida tibia remite al destino de modelos anteriores de nicho, como los “Mini” y los “Plus”.

Según la firma Consumer Intelligence Research Partners, cada vez que Apple lanza modelos específicos para segmentos reducidos, simplemente no logran tracción en ventas masivas.

Nabila Popal, analista de IDC (International Data Corporation), calificó al Air como “un éxito de marketing más que de ventas”, subrayando que, si bien generó interés al momento del lanzamiento, no fue suficiente para impulsar un cambio en la elección de los consumidores.

Diferencias clave entre iPhone Air y iPhone 17

El iPhone Air se distingue por su diseño ultradelgado, marcos de titanio y doble Ceramic Shield, mientras que el iPhone 17 opta por aluminio y protección solo en el frontal.

El Air incluye pantalla de 6,5 pulgadas, chip A19 Pro y 12 GB de RAM, con una única cámara trasera, menor batería y un solo altavoz, a diferencia del iPhone 17, que ofrece sistema dual de cámaras, batería más grande y audio estéreo. El Air no tiene ranura SIM física y parte de un precio superior.

Estas diferencias explican que el mercado favorezca modelos con mayor equilibrio entre prestaciones y autonomía.