Estos son los riesgos de descargar Magis TV y Xuper TV en el televisor

Las apps ilegales solicitan más acceso de lo necesario y pueden robar información sensible, dejando sin soporte técnico ni actualizaciones a los usuarios de televisores inteligentes

El auge de apps pirata
El auge de apps pirata como Magis TV y Xuper TV pone en riesgo la seguridad de tu televisor - (Imágen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de aplicaciones no autorizadas para ver películas y series gratis, como Magis TV y Xuper TV, ha generado preocupación entre expertos en ciberseguridad y autoridades digitales.

El acceso a contenido audiovisual sin costo puede parecer atractivo, pero conlleva riesgos que van desde brechas en la privacidad hasta una posible exposición a ciberataques, especialmente cuando estas plataformas se instalan en televisores inteligentes o celulares.

Cuál es el peligro de las apps de piratería

Un informe publicado por la compañía de ciberseguridad ESET advierte que aplicaciones como Magis TV solicitan permisos excesivos e invasivos durante su instalación, muy por encima de los requeridos por plataformas legales de streaming.

Así operan Magis TV y
Así operan Magis TV y Xuper TV: permisos invasivos, robo de datos y amenazas en cada descarga

Según el análisis, estos permisos pueden dar acceso a información privada de otras aplicaciones en el dispositivo, permitiendo a atacantes obtener datos confidenciales sobre hábitos de uso o incluso robar información de cuentas vinculadas.

Uno de los mayores peligros es que muchas versiones de Magis TV o Xuper TV se distribuyen a través de páginas no oficiales o redes sociales, donde los archivos pueden estar infectados con malware o spyware. Al instalar estas aplicaciones piratas, los usuarios exponen su televisor o dispositivo móvil a posibles robos de información, publicidad engañosa y, en casos graves, al secuestro de datos mediante virus tipo ransomware.

Además de los problemas de seguridad, el uso de estas plataformas suele ir acompañado de un bajo nivel de soporte técnico y de actualizaciones. Los desarrolladores detrás de Magis TV y Xuper TV no cumplen con estándares legales, lo que significa que cualquier vulnerabilidad puede ser explotada sin opción de parches ni protección para el usuario final.

Todo esto incrementa el riesgo de que los televisores inteligentes sufran bloqueos, pérdidas de rendimiento o inclusive queden inutilizables tras una infección severa.

Riesgos de descargar apps de
Riesgos de descargar apps de streaming pirata en el TV - (Imágen Ilustrativa Infobae)

El temor a que información personal, datos bancarios y contraseñas puedan quedar al alcance de atacantes ha llevado a una migración paulatina hacia alternativas legales y garantizadas, disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store.

Alternativas seguras y legales para el streaming

Ante estos riesgos, expertos recomiendan optar por servicios legales que no exigen información sensible ni exponen al usuario a amenazas digitales. Plataformas como YouTube, Pluto TV y Vix se posicionan como las mejores opciones gratuitas y respaldadas en el mercado.

YouTube: La plataforma de videos más grande del mundo ofrece miles de títulos de dominio público, documentales, cine clásico y producciones originales, todos publicados por canales verificados. No requiere descargar archivos adicionales ni ingresar datos bancarios. El dispositivo solo necesita la aplicación oficial para comenzar a explorar el catálogo, lo que reduce el riesgo de infecciones y fraudes.

Pluto TV: Plataforma gratuita que combina canales en vivo con contenido bajo demanda, incluyendo películas, series y deportes. Su modelo de monetización se basa en la publicidad integrada y rechaza la solicitud de datos personales o bancarios. Además, la aplicación está disponible en todas las tiendas oficiales y es compatible con la mayoría de televisores inteligentes, navegadores, teléfonos y tablets.

Vix: Específicamente orientada al público latinoamericano, Vix distribuye películas, series, telenovelas y documentales en español y otros idiomas. Funciona mediante anuncios, pero no exige registros con datos personales ni pagos ocultos. El acceso es sencillo y cubre una amplia variedad de dispositivos, ofreciendo compatibilidad y seguridad en cada uso.

Los especialistas aconsejan descargar solo aplicaciones desde las tiendas oficiales y evitar enlaces o archivos de fuentes desconocidas. Si una plataforma solicita permisos excesivos (acceso a contactos, almacenamiento o funciones ajenas al servicio de streaming) se debe proceder con cautela o descartar su instalación.

Las alternativas legales ofrecen la tranquilidad de que toda la información personal y los dispositivos se mantienen protegidos y sin riesgos, a la vez que garantizan el acceso a un catálogo audiovisual variado y de calidad. Elegir servicios legítimos es la mejor estrategia para disfrutar de cine y series en el televisor sin exponer información sensible ni comprometer la seguridad digital.

