Tecno

Cómo leer mensajes en WhatsApp sin activar el doble check azul: el truco poco conocido

Un sencillo truco permite leer mensajes de WhatsApp sin activar el check azul y sin modificar la configuración de privacidad

Guardar
Existen varios métodos dentro de
Existen varios métodos dentro de WhatsApp para leer mensajes sin activar el doble check azul, sin necesidad de aplicaciones externas.

WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada del mundo, cuenta con una función que muchos desconocen y que puede resultar muy útil para quienes desean mantener su privacidad: leer mensajes sin que el remitente lo note. Aunque la plataforma permite desactivar manualmente las confirmaciones de lectura, existe un método alternativo que no requiere modificar los ajustes de la cuenta y funciona tanto en Android como en iPhone.

Esta opción aprovecha una herramienta integrada en todos los teléfonos móviles, el modo avión. Al activarlo, el dispositivo desconecta todas sus conexiones inalámbricas —Wi-Fi, datos móviles, Bluetooth y GPS—, lo que impide que la aplicación registre la lectura del mensaje. De esta manera, se puede acceder al contenido recibido sin que aparezca el característico check azul que indica que el mensaje fue leído.

El procedimiento es sencillo. Al recibir un mensaje, el usuario debe activar el modo avión antes de abrir WhatsApp. Una vez que el teléfono está completamente desconectado, se puede ingresar a la conversación y leer los mensajes sin generar ninguna notificación para la otra persona. Luego, al salir de la app, solo queda desactivar el modo avión y volver a la conexión normal.

Existe un truco para evitar
Existe un truco para evitar que tus contactos de WhatsApp sepan que leíste su mensaje. (Foto: WhatsApp)

Debido a que el dispositivo permanece sin acceso a internet mientras el mensaje se lee, la aplicación no puede registrar que la conversación fue abierta, por lo que al restablecer la conexión, el mensaje seguirá marcado con las dos tildes grises, que indican entrega pero no lectura.

Este truco no solo funciona con mensajes de texto, sino también con notas de voz: es posible reproducirlas sin que aparezca la marca azul que indica que el audio fue escuchado. Además, permite escribir respuestas sin mostrar el estado “escribiendo” ni aparecer en línea, lo que refuerza la privacidad del usuario.

Qué es el modo avión y por qué sirve para ocultar la actividad

El modo avión fue diseñado originalmente para garantizar la seguridad durante los vuelos, al evitar que los teléfonos interfieran con los sistemas de comunicación de las aeronaves. Sin embargo, con el tiempo se ha convertido en una herramienta práctica para gestionar la privacidad y el uso del dispositivo.

Cuando se activa, el teléfono queda completamente desconectado de las redes, lo que significa que no puede enviar ni recibir llamadas, mensajes ni usar internet. No obstante, todas las funciones internas del equipo —como acceder a archivos, fotos o música descargada— siguen disponibles.

Usando el modo avión de
Usando el modo avión de tu celular puedes leer tus mensajes de WhatsApp sin que se enteren tus contactos. (Unsplash)

En el caso de WhatsApp, esta desconexión temporal impide que la aplicación sincronice las acciones del usuario con sus servidores. Por eso, leer un mensaje en modo avión no se registra y, al reconectar, el sistema no actualiza el estado de lectura.

La opción oficial para desactivar el check azul

Además de este método, WhatsApp ofrece una alternativa dentro de sus propios ajustes para quienes prefieren mantener la privacidad de forma permanente. Desde 2014, la aplicación de Meta permite desactivar las confirmaciones de lectura, evitando que los contactos vean el check azul en los mensajes enviados.

Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

  1. Abrir WhatsApp en el teléfono.
  2. Ir al menú principal y seleccionar Ajustes.
  3. Ingresar a la sección Cuenta.
  4. Elegir Privacidad.
  5. Desactivar la opción Confirmaciones de lectura.

Una vez hecho esto, los mensajes enviados y recibidos mostrarán únicamente las dos tildes grises: una para confirmar el envío y otra para indicar la entrega. Sin embargo, esta función es recíproca: quien la desactive tampoco podrá saber si sus propios mensajes fueron leídos.

Además de usar el modo
Además de usar el modo avión, hay una configuración en WhatsApp que te permite desactivar el check azul.

Temas Relacionados

WhatsAppMensajesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Este botón del aire acondicionado ayuda a mantener un ambiente cálido en la casa y sin tener que pagar más energía

La mayoría de los aires acondicionados modernos incluyen un modo que permite generar calor con bajo consumo energético

Este botón del aire acondicionado

Grokipedia, la enciclopedia con IA de Elon Musk desafía el modelo colaborativo y de neutralidad de Wikipedia

El proyecto automatizado intensifica la discusión sobre la influencia de los modelos de lenguaje y la posible consolidación de visiones ideológicas en los productos de inteligencia artificial

Grokipedia, la enciclopedia con IA

Un padre le regaló a su hijo acciones de Microsoft en 1992: hoy su valor supera los 300 mil dólares

Parte de la clave de haber alcanzado esta cifra fue el olvidar que las poseían y así evitaron venderlas antes

Un padre le regaló a

Método para descubrir qué dispositivos se han conectado a la red WiFi de mi casa

Expertos recomiendan monitorear regularmente los dispositivos conectados desde la interfaz del router, bloqueando intrusos y manteniendo la velocidad

Método para descubrir qué dispositivos

La IA mejora la productividad individual, pero tiene un alto costo: el trabajo en equipo se deteriora

Según un estudio, el 51% de los empleados prefiere consultar a sistemas de IA antes que a colegas para resolver dudas

La IA mejora la productividad
DEPORTES
El cronograma de la última

El cronograma de la última fecha del Torneo Clausura que definirá los clasificados a los playoffs, los descensos y el boleto a las Copas

Lamine Yamal se bajó a último momento de la convocatoria de España y desató un escándalo en su selección: “No creo que sea muy normal”

La medida que tomará el Atlético de Madrid para blindar a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

Horacio Zeballos y Marcel Granollers cayeron en el ATP Finals: qué necesitan para clasificar a semifinales

La figura de una selección fue descubierta en medio de una infidelidad y su pareja publicó el video: “Ni siquiera mostró culpa”

TELESHOW
Wanda Nara habló del reencuentro

Wanda Nara habló del reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi: su reacción ante la consulta por la China Suárez

El consejo de Evangelina Anderson a Valentina Cervantes antes de su salida de MasterChef Celebrity

Fue a Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi al contar la historia de sus tres casamientos

Tan Biónica vuelve a los escenarios con nuevo disco y todos sus clásicos: cómo conseguir las entradas

Marta Fort y el dolor de crecer sin el apoyo de su familia: “Ningún viaje a Miami lo tapa”

INFOBAE AMÉRICA

India investiga el atentado en

India investiga el atentado en Nueva Delhi: la conexión con Cachemira y el doctor que se inmoló en el coche bomba

La cotización del dólar paralelo cae en Bolivia a su nivel más bajo en el año

Sale a subasta “El sueño“, la misteriosa pintura de Frida Kahlo, y promete romper un récord histórico

La ley de pena de muerte para terroristas superó la primera votación en el Parlamento de Israel

Adoptar una dieta basada en plantas reduce 46% la huella de carbono, según un estudio científico