Tecno

Qué método de bloqueo es más seguro para el celular: contraseña, patrón o reconocimiento facial

Uno de los retos de estos métodos es ofrecer equilibrio entre seguridad y comodidad al usuario

Guardar
La elección del método de
La elección del método de bloqueo debe equilibrar comodidad y protección, considerando los riesgos de cada sistema para la seguridad del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener un método de bloqueo en el celular es algo muy común y dentro de las opciones disponibles hay contraseñas, patrones, reconocimiento facial, huella y pines, pero no siempre sabemos cuál es el más indicado para proteger la seguridad del dispositivo.

Así que vamos a explicar el funcionamiento de cada uno de ellos y las ventajas que tienen para cuidar nuestra información, para que tengamos en cuenta y usemos el que más se adapte a nuestras preferencias y permita proteger el teléfono.

Cuál es el método de bloqueo de celular más seguro

  • Contraseña alfanumérica

Entre los sistemas de bloqueo, la contraseña alfanumérica continúa siendo el método más completo y seguro para proteger dispositivos móviles. Este tipo de bloqueo consiste en una secuencia de letras, números y símbolos que el usuario debe ingresar cada vez que desea desbloquear su equipo.

Uno de los argumentos a favor de la contraseña es la posibilidad de elevar la complejidad continuamente. Si la longitud supera los ocho caracteres e incluye mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, el teléfono acumula millones de combinaciones posibles, minimizando las probabilidades de acierto mediante fuerza bruta o intentos sistemáticos.

El uso de contraseñas sencillas
El uso de contraseñas sencillas o patrones fáciles de memorizar reduce significativamente la protección ante intentos de acceso no autorizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, al no depender de factores biométricos ni patrones fácilmente replicables, la contraseña permanece vigente, aunque cambien las condiciones físicas o tecnológicas.

Sin embargo, el principal inconveniente es la comodidad, al tener que escribirla continuamente cada vez que queremos usar el teléfono, lo que genera que algunos decida usar claves sencillas, reduciendo el poder de seguridad de este método.

  • PIN

El PIN es uno de los mecanismos más usados para bloquear la pantalla del móvil en ambos sistemas operativos principales, iOS y Android. Consiste en una secuencia de cuatro a seis cifras, que el usuario debe ingresar cada vez que desea usar su dispositivo.

Su principal atractivo es la agilidad: el desbloqueo se logra en cuestión de segundos. Un PIN de seis dígitos cuenta con 1.000.000 de combinaciones posibles, mientras que uno de cuatro ofrece 10.000 posibles arreglos.

El PIN de seis dígitos
El PIN de seis dígitos es uno de los métodos más populares para proteger dispositivos móviles, aunque su seguridad depende de la elección de una clave difícil de adivinar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque su mayor debilidad es la facilidad de observación, seguimiento y memorización que alguien puede realizar viendo al otro ingresarlo.

Además, muchos usuarios tienden a elegir secuencias fáciles de memorizar, como 1234 o fechas de cumpleaños, lo que debilita enormemente el sistema.

  • Patrón de desbloqueo

El patrón de desbloqueo está disponible principalmente en Android. Se trata de conectar una secuencia de puntos formando un dibujo, que varía según la elección del usuario.

De acuerdo con los análisis de seguridad, la dificultad del patrón aumenta con el número de puntos utilizados: una matriz de 3x3 permite desde 1.624 hasta 140.704 combinaciones posibles, según la cantidad de puntos enlazados.

El patrón de desbloqueo en
El patrón de desbloqueo en Android permite hasta 140.704 combinaciones, pero su efectividad disminuye si se eligen formas simples o predecibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a ello, su simplicidad puede convertirse en su mayor enemigo, ya que muchas personas tienden a elegir formas sencillas y habituales, como letras o zigzags, que pueden ser deducidas tras observar el movimiento de la mano o incluso el rastro que los dedos dejan en la pantalla.

  • Huella dactilar

Android e iOS ofrecen esta función en numerosos dispositivos, con la posibilidad de almacenar varias huellas diferentes.

La ventaja más destacada de la huella es la rapidez y la dificultad para replicar una huella humana, lo que genera una barrera efectiva ante el acceso casual.

Sin embargo, estudios recientes han puesto en duda su infalibilidad absoluta. Investigadores de la Universidad de Nueva York y Michigan han demostrado que el reducido tamaño de los sensores hace que solo se escanee una parte de la huella, y han conseguido crear ‘huellas maestras’ capaces de burlar el sistema en hasta el 65% de los casos estudiados.

La huella dactilar brinda rapidez
La huella dactilar brinda rapidez y comodidad en el desbloqueo del celular, aunque estudios recientes advierten sobre vulnerabilidades en los sensores actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, existe la posibilidad de copiar huellas a partir de marcas dejadas en superficies, lo que representa una amenaza adicional en contextos de alta exposición.

  • Reconocimiento facial

El reconocimiento facial ha ganado fuerza en los últimos años, en parte gracias al despliegue de tecnologías avanzadas como los sensores 3D presentes en modelos recientes de iPhone y algunos dispositivos Android. Este método analiza y almacena un mapa único del rostro, permitiendo desbloquear el terminal al mirar la pantalla.

El nivel de seguridad depende directamente de la calidad del sensor. Los sensores 2D, que solo capturan imágenes planas, pueden ser engañados con fotos o videos. En cambio, los sensores 3D capturan profundidad y detalles anatómicos, dificultando así la suplantación.

Pese a los avances, persisten algunas vulnerabilidades: condiciones de iluminación, cambios en la apariencia o el uso de fotografías pueden afectar el reconocimiento, especialmente en dispositivos que no cuentan con tecnología avanzada. De allí que, para usuarios que priorizan la seguridad máxima, este método debería emplearse junto a una contraseña robusta o un PIN seguro.

Temas Relacionados

CelularCiberseguridadReconocimiento facialContraseñasAndroidiPhoneTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Identifica por qué tus abuelos y padres están cayendo fácilmente en estafas que roban sus ahorros

Correos que simulan ser de instituciones reales como bancos y entidades de pensión, o incluso engaños románticos, hacen parte de la estrategia

Identifica por qué tus abuelos

Cambiar la contraseña constantemente ya no es lo recomendado, esto advierten los expertos para más seguridad

Especialistas sugieren seguir esta práctica si la cuenta personal o bancaria resulta comprometida o en manos de ciberdelincuentes

Cambiar la contraseña constantemente ya

Perros robot y tecnología avanzada impulsan el desmantelamiento nuclear en Sellafield

Según informó The Telegraph, la histórica planta británica atraviesa una transformación clave basada en sistemas autónomos e inteligencia artificial que buscan reducir riesgos y redefinir la gestión de residuos de alta complejidad

Perros robot y tecnología avanzada

Elimina todas las aplicaciones e información innecesaria de Windows 11 con estos trucos y mejora tu PC

Hay herramientas también permiten desactivar Microsoft Copilot y otras funciones de inteligencia artificial

Elimina todas las aplicaciones e

WhatsApp estrena función para buscar y ordenar fotos, videos y documentos de todos los chats desde una única ventana

La nueva función permite gestionar imágenes, videos, enlaces y documentos recientes desde un único espacio, agilizando la búsqueda y el manejo de archivos compartidos en los chats de WhatsApp

WhatsApp estrena función para buscar
DEPORTES
El video de la agresión

El video de la agresión de Maxi Salas a un hincha de Boca que entró al campo de juego y se burló del plantel de River

FIFA estima que la Copa Mundial 2026 será vista por 6 mil millones de televidentes

La frase de Ramón Díaz que generó polémica en Brasil y provocó la reacción de la capitana del equipo femenino del Inter

El múltiple accidente durante el fin de semana de la F1 en Brasil: un monoplaza dio una vuelta en el aire y paso por encima de otros dos

Sorpresa en la selección argentina: desafectaron a Enzo Fernández, Julián Álvarez y otros dos jugadores para el amistoso con Angola

TELESHOW
El inesperado encuentro de Yanina

El inesperado encuentro de Yanina Latorre y Wanda Nara en un show: “Me tiene bloqueada pero nos entendemos”

Las imágenes inéditas de Nico Vázquez y Dai Fernández para la 2° temporada de Rocky a puro amor en Filadelfia

Wanda Nara presentó una cautelar contra Mauro Icardi antes de reencontrarse con sus hijas en el país: los detalles

El ida y vuelta entre Wanda Nara y Andy Chango en Masterchef: “Típico de papá que se quiere comprar a los nenes”

La familia de Zaira Nara desafió el Suplerclásico: la elección de sus hijos entre River y Boca

INFOBAE AMÉRICA

Los rusos de la comunidad

Los rusos de la comunidad LGBTQ encuentran un refugio en Argentina

Tregua comercial: China anunció que suspenderá los aranceles portuarios especiales a barcos de Estados Unidos

Qué dijo Trump y cómo lo editó la BBC: el video que desató el escándalo y las renuncias en la cadena británica

Quién es quién en el gabinete de ministros de Rodrigo Paz en Bolivia

Qué está pasando en la BBC: la crisis por un discurso de Trump editado provocó la renuncia de sus máximos responsables