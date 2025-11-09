Esta es la contraseña más usada en 2025 y los hackers ya lo saben: cómo proteger tus datos y dinero

Más del 65% de las contraseñas filtradas tienen menos de 12 caracteres, lo que incrementa el riesgo de ciberataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe sobre ciberseguridad vuelve a revelar un problema que persiste desde hace décadas: la gran mayoría de los usuarios todavía prefiere contraseñas fáciles de adivinar, exponiendo su información personal y profesional a riesgos considerables.

El estudio, realizado por la firma de investigación Comparitech, recopiló más de 2.000 millones de contraseñas filtradas globalmente a lo largo de 2025 a través de foros de filtraciones y redes como Telegram, y el resultado confirma una tendencia preocupante.

El ranking de las contraseñas más usadas en el mundo

El análisis de Comparitech deja en evidencia que las combinaciones más populares continúan siendo aquellas compuestas por secuencias numéricas simples o palabras genéricas. Encabezando el listado aparece “123456”, que se utilizó 7,6 millones de veces en los datos procesados.

El 38,6% de los passwords más comunes contiene la secuencia '123', según el análisis global de ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras variantes como “12345678”, “123456789”, “admin” y “password” completan los primeros puestos de la tabla. Este es el top 10:

123456 12345678 123456789 admin 1234 Aa123456 12345 password 123 1234567890

Contraseñas como “Aa123456” y “admin” ocupan posiciones destacadas, mientras que el noveno puesto, “123”, resume en apenas tres dígitos la escasa complejidad que eligen miles de usuarios. En el vigésimo lugar aparecen cadenas repetitivas como “111111”, y la contraseña “****” se sitúa en la posición 35 por frecuencia de uso.

Resulta notable que la palabra “Minecraft”, asociada al popular videojuego, se repita unas 70.000 veces entre las claves filtradas, y la variante capitalizada como “Minecraft” sume otras 20.000 apariciones. Incluso combinaciones regionales como “India@123” ocupan lugares altos en el ranking mundial.

El uso de claves cortas y predecibles facilita el robo de identidad y el acceso a datos bancarios y laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el informe, “una de cada cuatro contraseñas está compuesta únicamente por números”, lo que refleja una tendencia predominante hacia la simplicidad y la comodidad por encima de la seguridad. Entre los 1.000 password más usados, el 38,6 % contiene la secuencia “123”, y otro 2 % incorpora números en descenso como “321”. Además, el 3,1 % incluye la cadena de letras “abc”.

No solamente se observa una preferencia por cifras consecutivas, sino que palabras como “password”, “admin” y “qwerty” también están entre las más utilizadas. En concreto, 3,9 % de los password más comunes contienen alguna variación de “pass” o “password”, 2,7 % alguna de “admin” y 1,6 % la secuencia de teclado “qwerty”. Un 1 % apuesta por la palabra “welcome”.

El informe de Comparitech define este patrón como una muestra de “pereza humana”, un fenómeno constante pese a los avisos recurrentes de gigantes tecnológicos y expertos en la materia.

Los riesgos de usar contraseñas débiles

El informe advierte que emplear contraseñas cortas y predecibles expone a los usuarios a múltiples amenazas. Las herramientas actuales de descifrado, combinadas con la disponibilidad de bases de datos filtradas, pueden adivinar este tipo de claves casi instantáneamente.

El informe destaca la presencia de palabras asociadas a videojuegos como 'Minecraft' entre las contraseñas más filtradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo se incrementa notablemente si la contraseña reutilizada se emplea en diferentes plataformas, facilitando así ataques de relleno de credenciales.

La facilidad para adivinar contraseñas afectó ya a millones de cuentas durante 2025. Cuando los atacantes logran obtener una clave sencilla que se repite en varias webs o servicios, el robo de identidad, la apropiación de datos bancarios o incluso el acceso a información laboral sensible se vuelven mucho más probables.

La recomendación es utilizar contraseñas con al menos 12 caracteres, alternando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Este consejo, sin embargo, se acata poco. El análisis de Comparitech determina que el 65,8 % de las contraseñas filtradas tiene menos de 12 caracteres, y el 6,9 % ni siquiera alcanza los 8.

Resulta llamativo que solo el 3,2 % supere los 16 caracteres, lo que limita drásticamente la eficacia de cualquier barrera frente a ataques automatizados.

Además, buena parte de las claves expuestas se basa en cadenas cortas y repetitivas: “123” o “1234” aparecen millones de veces, justo cuando el software de fuerza bruta y los diccionarios de hackers pueden descifrar este tipo de combinaciones en cuestión de segundos.