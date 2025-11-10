Jensen Huang, CEO de Nvidia, reporta fuerte demanda por los chips Blackwell

Huang subrayó que “el negocio va muy bien y crece mes a mes, con mayor fuerza”. REUTERS/Ann Wang

El crecimiento de la inteligencia artificial sigue impulsando la demanda de chips de alto rendimiento, y Nvidia se encuentra al frente de esta ola tecnológica. El CEO de la compañía, Jensen Huang, confirmó durante una visita a Taiwán que la necesidad de aumentar el suministro de los chips Blackwell, diseñados para IA, es cada vez mayor.

Esto ha motivado a Nvidia a solicitar a su principal socio, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), una expansión en la capacidad de producción para mantener el ritmo de crecimiento de la empresa.

Demanda sostenida de chips para IA y la colaboración entre Nvidia y TSMC

Huang subrayó que “el negocio va muy bien y crece mes a mes, con mayor fuerza”, mientras asistía al evento anual de TSMC en Hsinchu. Los principales proveedores de memoria para IA que respaldan a Nvidia —entre ellos SK Hynix, Samsung Electronics y Micron Technology— han ampliado su producción para satisfacer la robusta demanda y asegurar el suministro necesario para los desarrollos de la empresa.

El CEO de la compañía, Jensen Huang, dio a conocer que existe una necesidad de aumentar el suministro de los chips Blackwell. REUTERS/Ann Wang

El CEO de TSMC, C.C. Wei, confirmó que la petición de Huang de incrementar el número de obleas refleja la constante presión sobre la cadena de suministro, motivada por la aceleración de la IA en el mundo empresarial y de consumo.

De acuerdo con Wei, la compañía prevé alcanzar récords de ventas año tras año, pero reconoce que “la capacidad sigue siendo muy limitada” y que el trabajo para equiparar oferta y demanda es constante.

Retos de la cadena de suministro y competencia en el mercado de chips

Mientras Nvidia refuerza sus lazos con TSMC, la competencia en el sector no da tregua. Empresas como Qualcomm también intentan posicionarse en el segmento de aceleradores de IA y buscan asegurar su cuota de producción con TSMC, dadas las restricciones que enfrenta el fabricante taiwanés.

TSMC es una empresa taiwanesa dedicada a la fabricación de semiconductores y chips para la industria tecnológica. REUTERS/Ann Wang

A pesar de la volatilidad en el mercado bursátil —marcada por el escepticismo sobre la financiación de OpenAI y las posiciones bajistas de algunas firmas como Scion Asset Management— la confianza de Huang en la demanda de IA persiste. El CEO reafirmó la importancia de la colaboración entre Nvidia y TSMC para su éxito, asegurando que “sin TSMC, no hay Nvidia”.

La visión positiva es compartida por figuras del sector como Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, para quien el potencial de la inteligencia artificial aún está siendo subestimado. En medio de estos desafíos y una competencia en ascenso, Nvidia continúa como la empresa con mayor valor de mercado global, superando a Apple y Microsoft, y consolidando su liderazgo en la innovación de chips para inteligencia artificial.

Nvidia es la primera empresa que alcanza un valor de mercado de 5 billones de dólares

El crecimiento acelerado de Nvidia tiene su origen en la adaptación de sus GPU, desarrolladas inicialmente para el sector de videojuegos, al entrenamiento y funcionamiento de avanzados sistemas de inteligencia artificial. Soluciones como ChatGPT y generadores de imágenes dependen ahora de la potencia de estos chips.

Nvidia es una empresa especializada en el diseño y desarrollo de unidades de procesamiento gráfico (GPU) y soluciones para IA, videojuegos y centros de datos. REUTERS/Dado Ruvic

Con la expansión de los chatbots y aplicaciones de IA en el mundo empresarial y de consumo, la demanda de procesadores de Nvidia se ha elevado a niveles récord, haciendo que el valor de la compañía en el mercado aumente a un ritmo excepcional.

Recientemente, el precio de las acciones de Nvidia alcanzó los 207,86 dólares, y con 24.300 millones de acciones en circulación, la compañía logró una capitalización bursátil de 5,05 billones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, esta cifra supera el producto interno bruto de potencias como India, Japón o el Reino Unido, según reporta el FMI.

Este posicionamiento ha generado comparaciones con logros trascendentales, como el de Apple, que rompió la barrera del billón de dólares en bolsa impulsada por el iPhone. Hoy, Nvidia lidera una nueva revolución tecnológica, considerada por algunos analistas el mayor punto de inflexión desde la llegada del smartphone.