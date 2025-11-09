¿Quieres cambiar de estilo?: así puedes ver cómo te quedarían distintos cortes de cabello gracias a la inteligencia artificial de Google

Con el prompt indicado podrá tener un vistazo de cómo luciría un nuevo corte en tan solo segundos

La búsqueda de un nuevo look puede convertirse en un ejercicio de incertidumbre frente al espejo o en la peluquería. Imaginar cómo quedarían unos rizos marcados, una melena lisa y pulida, rastas o incluso un corte militar ya no requiere de pruebas arriesgadas ni de visitas improvisadas al salón. Gracias a la inteligencia artificial desarrollada por Google, hoy es posible anticipar el resultado de cada transformación estética con una simple fotografía.

La reciente demostración de esta tecnología de Google ha generado impacto en redes sociales. Mostrando una capacidad avanzada para crear avatares hiperrealistas, la herramienta utiliza inteligencia artificial de última generación para transformar cualquier retrato en un mosaico de opciones de peinados y estilos.

Cómo es el prompt para transformar una fotografía en Gemini

Gracias a un sofisticado sistema, es posible ver cómo quedarían rizos, rastas o cabellos lisos en una cuadrícula digital sin riesgos ni sorpresas en la peluquería real - crédito Gemini

Mediante un prompt tan sencillo como “genera avatares de esta persona con diferentes cortes de cabello (rizos, rasta, corte militar, cabello liso y peinado, etc) en un formato de cuadrícula de 3x3”, el sistema es capaz de desplegar una variedad visual de nueve alternativas simultáneas.

El proceso está pensado para ser accesible y sencillo. Después de cargar una fotografía al sistema, el usuario solo debe especificar los estilos de interés. La inteligencia artificial analiza el rostro y adapta los diferentes tipos de cabello a la imagen original, cuidando la integración natural de la textura, la forma del peinado y la iluminación.

El resultado es una cuadrícula digital donde la misma persona luce cabellos distintos, lo que facilita probar virtualmente un cambio de imagen y compartirlo antes de dar el paso real.

Entre los estilos más solicitados se encuentran las variaciones hacia rizos, rastas, cortes tipo militar, melenas lisas y distintos tipos de peinados recogidos o sueltos. La tecnología también puede ajustarse a tonos de color, largo del cabello y hasta simulaciones de corte y barba, aportando una aproximación fiel a las expectativas individuales.

Avatares hiperrealistas y restauración de fotos antiguas: la apuesta de Google en inteligencia artificial - GOOGLE

Al final del proceso, cada usuario puede descargar sus avatares generados, compartirlos con amigos o llevarlos como referencia a la peluquería. La accesibilidad de la función, disponible tanto en la web como en dispositivos móviles, busca que cualquiera pueda explorar su identidad visual de manera rápida y sin costos adicionales.

Restaura fotografías familiares con Gemini

Esta tecnología no se limita a experimentar con cambios estéticos. El mismo motor de inteligencia artificial también permite restaurar y digitalizar fotografías antiguas, prestando un servicio adicional de alto valor sentimental y familiar.

A través de la herramienta Gemini, los usuarios pueden cargar retratos deteriorados por el tiempo y solicitar su restauración digital. La plataforma se encarga de eliminar manchas, corregir colores y mejorar la nitidez, respetando el aspecto original de la imagen.

El procedimiento exige únicamente un archivo digital, ya sea mediante la cámara del móvil o un escaneo, y una breve instrucción por escrito describiendo el resultado esperado.

Con un simple prompt puedes restaurar una antigua y deteriorada fotografía a una capturada por una cámara digital

Prompt para restaurar digitalmente el antiguo y deteriorado retrato familiar

Para solicitar la restauración digital de un retrato antiguo mediante la inteligencia artificial de Google, el usuario debe escribir el siguiente prompt al cargar la imagen: “Restaura este retrato, agrégale color y que parezca una fotografía digital”.

Esta instrucción permite que la herramienta procese la fotografía y devuelva una versión mejorada, con colores renovados y calidad similar a la de una imagen tomada por una cámara actual.

El resultado de este proceso es una fotografía renovada, lista para ser compartida o resguardada como recuerdo permanente. La función de restauración, junto a la generación de avatares personalizados, posiciona a Google como líder en el uso cotidiano de la inteligencia artificial aplicada a la edición de imágenes y la preservación visual de la memoria familiar.