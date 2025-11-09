Tecno

La tecla del cajero que hay que oprimir al retirar dinero de un cajero para prevenir fraudes

Autoridades como el Banco de España detallan las mejores prácticas y herramientas digitales para proteger datos y fondos al usar estas máquinas, desde la cancelación de la sesión hasta el uso de alertas y tarjetas virtuales

Ciertos terminales pueden presentar fallas que dejan abierta la posibilidad de algunas miradas extrañas en contenido sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad en los cajeros automáticos depende, en gran medida, de la atención a pequeños gestos que pueden pasar inadvertidos. Entre ellos, presionar el botón de ‘cancelar’ antes de abandonar el terminal se revela como una medida decisiva para proteger tanto los fondos como la información personal de los usuarios.

El riesgo de dejar la sesión abierta tras retirar dinero es mayor de lo que muchos imaginan. El Banco de España ha alertado que, en ciertos modelos de cajeros automáticos, la sesión permanece activa durante algunos segundos después de la extracción de efectivo.

Durante ese lapso, una persona ajena podría acceder a datos sensibles, como el saldo o los movimientos recientes, e incluso iniciar nuevas operaciones si la sesión no se ha cerrado correctamente.

Se debe prestar atención a todos los pasos para prevenir riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por este motivo, la entidad sugiere pulsar siempre el botón de ‘cancelar’ antes de alejarse del terminal, asegurando así el cierre total de la sesión y bloqueando cualquier intento de acceso posterior.

Qué otras prácticas ayudan a prevenir robos en la cuenta bancaria al usar un cajero

El Banco de España subraya la importancia de recoger el recibo generado por la operación. Si no se necesita conservarlo, debe destruirse, porque puede contener información sensible, como parte del número de tarjeta o el saldo disponible. Dejar estos documentos en el cajero facilita que personas no autorizadas accedan a datos privados.

Otra pauta consiste en guardar el dinero antes de alejarse del cajero y evitar organizar pertenencias en las inmediaciones del terminal. Esta práctica reduce la exposición a posibles robos o fraudes, porque la distracción en ese lugar puede ser aprovechada por delincuentes.

Es necesario contar y guardar el efectivo antes de retirarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, al introducir el PIN, se debe cubrir el teclado con la mano libre, el teléfono o la cartera, con el objetivo de impedir que cámaras ocultas o personas cercanas puedan registrar la clave.

Antes de utilizar cualquier cajero, es fundamental inspeccionar el aspecto del terminal. Es necesario verificar que no existan elementos extraños en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador de efectivo, porque estos pueden ser indicios de dispositivos instalados para clonar tarjetas o retener dinero.

Cuáles son los métodos de fraude más comunes en cajero automáticos

Autoridades alertan sobre fraudes en cajeros automáticos como la clonación de tarjetas, trampas en el dispensador y técnicas de ingeniería social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de España advierte sobre varios métodos habituales de fraude en cajeros automáticos. Entre los más frecuentes se encuentran:

  • La clonación de tarjetas mediante dispositivos que copian los datos y cámaras ocultas para capturar el PIN.
  • La colocación de trampas en el dispensador de efectivo que retienen el dinero para ser recuperado posteriormente por los delincuentes.
  • Las técnicas de ingeniería social, en las que individuos simulan necesitar ayuda para distraer y obtener información confidencial.

Para evitar fraudes, la autoridad financiera sugiere utilizar cajeros ubicados en interiores o en zonas bien iluminadas. Si el terminal muestra mensajes inusuales o solicita datos poco habituales, lo más seguro es cancelar la operación de inmediato.

Ante cualquier problema técnico, se debe rechazar la ayuda de desconocidos y contactar directamente con la entidad bancaria. En caso de ser víctima de un fraude, es fundamental notificarlo al banco lo antes posible y presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

De qué forma la tecnología ayuda a reducir los robos en cuentas bancarias

Activar las notificaciones de movimientos ayuda a vigilar los activos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de España sugiere aprovechar las herramientas tecnológicas que ofrecen las entidades financieras. Entre ellas destacan la activación de notificaciones por SMS o correo para cada transacción.

Otras medidas claves son la configuración de límites diarios de retirada de efectivo y la preferencia por transferencias bancarias cuando se requiera disponer de grandes sumas de dinero, en lugar de transportar efectivo.

Asimismo, contar con tarjetas virtuales para compras en línea o vinculadas a aplicaciones de pago temporales proporciona una capa de seguridad adicional frente a posibles robos de datos físicos en cajeros automáticos.

La educación financiera y la actualización constante sobre nuevas modalidades de fraude se convierten en aliados fundamentales para los usuarios. Consultar guías sobre la seguridad en los terminales fomenta hábitos preventivos más sólidos y actualizados.

