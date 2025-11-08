Tecno

Jeff Bezos lanzará su cohete New Glenn en misión a Marte: cuándo y cómo ver el despegue

El cohete de Blue Origin debe impulsar a dos naves de la NASA para que estas inicien su trayecto hacia el planeta rojo

Guardar
Jeff Bezos compartió un video de los preparativos para el lanzamiento del cohete New Glenn en misión a Marte. VIDEO: Instagram.

Blue Origin, empresa fundada por Jeff Bezos, está a punto de lanzar su cohete New Glenn en una de las misiones más importantes de la compañía en sus 25 años de vida: un viaje a Marte.

La tarea de New Glenn será impulsar las sondas gemelas ESCAPADE, un proyecto de de la NASA y otras instituciones que tiene como objetivo investigar a fondo al planeta rojo.

¿Cuándo será el lanzamiento?

Se tiene previsto que el cohete de Blue Origin despegue desde la estación de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral, Florida, el domingo 9 de noviembre.

La ventana de lanzamiento se abrirá a las 14:45 hora local (19:45 UTC) y durará 2,5 horas. Esto significa que, si durante ese período no se efectúa el despegue, la misión tendrá que posponerse para otra fecha.

Cohete New Glenn en el
Cohete New Glenn en el sitio de lanzamiento en Cabo Cañaveral. (Reuters)

¿Cómo verlo en vivo?

Blue Origin transmitirá en directo el lanzamiento (el segundo de la historia del New Glenn) desde su página web, la cual ofrece una cobertura amplia de la misión, que internamente denomina NG-2. Por el momento, el evento en vivo se encuentra en espera.

Detalles la misión ESCAPADE

La misión EscaPADE representa un enfoque innovador en la exploración robótica interplanetaria, no solo por su objetivo científico sino por la estrategia orbital inédita que utilizará para llegar a Marte.

Esta operación, respaldada por la empresa Advanced Space, desafía el paradigma de lanzamientos tradicionales al no depender de la habitual ventana de transferencia que ocurre cada veintiséis meses. Así, EscaPADE se postula como un modelo de flexibilidad para futuros proyectos planetarios.

El proyecto, que forma parte del programa SIMPLEx de la NASA, busca demostrar que las investigaciones científicas de alto nivel pueden llevarse a cabo con recursos limitados.

Ilustración de una sonda ESCAPADE
Ilustración de una sonda ESCAPADE de la NASA en órbita de Marte. (NASA)

Jeff Parker, director de tecnología de Advanced Space, calificó este enfoque como “de alto valor”, añadiendo que: “Estamos aportando ciencia al nivel de misiones que cuestan cientos de millones de dólares, pero con un presupuesto reducido”.

El costo de la misión EscaPADE quedó por debajo de los USD 100 millones, una cifra considerablemente menor respecto a otros proyectos marcianos de la agencia, que normalmente oscilan entre USD 300 y 600 millones.

La planificación comenzó considerando un trayecto directo a Marte, pero tras una serie de retrasos y cambios logísticos, las naves se quedaron sin la opción de partir durante la última configuración óptima entre la Tierra y Marte.

Frente a esto, el equipo diseño un esquema diferente: las sondas EscaPADE aguardarían en una órbita secundaria, permitiendo un lanzamiento en cualquier momento y reduciendo así la dependencia de la sincronización planetaria.

Los fotógrafos se preparan para
Los fotógrafos se preparan para captar el lanzamiento del New Glenn. (Reuters)

Una vez lanzados mediante el cohete New Glenn de Blue Origin, será la primera vez que este vehículo transporte una carga científica de esta magnitud, los gemelos EscaPADE no apuntarán directamente a Marte.

Su primer destino será el Punto de Lagrange 2 (L2), situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, un punto de equilibrio gravitacional que ofrece condiciones benignas para la espera prolongada, incluido un entorno de baja radiación fuera de los cinturones terrestres: “El punto L2 también ofrece un entorno de radiación realmente bueno”, subrayó Parker.

Durante aproximadamente un año, las dos naves permanecerán allí, describiendo órbitas elipsoidales mientras esperan el momento propicio para el salto a Marte. En noviembre de 2026 orbitan brevemente la Tierra antes de dirigirse definitivamente al sistema marciano; ambas lograrán la inserción orbital en septiembre de 2027.

Según Blue Origin, la coordinación con la FAA busca asegurar la viabilidad del despegue pese a eventuales imprevistos como un cierre del gobierno estadounidense.

Temas Relacionados

Jeff BezosBlue OriginNASAMarteNew GlennLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué es un celular gamer y que características diferentes tiene frente a los tradicionales

Estos dispositivos suelen contar con pantalla amplia, además de un sistema de refrigeración que evita el sobrecalentamiento en largas sesiones de juego

Qué es un celular gamer

Usuarios antiguos de Twitter tienen dos días para actualizar sus cuentas o podrían ser bloqueados

Esta migración implica un procedimiento obligatorio para quienes emplean formas determinadas de acceder a la plataforma

Usuarios antiguos de Twitter tienen

Cómo cargar el celular cuando se va la luz en casa

Una opción práctica es usar una batería portátil (power bank), siempre que tenga carga disponible

Cómo cargar el celular cuando

Elon Musk lanza una seria advertencia sobre 3I/ATLAS: si impactara la Tierra, “aniquilaría un continente”

De acuerdo con la NASA, este cometa interestelar no implica ningún riesgo para la Tierra

Elon Musk lanza una seria

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Lista de animes más vistos
DEPORTES
Tras la victoria de Racing,

Tras la victoria de Racing, Talleres vence a Platense en un duelo clave por el descenso en el Torneo Clausura

La clasificación a las copas internacionales y la lucha por la permanencia: así está la Tabla Anual a falta de dos fechas

El video del impactante gol de arco a arco de un argentino en el fútbol uruguayo que recorre el mundo

Newell’s venció 2-0 a Huracán en Parque Patricios y quedó a un paso de asegurar su permanencia en la Liga Profesional

La frase del jefe de Alpine por el trabajo contra reloj para reparar el coche de Colapinto tras el accidente en la Sprint del GP de Brasil

TELESHOW
Jimena Barón se sinceró sobre

Jimena Barón se sinceró sobre su situación familiar y analiza mudarse: “Quiero ser como Meghan, la esposa de Harry”

El sutil mensaje de Wanda Nara tras el costoso regalo de Mauro Icardi a la China Suárez: “Cuatro vestidores”

El costoso regalo que le hizo Mauro Icardi a la China Suárez y ya le había obsequiado a Wanda Nara

Bizarrap contó cuál es su gran sueño: “Les cedo los derechos si quieren”

Clara Alonso presentó a su hijo Gael y conmovió a sus seguidores

INFOBAE AMÉRICA

El entrenamiento de fuerza puede

El entrenamiento de fuerza puede prevenir la disfunción eréctil y mejorar el deseo sexual, según Harvard

Estados Unidos y Bolivia restablecerán relaciones diplomáticas a nivel de embajadores tras 17 años

Gabriel Boric y Rodrigo Paz iniciaron una nueva etapa en la relación de Chile y Bolivia tras 19 años sin cumbres bilaterales

La UE anunció la reanudación parcial de exportaciones de chips Nexperia tras una flexibilización del veto chino

Daniel Noboa dijo que una posible nueva Constitución de Ecuador será redactada por “patriotas que buscan un país mejor”