Jeff Bezos lanzará su cohete New Glenn en misión a Marte: cuándo y cómo ver el despegue

Jeff Bezos compartió un video de los preparativos para el lanzamiento del cohete New Glenn en misión a Marte. VIDEO: Instagram.

Blue Origin, empresa fundada por Jeff Bezos, está a punto de lanzar su cohete New Glenn en una de las misiones más importantes de la compañía en sus 25 años de vida: un viaje a Marte.

La tarea de New Glenn será impulsar las sondas gemelas ESCAPADE, un proyecto de de la NASA y otras instituciones que tiene como objetivo investigar a fondo al planeta rojo.

¿Cuándo será el lanzamiento?

Se tiene previsto que el cohete de Blue Origin despegue desde la estación de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral, Florida, el domingo 9 de noviembre.

La ventana de lanzamiento se abrirá a las 14:45 hora local (19:45 UTC) y durará 2,5 horas. Esto significa que, si durante ese período no se efectúa el despegue, la misión tendrá que posponerse para otra fecha.

Cohete New Glenn en el sitio de lanzamiento en Cabo Cañaveral. (Reuters)

¿Cómo verlo en vivo?

Blue Origin transmitirá en directo el lanzamiento (el segundo de la historia del New Glenn) desde su página web, la cual ofrece una cobertura amplia de la misión, que internamente denomina NG-2. Por el momento, el evento en vivo se encuentra en espera.

Detalles la misión ESCAPADE

La misión EscaPADE representa un enfoque innovador en la exploración robótica interplanetaria, no solo por su objetivo científico sino por la estrategia orbital inédita que utilizará para llegar a Marte.

Esta operación, respaldada por la empresa Advanced Space, desafía el paradigma de lanzamientos tradicionales al no depender de la habitual ventana de transferencia que ocurre cada veintiséis meses. Así, EscaPADE se postula como un modelo de flexibilidad para futuros proyectos planetarios.

El proyecto, que forma parte del programa SIMPLEx de la NASA, busca demostrar que las investigaciones científicas de alto nivel pueden llevarse a cabo con recursos limitados.

Ilustración de una sonda ESCAPADE de la NASA en órbita de Marte. (NASA)

Jeff Parker, director de tecnología de Advanced Space, calificó este enfoque como “de alto valor”, añadiendo que: “Estamos aportando ciencia al nivel de misiones que cuestan cientos de millones de dólares, pero con un presupuesto reducido”.

El costo de la misión EscaPADE quedó por debajo de los USD 100 millones, una cifra considerablemente menor respecto a otros proyectos marcianos de la agencia, que normalmente oscilan entre USD 300 y 600 millones.

La planificación comenzó considerando un trayecto directo a Marte, pero tras una serie de retrasos y cambios logísticos, las naves se quedaron sin la opción de partir durante la última configuración óptima entre la Tierra y Marte.

Frente a esto, el equipo diseño un esquema diferente: las sondas EscaPADE aguardarían en una órbita secundaria, permitiendo un lanzamiento en cualquier momento y reduciendo así la dependencia de la sincronización planetaria.

Los fotógrafos se preparan para captar el lanzamiento del New Glenn. (Reuters)

Una vez lanzados mediante el cohete New Glenn de Blue Origin, será la primera vez que este vehículo transporte una carga científica de esta magnitud, los gemelos EscaPADE no apuntarán directamente a Marte.

Su primer destino será el Punto de Lagrange 2 (L2), situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, un punto de equilibrio gravitacional que ofrece condiciones benignas para la espera prolongada, incluido un entorno de baja radiación fuera de los cinturones terrestres: “El punto L2 también ofrece un entorno de radiación realmente bueno”, subrayó Parker.

Durante aproximadamente un año, las dos naves permanecerán allí, describiendo órbitas elipsoidales mientras esperan el momento propicio para el salto a Marte. En noviembre de 2026 orbitan brevemente la Tierra antes de dirigirse definitivamente al sistema marciano; ambas lograrán la inserción orbital en septiembre de 2027.

Según Blue Origin, la coordinación con la FAA busca asegurar la viabilidad del despegue pese a eventuales imprevistos como un cierre del gobierno estadounidense.