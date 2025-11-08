Blackwell, el chip IA más poderoso de Nvidia que Trump prohíbe que se venda a China

Blackwell fue presentado en 2024 y representa la microarquitectura más reciente de Nvidia. (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la prohibición para que el gobierno chino acceda a los procesadores más avanzados de inteligencia artificial de Nvidia, lo que incluye el nuevo chip Blackwell.

Durante su aparición en el programa ’60 Minutes’ emitido por CBS, Trump fue consultado sobre la posibilidad de permitir que Nvidia comercialice sus chips más sofisticados con Pekín. La pregunta apuntaba directamente a los nuevos chips Blackwell, los productos estrella de la compañía en el sector de la inteligencia artificial. Aunque el presidente evitó mencionar el nombre del chip, su respuesta fue clara: “No, no haremos eso”.

El presidente agregó que China podrá negociar con Nvidia dentro de ciertos márgenes, pero aclaró: “No en lo que respecta a la tecnología más avanzada”. Según la cobertura de Reuters, Trump sostuvo: “Los más avanzados, no se los permitiremos a nadie más que a Estados Unidos”.

Por su parte, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ratificó que, por el momento, “no hay conversaciones activas” respecto a la venta de chips Blackwell a China. Lo declaró durante su visita a Taiwán, afirmando que la compañía no prevé envíos de sus productos más recientes al país asiático.

NVIDIA CEO Jensen Huang and U.S. President Donald Trump shake hands at an 'Investing in America' event in Washington, D.C., U.S., April 30, 2025. REUTERS/Leah Millis

El gobierno estadounidense ha impedido de forma sostenida la comercialización de estos procesadores ante la preocupación de que puedan fortalecer el sector militar y de inteligencia artificial chino. El centro de esa tensión ahora es el chip Blackwell. Pero, ¿qué es exactamente?

Qué se sabe del chip Blackwell

Blackwell representa la microarquitectura más reciente de Nvidia, lanzada en 2024 y diseñada para procesadores gráficos de alto rendimiento. Esta tecnología es la sucesora de la arquitectura de los chips Hopper y proporciona mejoras sustanciales en velocidad y eficiencia energética.

La plataforma se desarrolló para aplicaciones de inteligencia artificial, aprendizaje automático, cálculos científicos y videojuegos de última generación. Entre las innovaciones técnicas sobresale el uso de un sistema avanzado de chiplets, lo que permite unir varios componentes más pequeños, optimizando la escalabilidad y aumentando la potencia.

La arquitectura Blackwell también actualizó la conectividad, incorporando la nueva generación de memoria de alto ancho de banda (HBM) y compatibilidad con NVLink y PCIe 5.0, mejorando la comunicación entre procesadores gráficos y CPUs. La reorganización de los núcleos tensoriales permitió que los modelos de aprendizaje profundo funcionen con mayor eficiencia.

Chip GB10 Grace Blackwell de Nvidia. (Reuters)

Blackwell es capaz de procesar grandes volúmenes de datos para inteligencia artificial generativa y modelos de lenguaje de gran tamaño, situando a Nvidia como la principal referencia en procesamiento de IA.

Tensión tecnológica entre EE. UU. y China

Respecto al contexto internacional, durante los días previos a las declaraciones de Trump se especuló sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos y China para permitir una versión limitada de los chips Blackwell en el mercado asiático, dado el interés declarado del presidente chino, Xi Jinping.

No obstante, Reuters remarcó que no existen avances concretos en esa dirección. Estados Unidos sí autorizó la venta del chip H2O de Nvidia en el país asiático, pero, según Huang, la cuota de mercado en China para los chips de IA avanzados de la compañía es cero.

Actualmente, Nvidia fabrica los chips más poderosos enfocados en IA. (Reuters)

En paralelo, Huang matizó reportes de Financial Times que atribuían a sus declaraciones la idea de una carrera de inteligencia artificial liderada por China. El ejecutivo precisó que nunca sostuvo una afirmación semejante, aunque reconoció que el 50% de los investigadores de IA del mundo están radicados en China y que los modelos de código abierto más populares también surgen desde ese país.

“Estados Unidos tiene que seguir moviéndose rápido; el mundo es muy competitivo, así que tenemos que correr rápido”, puntualizó Huang.

Estados Unidos y China mantienen un pulso por la supremacía tecnológica, especialmente en el desarrollo y control de la inteligencia artificial, un sector en el que productos como Blackwell marcan la pauta de innovación y configuran el futuro de la competencia industrial y geopolítica.